Mujeres, casas y ciudades

La profesora Muxí ha escrito un interesante libro sobre la cuestión del urbanismo de género. Define con claridad de qué se trata y cuáles son los objetivos que se persiguen. De qué principios parte y como se ha ido aplicando: La ciudad desde la experiencia de las mujeres tiene en cuenta factores como la proximidad, los detalles dentro de una estructura mayor –aunque sin olvidarla–, y las personas en su cotidianeidad; cuestiones todas que se escapan de la idea de la ciudad como representación, o de la ciudad como máquina donde todo queda supeditad a ecuaciones simples.

Frente a la típica ecuación espacio abierto-habitantes, ecuación a la que se ha ido añadiendo el vehículo privado, este urbanismo pretende humanizar la ciudad, hacerla más inclusiva. Ya no se trata de ordenar el espacio por zonas residenciales, comerciales, industriales y la conectividad entre ellas, sino de acercar lo residencial a los espacios abiertos y a las zonas comerciales y administrativas de forma que los desplazamientos se limiten en el tiempo. Una ciudad más inclusiva, más cercana, la de los famosos 15 minutos.

Así se adentra en la discusión sobre el tiempo, ese que se mercantilizó en la famosa frase del tiempo es oro. Tiempo que debemos, que ya no es nuestro sino del mercado. Más rápido, más lejos, acortando los espacios y con ello las propias experiencias vitales. Contra ese uso del tiempo Muxí reivindica un tiempo de las personas, más humano, que haga la ciudad más habitable para todos sus habitantes. Dedica toda su introducción a situar el tema de la ciudad y la mujer, desarrollándolo en ocho capítulos y un a modo de epilogo en el que expone sus conclusiones.

El método usado es una mezcla provechosa de filosofía política crítica, urbanismo, sociología e historia, sacando el máximo provecho de las sinergias que consigue entre estas disciplinas. Así nos hablará de la ciudad y la mujer desde la civilización helénica a nuestros días. Usa la figura de varias mujeres según la época, huyendo de la farragosa cronología o la anécdota por la anécdota.

Consigue de esta manera dar una forma coral a su obra, donde las voces de las distintas mujeres no se solapan las unas con las otras, sino que mantienen su individualidad y a la vez se armonizan en un mensaje: hasta ahora la ciudad ha estado pensada en el hombre, en la necesidad de sus desplazamientos al trabajo y en sus espacios específicos de ocio. Muxí propone y demuestra, que otra ciudad es posible.

Nos habla de las pioneras del siglo XIX que intentaron que la ciudad de los obreros, esas viviendas sucias y construidas alrededor de las contaminantes fábricas, alcanzaran niveles de habitabilidad y sanidad que chocaban directamente con la visión dominante de que no era preciso mejorar la higiene publica para las clases trabajadoras. Las epidemias, según los seguidores de Malthus, servían para eliminar lo superfluo, el exceso de población, a los más débiles.

Va desgranando nombres y explicando su hacer como los de Moholy-Nagy, Louise Huxtable, Catherine Bauer, Jakoba Mulder o Lotte Stam-Beese, pioneras y profesionales que han desarrollado sus técnicas y su quehacer pensando en esa ciudad moderna, más amable, es decir, más digna de ser amada; más habitable.

No falta Jane Jacobs, la activista y publicista que sin ser arquitecta se enfrentó a los poderes políticos, financieros y especuladores que querían arrasar con el Nueva York más residencial, más de vecinos y de tiendas en las que los vendedores saludaban a los clientes por su nombre, ni Marion Mahony, considerada por muchos la primera mujer urbanista.

En este aspecto, en el recorrido de las figuras más importantes o señaladas de la arquitectura femenina, puede que falte alguna, no lo sabemos, pero sí son todas las que están. Hay que agradecer el esfuerzo divulgativo de Muxí, traspasando los límites de lo occidental y trayéndonos arquitectas y urbanistas de otras áreas del mundo. Una ruptura con el saber tradicional, tan euro centrista siempre, que los que tenemos cierta curiosidad por estos temas, agradecemos.

Un capítulo especialmente destacado es el dedicado al espacio interior, el hábitat, el espacio doméstico, si lo quieren llamar así. Pues Muxí nos indica la importancia de ese espacio considerado como «el reino de la mujer» en el pasado y diseñado para encerrar entre sus límites a las mujeres. El mito de la mujer, reina del hogar, que ejerce sus funciones de cuidadora, cocinera, lavandera, etc. asumiendo el trabajo doméstico como su parte de la reproducción de la fuerza de trabajo. Contemplar el trabajo doméstico como parte del capitalismo y su sistema patriarcal, señalar la supeditación de la mujer con la excusa de su inclinación natural, etc., etc., etc., ha sido asumido acríticamente por la arquitectura dominante. Muxí nos recuerda que hay arquitectas que han levantado un discurso alternativo: Melusina Fay Pierce y sus viviendas sin cocina o Christine Frederick y Lillian Gilbreth y su gestión científica de la cocina.

Si, como defienden Ángela Davis y María Ángeles Durán entre otras, el trabajo doméstico es parte de la opresión femenina, pensar el espacio que lo personifica, levantando visiones diferentes y alternativas se convierte en un acto de rebeldía ante el discurso hegemónico. Aquí estaría el origen de las propuestas de su externalización o, mejor, su socialización. Nuestra autora lo aborda desde la reflexión y el triunfo de la razón a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la mercantilización de ese trabajo, como lo hace la moderna sociedad con la venta de alimentos procesados o pre procesados. No se trata de entrar en la cadena del mercado que consume personas y tiempo. Se trata de pensar desde y para lo colectivo.

Esta visión del urbanismo también ha llegado a nuestro archipiélago a través, por ejemplo del colectivo Marca Púrpura, de las distintas jornadas bajo el epígrafe género, arquitectura y ciudad, libros, publicaciones y otras actividades que pretenden construir una ciudad más inclusiva, dónde las personas disfruten del espacio público sin tener que competir constantemente con el vehículo privado. Unas ciudades más abiertas al mar, al que en su momento dimos la espalda, integrándolo en el paisaje de la vida cotidiana.

No olvidemos que el horizonte que nos domina es el del océano, darle la espalda es negarnos a nosotros mismos como isleños. Si se continúa en esta línea, tenderemos ciudades más amables, más dignas de ser amadas, más habitables. Como contribución a esa tendencia recomendamos la lectura de este libro de Zaida Muxí. Comprender, conocer, debatir… se trata de construir un mundo mejor y el espacio que habitamos es parte de ese mundo.