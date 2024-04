Humor para un mundo tóxico

Uno de los mejores ilustradores del país, René Merino, inaugura hoy su primera exposición individual, ‘A la deriva’ en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria. El dibujante madrileño es autor de pequeñas joyas que reflejan con mucha habilidad los problemas que atosigan al individuo de hoy.

Hay sentimientos negativos, aunque consustanciales con el género humano como la soledad, la incomunicación o el desengaño amoroso, que aumentan de forma alarmante en esta sociedad de la hiperinformación. Experiencias que contribuyen a que muchos tengan la sensación de vivir en un mundo tóxico y terrible en el que además las armas, las drogas o el tráfico de personas siguen moviendo la mayor parte de la economía global.

Pero, ¿es posible hacer frente a esta triste realidad y terminar con una sonrisa o una carcajada? Pues eso es lo que consigue el ilustrador madrileño René Merino en su exposición A la deriva, que hoy se inaugura, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye 45 de sus obras, y que estará abierta al público hasta el 19 de abril.

El público se encontrará con un autor inteligente, con una capacidad prodigiosa para retratar los comportamientos más erráticos del ser humano de una forma irónica y, a su vez, y eso es lo más difícil, arrancando una carcajada en el espectador. Por lo tanto, la visita a esta muestra no deja de ser un ejercicio muy saludable para reírnos de nosotros mismos comprobando nuestra ridiculez como especie pero de una forma placentera al disfrutar de la depurada técnica de un artista con mayúsculas, que desprende una desbordante personalidad, pero en cuyo estilo no resulta difícil encontrar las huellas de grandes como Quino o El Roto. Merino también realizará un mural para el Espacio Violeta de la Biblioteca Insular que se inaugurará el próximo día 23 de abril. Una obra que mostrará a un grupo de mujeres con los logros presentes y futuros en donde hay desde escenas de sufragistas hasta astronautas presidido con el lema fuertes y libres.

Aquellos, que tras la visita, quieran indagar en la obra de este talento aún oculto para muchos, pueden hacerlo a través de sus cuatro magníficos y recomendables libros Está mal, pero se puede empeorar (2020), Un día ocurrió (2021), Todo saldrá bien (a veces) (2022) y No se admiten devoluciones (2023) publicados en la editorial Lunwerg y que también han salido en China y Taiwan.

Presentación

«El título de la exposición tiene que ver con la forma con la que he trabajado durante diez años», señalaba el propio Merino ayer durante una presentación a la que acudió acompañado de la directora de la Biblioteca Insular, Nieves Pérez Rivero, y del pintor y amigo personal suyo José Rosario Godoy. «La exposición recoge una selección de ese periodo, y aunque hoy en día puedo decir que vivo de esto, los primeros años no sabía a dónde me llevaría esto finalmente», añadió a continuación.

El autor reconoció que le ponía mucha exigencia personal al hecho de hacer las ilustraciones, «y a pesar de ese fracaso inicial al final ha sido una deriva muy positiva». Aparte de que la exposición «tienen un componente marítimo porque amo mucho a esta tierra», referido concretamente unas ilustraciones en las que se ven inmigrantes en patera. Merino da por hecha la audacia del espectador para entender sus trabajos. El autor juega con los diseños, los tamaños, los colores, los encuadres, las perspectivas de tal manera que es necesario captar todos los detalles, permaneciendo varios minutos delante de cada imagen para entenderla perfectamente.

No quiero describir ninguna de sus obras, porque perdería todo su magnetismo inmediatamente. Pero hay una que puede resumir muy bien su objetivo. El texto reproduce la frase «tenía toda la vida por delante, pero se acabó estrellando con ella (tú siempre mirando hacia atrás)» que encabeza la ilustración de unas gafas rotas.

Análisis

Y la pongo sencillamente porque no se me ocurre mejor análisis metafórico para resumir el gran problema que siempre ha perseguido al ser humano y al que se ha intentado poner solución desde la época de los griegos: tener una vida sin la losa de un pasado que impida vivir el presente y proyectarse hacia el futuro.

Merino reconoce influencias claras como la del francés Bastien Vives «un dibujante fenomenal que debería de ser de estudio en las escuelas por la forma en la que cuenta sus historias», al igual que el italiano Gipi, «en su forma de plasmar la cotidianidad», o Moebius «el gran maestro que domina la trama», y cuyo El garaje hermético «hace que David Lynch parezca una persona coherente» y El Incal «tenga un punto muy filosófico a pesar de lo intrincado que va siendo todo». Otras de sus influencias con Bill Watterson, Jan, Ibañez , además del pintor Ramón Casas, el poeta José Hierro o la filósofa Remedios Zafra.

En su exposición el espectador se ríe de unas viñetas que, en el fondo, reflejan un drama. «A mí me gusta dar una de cal y otra de arena, cuando dibujo una viñeta con un mensaje muy positivo, lo que se me ocurre a continuación es tirarlo por tierra». Pero vivimos en un mundo desapacible y por eso «creo que es necesario el humor y tener una mirada irónica de cosas que pueden parecer dramáticas», asegura. «Lo que en los noventa llamaban estrés ahora son problemas de ansiedad y ataques de pánico», añade. Algo que vivió el propio Merino en persona y que retrató en su libro Todo saldrá bien (a veces). «Por la noche me despertaba sin poder respirar, comencé a cogerle muchísimo miedo a irme a dormir, todo fue escalando hasta llegar a tener los ataques de pánico que fueron creciendo lentamente hasta engullirlo todo y arrastrarlo a las profundidades».

El autor sostiene que «lo que más me gusta es reproducir una historia sin palabras, porque cuando la magia estalla, cuando consigo lo que busco, cuando puedes leer en un solo dibujo el antes y el después, y que cada persona puede interpretar a su manera». También le gusta «deformar las figuras con fines expresivos». Y dibuja «sobre lo que me conmueve o apetece, pero hay que interesarse por lo que le sucede al que tiene al lado». También destaca viñetas «donde no solo el dibujo sea el protagonista, sino el propio formato que lleve al espectador a mirarlo de una determinada manera». El dibujante madrileño ha realizado una recopilación de su toda obra, pero incluye una única ilustración exclusiva para esta exposición.