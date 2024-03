El entenado

He aquí una novela multiforme. Puede leerse como un relato de aventuras, de iniciación, pues narra las peripecias que ocurren a un adolescente europeo obligado a vivir diez años entre antropófagos y su posterior regreso a Europa. Huérfano en un puerto europeo, ha sobrevivido hasta entonces como recadero de las prostitutas y marinos del puerto. Logra embarcar en una expedición a las Indias Occidentales, soporta que su juventud sea utilizada por los marinos como sustituta de la mujer y, al tomar tierra con una decena de marinos y el capitán, verá como todos sus compañeros son acribillados de flechas por los indígenas. La tribu, que devorará a los marinos muertos, lo acoge en su seno y lo cuida hasta que otra expedición intervenga y lo traiga de nuevo a la cristiandad. Será alfabetizado y al final de sus días escribirá esta especie de memorias. Relato típico de la novela de aventuras. Pero también puede leerse como una Crónica de Indias a la inversa, espejo de las conocidas de Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz, o los Naufragios de Alvar Núñez o tantas otras. Pues si lo que escriben usualmente los conquistadores es la forma en que destruyeron y dominaron el Nuevo Mundo, poniendo a los indígenas en un segundo plano, salvo algunas excepciones, Saer trae al primer plano a la tribu huésped, los Colastine, sus formas de vida, su vinculación con la naturaleza, huyendo tanto del maniqueísmo civilizado/bárbaro como de la simpleza del buen salvaje. Se acercaría a lo que Carpentier reivindicaba para la literatura hispanoamericana: construir otra historia del continente, otras crónicas de la conquista. Novelar lo velado y convertirlo en no-velado.

También puede leerse como una novela histórica. Aunque no de nombres ni al protagonista ni al puerto del que zarpa, aunque no de fecha de inicio y fin de la expedición, ni de su capitán ni de ninguno de sus camaradas muertos y devorados, sabemos situar la narración en un momento determinado de la historia. El arte de Saer, consigue sin darnos dato alguno, que reconozcamos el puerto como la Sevilla de la época y las tierras y el rio en el que se produce el ataque como el de La Plata y la actual Buenos Aires. Obedece a la historia real de Francisco del Puerto, único superviviente de la expedición de Juan Díaz de Solís al Rio de la Plata por orden de Fernando el Católico. Pero esta lectura como novela histórica debe ser hecha bajo las propias palabras del autor que declaró: «…no hay, en rigor de verdad, novelas históricas, tal como se entiende la novela cuya acción transcurre en el pasado y que intenta reconstruir una época determinada. (…) No se reconstituye una visión del pasado, sino cierta imagen o idea del pasado que es propia del observador y que corresponde a un hecho histórico preciso».

Pero también puede leerse como una reflexión sobre el extrañamiento. El ser distinto, extraño, al entorno. Lo es el huérfano en el puerto europeo y lo es entre los caníbales y volverá a serlo a su regreso, no en vano la convivencia con los indígenas también lo ha cambiado y ahora le cuesta verse como un «civilizado cualquiera». Quizás los fueran más los Colastine: «Se fueron convirtiendo, a medida que pasaba el tiempo, en los seres más castos, sobrios y equilibrados de todos los que me ha tocado encontrar en mi larga vida». «..Su higiene, manía; su consideración por el prójimo, afectación aparatosa». «Eran de un pudor sorprendente. En los meses siguientes, nunca vi a un solo indio satisfacer sus necesidades en público». Ese pudor y esa consideración con el prójimo hacen fuerte contraste con las vivencias que ha pasado el protagonista entre las prostitutas del puerto y la marinería de la expedición.

Este extrañamiento, ser el otro, se refuerza con el hecho que durante un tiempo el protagonista contará en los escenarios su propia vida, su estancia en las tierras australes. El mismo se distancia de lo que cuenta y a veces tiene dudas de a qué mundo pertenece. Esa misma reflexión tiene que ver con el concepto de identidad individual, quiénes somos y cómo llegamos a ser quienes somos. Saer nos dice que somos memoria, o mejor, creemos lo que somos según nos acordamos. Si ese recuerdo fue soñado, o ha sido vivido tiempo atrás y ahora lo reconstruimos. Teniendo la duda de cuanto de lo que recordamos pasó realmente y nos hizo como nos hizo, o simplemente creemos que así pasaron las cosas y así llegamos a ser quienes somos. Para evitar caer en la trampa del relativismo Saer acude al lenguaje. Mediante el lenguaje nos apropiamos del mundo, al nombrarlo, idea usada por otros como García Márquez, por ejemplo; y mediante el lenguaje escrito logramos fijar el mundo y nuestra memoria. Por eso ninguno de los personajes tiene nombre, ni siquiera el protagonista, mientras que el padre Quintana sí tiene nombre, pues conoce el secreto del lenguaje y es capaz de fijar el tiempo y el recuerdo. Es él quien alfabetiza al protagonista, revelándole la importancia del lenguaje como constructor de recuerdos y por tanto, del mundo y de nosotros mismos. Y por esa importancia que tiene el poder nombrar cosas, acontecimientos y gentes, Saer no nombra puertos, barcos, conquistadores, fechas ni lugares. Como si con ese acto repudiara la misma conquista y su labor de destrucción.

El mundo de los Colastine desaparece y solo queda de ellos la frágil memoria del protagonista que escribe. «Como era en los primeros años, y como las palabras significaban, para ellos, tantas cosas a la vez, no estoy seguro de lo que el indio dijo haya sido exactamente eso, y todo lo que creo saber de ellos me viene de indicios inciertos, recuerdos dudosos, de interpretaciones, así que, en cierto sentido, también mi relato puede significar muchas cosas a la vez, sin que ninguna, viniendo de fuentes tan poco claras, sea necesariamente cierta.» Con lo que Saer nos adentra en otra faceta de su obra. La memoria, frágil, que recordamos incierta y contaminada por las ideas preconcebidas, los conocimientos a posteriori y que por ello se debe recurrir al lenguaje escrito para fijar, mal que bien, los recuerdos y que estos nos ayuden a construir la propia identidad. Ese intento de definirse, fracasado o no, es lo que mueve al escriba. Dejar constancia del destruido mundo de los Colastine, de su visión de las cosas y su relación con la naturaleza.

Por todo ello y porque está magníficamente escrita, porque encontramos tantas facetas en ella, algunas muy cercanas a nosotros, los primeros conquistados, El Entenado de Juan José Saer es una obra que no debemos olvidar y acudir a ella, aunque sea de vez en cuando. Merece la pena enfrentarse a novelas de esta complejidad cuando ya pocos escritores se respetan a sí mismos y peor, no respetan a sus lectores.