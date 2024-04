El 23º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria se muda al Auditorio Alfredo Kraus y el Cines Yelmo Las Arenas

Como un ente vivo e itinerante que cambia de casa, el 23º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria muda su actividad a la zona de La Cícer en la playa de Las Canteras. El programa reparte una oferta total de 143 pases de proyección entre las fechas del 19 hasta el 28 de abril, con un acto de inauguración que se celebrará en el espacio del Auditorio Alfredo Kraus, emplazamiento "estratégico" en las primeras ediciones del festival, hace 24 años.

De esta manera, el certamen capitalino abandona la antigua triangulación que se creaba entre el Edificio Miller, el parque Santa Catalina y los multicines del Centro Comercial El Muelle, que echaron el cierre el 1 de mayo del año pasado, para repartir su actividad entre sus tres nuevas sedes: Yelmo Cines Las Arenas, el Auditorio Alfredo Kraus y el Hotel Cristina. Cambios en la organización que representan un "retrato fidedigno con las nuevas formas cambiantes de consumir cine" según expone el director del Festival de Cine, Luis Miranda, que con esta edición suma ya diez años al frente del cargo.

Las siete salas de Cines Yelmo acogerán el groso de 107 películas, repartidas entre largometrajes y cortos, mientras que el Auditorio Alfredo Kraus quedará reservado para el evento de inauguración. El precio medio para disfrutar de las cintas del certamen capitalino es de 4,5 euros, en una programación que se mantiene fiel a las secciones de años anteriores: 'Sección Oficial', 'Banda aparte', 'Panorama España', 'Canarias Cinema', 'Panorama', 'Déjà Vú', 'Cámera Obscura', 'La noche más freak' y 'Linterna mágica'. Por otro lado, el Hotel Cristina by Tigotan alojará los actos de acogida a citas relacionadas con la industria fílmica.

Miranda apuntaló hoy los detalles de la nueva entrega en la presentación del programa, que homenajea el centenario del filme El moderno Sherlock Holmes (1924) de Buster Keaton. El reconocimiento no solo queda plasmado en la imagen promocional como gag de la organización, sino que incluye una proyección en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus como comienzo de la actividad del festival. La entrada para disfrutar de este clásico mediometraje de apenas 45 minutos es gratuita y cuenta con un ensamble musical de la mano de los acordes de Duke Ellington e interpretada por la agrupación Gran Canaria Big Band.

Cartel del 23º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

La categoría principal del festival es 'Sección Oficial', seña de identidad de la cita grancanaria que enfrenta en la presente edición “una de las selecciones más interesantes de los últimos años”, según Miranda. 'Sección Oficial' es el apartado a concurso donde las películas compiten por la Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del festival. Los espectadores podrán visionar nueve estrenos absolutos en España y uno de ellos en Europa.

Temáticamente, agrupa dos documentales centrados en la crónica histórica, mientras que el resto de la selección se acerca en gran medida al retrato familiar o a las relaciones de pareja. Los títulos son Cu Li Never Cries (2024) del director Phạm Ngọc Lân; I'm Not Everything I Want to Be (2024) de Klára Tasovská; Explanation for Everything (2023) de Gábor Reisz; Hands in the Fire (2024) de Margarida Gil; Matt and Mara (2024) de Kazik Radwanski; Paradise (2023) de Prasanna Vithanage; Rei (2024) de Tanaka Toshihiko; Through the Graves the Wind Is Blowing (2024) de Travis Wilkerson; y Un Prince (2023) de Pierre Creton.

Propulsar el cine local

'Canarias Cinema' es el apartado a concurso de cine canario, premiado con el galardón Richard Leacock. Este año estrenan sus primeros largometrajes cineastas asiduos al certamen, como lo es la directora grancanaria Macu Machín o el director, guionista y editor Coré Ruiz, además de otros rostros reconocidos que también se han formado en el marco del certamen presentan sus recientes películas, como Víctor Moreno, David Pantaleón o José Víctor Fuentes.

La hojarasca (2024), ópera prima de la directora Macu Machín, que hace un mes recibió la Biznaga de Plata a Mejor Dirección y a Mejor Película Española del apartado ZonaZine en el Festival de Málaga; Un volcán habitado (2023) de David Pantaleón y Jose Víctor Fuentes, ganadora 'Mejor película' en la sección 'Escáner' del festival madrileño Márgenes; Una casa en el pueblo (2024) de Domingo J. González; y la también ópera prima Voy a desaparecer (2024) de Coré Ruiz, estrenada en el marco del Festival de Málaga.

'Canarias Cinema' "ha subido el nivel", según expresa Luis Miranda, y presenta un planteamiento cargado de títulos con acento canario, hasta un 91% más en comparación a la edición pasada. Esta sección que pone en valor el cine local también logró aumentar la asistencia de espectadores en un 31%. El concejal de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, destacó que el festival "abre una ventana al cine interno y plural". Reflejo de ello es el aumento del presupuesto, que supera este año los 800.000 euros. Para Miranda, incentivar la producción de películas en el Archipiélago por profesionales canarios supone una de las líneas de trabajo que el festival quiere potenciar en las ediciones venideras. "Queremos participar directamente en la industria y generar un ecosistema que permita que se cree un cine alternativo", afirmó.

Clásico de retrospectiva

La programación también prevé dos ciclos con encuentros. El primero de ellos señala la singular conexión de un productor y actor fundamental del cine japonés con la ciudad y permitirá al público conocer el legado de Toshiro Mifune. La proyección de la película que el actor rodó en Gran Canaria, 10.000 millas de borrasca es considerada por el equipo del Festival como un auténtico hito. La obra rodada en 1966 por Jun Fukuda convierte Las Palmas de Gran Canaria en destino de la tripulación de una embarcación afectada por una borrasca. Esta breve incursión en el trabajo de Toshiro Mifune, que proyectará otros cinco títulos del japonés, cuenta con el respaldo de CCA Gran Canaria. Centro de Cultura Audiovisual.

Otra de las citas con intervención que incluye el festival es la de la cineasta, guionista, productora y actriz de origen iraní Ana Lily Amirpour. ofrecerá una selección de títulos. Nacida en Londres, de origen iraní y afincada en Estados Unidos, el de Amirpour es un cine vinculado a muestras cinematográficas ligadas al fantástico y el terror, especialmente a festivales como Sitges. La autora del “western de terror” Una chica vuelve a casa sola de noche (2014) visitará la ciudad y presentará, entre otros, sus cuatro largos y seis cortometrajes.