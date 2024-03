El baile de la fotografía lenticular

En el relieve de una montaña blanca recortándose contra el cielo, Helen Acosta distingue la ondulación de una ola antes de romperse contra el aire. El aroma del salitre baja se desliza las faldas como si el mar de nubes escupiera los recuerdos de una isla hasta la orilla de este tiempo. En otras latitudes, Yapci Ramos sigue el rastro de su nombre en la fisonomía de sus ancestras: desempolva álbumes familiares y busca su reflejo en las aguas del pasado para desentrañar los rasgos del espejo que la mira.

Sus caminos artísticos nunca se han cruzado, pero colindan en el tiempo y el espacio, y sobre todo, en la forma de entrelazarlos: Helen explora la gravedad del paisaje en un hogar dividido, Yapci estudia el legado de generaciones que anidan en su piel. Y ambas proyectan esta dualidad de lugares y sujetos mediante la tecnología de fotografías lenticulares, que ilustran las transiciones del yo a través de los mapas y los otros, como el movimiento del corazón que conforma lo que somos.

Para comprender mejor la escala de sus mapas, ambas artistas sitúan su norte en Canarias, aunque las dos se desplazaron cada vez más hacia el norte para formarse y sembrar un arte libre, y si bien su legado crece y rebrota lejos de sus raíces, su obra es también un camino de regreso a casa. En esta línea, el viaje de las fotografías lenticulares es como bailar con la memoria.

Helen Acosta (Las Palmas de Gran Canaria, 1975), afincada en Zürich, exhibe la serie Ola-montaña, arropada por el vídeo Heimat (Ciudad natal), en el marco de su exposición Tanta lejanía, que acoge el espacio CAAM-San Antonio Abad hasta el próximo 26 de mayo. Entre galaxias y bendiciones, sus fotografías lenticulares trenzan un diálogo entre las olas canarias y las montañas suizas, su isla natal y su país de residencia, separadas por más de 3.000 kilómetros, cuyas contornos se difuminan y redibujan en una misma forma.

Yapci Ramos (La Laguna, 1977), residente en Barcelona, expuso su serie Identity en este mismo espacio adscrito al Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) en el año 2019, cuyas fotografías lenticulares resultan de un ejercicio de transmutación performativa, donde la propia artista pone el cuerpo para emular y mimetizarse con las fotografías antiguas de su madre, su padre o sus tíos, de modo que sus historias se reescriben en las líneas de su rostro, sus gestos, su mirada. Precisamente, la obra Papá (1970-2019) de Identity se exhibe en estos momentos en la sede central del CAAM al abrigo de la gran exposición colectiva Memoria reciente, prácticas contemporáneas en la colección CAAM, en concreto, bajo el epígrafe Reflexiones sobre la entidad individual, que puede visitarse hasta el próximo 28 de abril.

Obra de Yapci Ramos. / La Provincia

Las dos artistas isleñas, internacionales, coetáneas y multidisciplinares debutaron en su Archipiélago natal dentro del mismo espacio, pero no en el mismo tiempo, si bien su propuesta lenticular convive en estos momentos en dos salas del entramado de callejones del casco de Vegueta. Y aunque cada una cultiva un ecosistema artístico propio, que se ramifica en distintos lenguajes, conceptos y soportes creativos, sus series lenticulares comparten la semilla de la búsqueda y expresión íntima de una misma.

La particularidad de esta tecnología hipnótica, recurso habitual en la publicidad y el marketing, radica en que el público se embarca en su juego de espejos y participa de forma activa en el movimiento pendular de sus paralelismos. Cada ángulo de visión muestra una de las dos imágenes o sus variaciones, pero un lugar determinado permite identificar también el punto exacto de la superposición, como si revelase el espacio de misterio que une dos tiempos, dos rostros, dos puntos cardinales. «La magia de las imágenes lenticulares es que es el espectador quien decide desde dónde mirar», manifiesta Yapci Ramos.

¿A qué llamamos casa?

La coreografía paisajística de la serie Ola/Montaña parte del principio que acuñó la escritora alemana Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009, en su ensayo homónimo Uno no puede pertenecer a ningún lugar, que motivó a Helen Acosta a preguntarse «dónde está eso que llamamos casa». Este interrogante flotaba en el aire helado de las cordilleras alpinas hasta que se abrió ante sus ojos la polisemia de la imagen. «Desde que vivo en Suiza tengo la impresión de que las montañas son olas paralizadas, como si fueran un vídeo y alguien hubiera apretado el botón de pause», reflexiona Helen. «Así, tanto la serie de obras lenticulares como el vídeo nacen de un diálogo entre Canarias y Suiza, olas y montañas, nieve de montaña y espuma del mar, niebla y nubes, dialecto suizo y español».

Estos pensamientos cristalizan en el vídeo Heimat (Ciudad natal), concebido para arropar la serie de lenticulares y fraguado a partir de un diálogo con el actor suizo Marcus Signer. «No confíes en el aire de la montaña, ¿me escuchas? Antes de que te des cuenta se convierte en viento», susurra su voz. «Un viento que fustiga y hiere las montañas... No puedes pertenecer a lugares».

Cuenta la artista que el mayor reto del proceso creativo residió en localizar imágenes parejas de olas y montañas en bancos de datos. «Tardé dos meses en encontrar 10 parejas de gemelos con estos dos ojos análogos», explica la artista, quien, por las condiciones extremas que enmarcan las imágenes de las olas, que solo alcanzan esa altura en situaciones de tempestad de alto riesgo, descartó la posibilidad de realizar o encargar las imágenes.

Aunque Tanta lejanía atesora un carácter retrospectivo en cuanto a que reúne una treintena de obras destacadas de las dos décadas de trayectoria profesional de esta artista conceptual, la serie Ola/Montaña es casi inédita. Antes de ver la luz en el espacio CAAM-San Antonio Abad, Helen expuso estas piezas en el Art Salon Zürich 2023, la feria de arte de Zürich 2023. Esta obra, junto con su serie Constelaciones (2020), de galaxias bordadas con hilos de colores sobre terciopelo, son de las más aplaudidas de la muestra.

¿Por qué somos cómo somos?

El baile de afinidades y nombres propios que Yapci Ramos cristaliza en las fotografías de la serie Identity nace de una pregunta: ¿existe un legado transgeneracional inconsciente? La llama de este interrogante ya había prendido en el transcurso de una investigación para un proyecto artístico sobre su Tío Manolito, pero al tirar de este hilo del pasado, la artista continuó la búsqueda por el resto de ramas de la familia hasta culminar el ovillo identitario con su padre, su madre, sus tías, su abuelo y su bisabuela. Así, el corazón de Identity reside en su proceso creativo, en el que la artista, como sucede en el conjunto de su obra artística, pone el propio cuerpo como espacio de encarnación y representación de su discurso.

El ejercicio performativo de calcar los gestos, poses y ademanes de cada imagen conllevó «unas tres horas de trabajo por cada fotografía», explica la artista, quien «no buscaba sólo la conexión física, sino también la emocional para poder llegar a ese momento en que fue tomada».

Ese proceso de investigación, inmersión, mímesis y canalización, que engloba desde la transformación de género hasta evocaciones de casi un siglo, entraña un viaje de reencuentro con lo que somos a partir de los otros que nos preceden, como un espejo que se ensancha para (re)conocernos en las reminiscencias que nos conforman. «Esta transición o metamorfosis entre cada personaje de mi familia y yo es la búsqueda formal que me permite traer al presente ese pasado que forma parte de mí», expresa la artista.

Yapci expuso su serie Identity por primera vez en Canarias en el marco de la exposición Know us, en el espacio CAAM-San Antonio Abad, que fue el segundo capítulo de una trilogía expositiva que completaron las muestras Show me, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, y Welcome Her, en Casa África. Pero el viaje de Identity ha cruzado el Atlántico para exhibirse en espacios como The Delaware Contemporary, museo de arte contemporáneo de Delaware (EE.UU) y ferias de arte como Art Brussels, en Bruselas. Además, Tío Manolito se ha exhibido en The Watermill Center Annual Summer Benefit, en Nueva York, toda vez que las lenticulares dedicadas a sus tías se expondrán el próximo mes de mayo en la galería de arte Aura Kunstraum, en Düsseldorf.

Mamá y Papá forman parte de la colección del CAAM. «Al principio buscaban una sola obra, pero mi padre y mi madre han estado toda la vida juntos: no podría separarles», sonríe la artista.

Hasta que emprendan nuevos viajes, los rostros de Yapci y los paisajes de Helen siguen dialogando y redibujándose en la retina de nuestras búsquedas, como un mar que no se agota o una huella que, aunque la difumine el paso del tiempo, permanece ahí. Solo hay que elegir desde dónde mirar.