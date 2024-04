Carla vuelve a la isla del volcán

La Mujer Volcán es un libro recomendable siempre, pero más en estos tiempos. Como afirma su protagonista, después de «los últimos años de involución e intentos de que desandemos lo andado». La obra, presentada ayer en TEA, muestra la intensa vida de la activista trans güimarera Carla Antonelli, pero también una época de la historia oscura y tenebrosa. No quiere que vuelva y por eso mantiene intacta su lucha.

«Esto va de caerse, como todo el mundo, pero de volver a levantarse. El gran triunfo de mi vida es estar aquí, haber sobrevivido y poder contarlo». La mujer volcán, Carla Antonelli (Güímar, 1959), vuelve a la Isla del volcán, Tenerife, para presentar sus memorias en las que, afirma, «desnudo mi alma». Con humor, quien se ve «fuerte pero no impenetrable» aclara: «Voy para 65 años y no hace mucho casi no lo cuento. Este es el momento».

Un abarrotado salón de actos del Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acogió ayer la presentación en formato diálogo de La mujer volcán (Plaza & Janés, 2024), un libro que recoge las memorias de la histórica activista güimarera de la diversidad sexual y de género, coescritas junto con el politólogo portuense Marcos Dosantos.

El acto, muy emotivo, se desarrolló a manera de diálogo para recorrer la intensa vida de Carla Delgado hasta convertirse en Carla Antonelli, mostrando también una época de la historia de España oscura y tenebrosa que ella insiste no debe volver y más ante la «involución de los últimos tres años», cuando afirma «pretenden que desandemos lo andado». Por eso mantiene intacto el compromiso y la lucha que le llevó incluso a abandonar el PSOE después de cuatro décadas de militancia. Pero ayer se desnudó la persona, no la política.

Carla conversó, además de con Dosantos, quien dio forma al magma de las historias que atravesaron su existencia, con su amiga de la infancia Aroa Rodríguez; con la máxima dirigente de la Federación Estatal LGTBI, Uge Sangil, y con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. El evento lo moderó el periodista Javier Rodríguez.

La protagonista recordó el tiempo de su infancia en el pueblo de donde salió con 17 años al destierro, un largo exilio hoy restituido, incluso a través de una calle con su nombre en El Socorro de sus amores. «Estar allí, en un guachinche frente a la playa, es ya lo máximo». Para ella, venir a la Isla, aunque sean 24 horas, «es la vida, así de simple». Reflexiona: «Me siento feliz allí y lo impensable es ahora realidad». Recuerda: «Alguien me dijo que sería pregonera de las fiestas de San Pedro y sucedió». Insiste: «Que me hayan puesto una calle en El Socorro es algo flipante. Un día de Año Nuevo la recorrí incrédula para sentarme a ver el mar de la costa de mi pueblo».

La protagonista resume en una sola palabra lo que supone regresar a Tenerife: «Vida»

Carla asegura que «quería desnudar el alma y mostrar mis sentimientos como un alivio interior». La felicitan por su valentía y ella se pregunta «qué contarán otras memorias». Resume: «Para mí es verbalizar algo de lo que nunca había hablado y encontrar paz interior». Pero, sobre todo, «ser un ejemplo para otros y demostrar que la fortaleza está en caer y volver a levantarse». Argumenta: «Yo he salido de la violencia machista, incluso hasta ver peligrar mi vida con un cuchillo en el cuello; de sentirme como una porquería con la vida anulada o de caer en el mundo de la droga».

Violencia machista, pero también de la policía franquista y tardofranquista con toda clase de palizas, insultos y vejaciones. Añade: «El agujero negro actual nos estigmatiza y pone en una diana a las personas trans. Mi compromiso me llevó, incluso, a abandonar el Partido Socialista. Ahí está todo, con nombres y apellidos». Casi todo porque, apunta, «todo no se puede contar». Para su autora, la moraleja de estas memorias esrá en que «las historias no son cómo comienzan sino cómo terminan». Como con su madre, Doña Tomasa, «con mi pueblo o con mi Isla».

Uge, Aroa y Marcos contaron las vivencias con Carla desde sus respectivas ópticas hasta completar el prisma, el retrato de la personalidad de quien fue y es muchas cosas, entre otras senadora, pero sobre todo activista por la igualdad y la diversidad con enfoque social.

Testimonio de anfitriona

Rosa Dávila ejerció de anfitriona. Reafirmó su compromiso con la causa trans y confesó sus sentimientos como madre de un hijo que «merece la felicidad y elegir el camino que quiera». Valoró: «Es un honor estar al lado de Carla, destacada en todo el mundo por su defensa incansable de los derechos de los seres humanos, independientemente de su identidad de género». Carla recordó a «todas esas madres que luchan por sus hijos y han conseguido normalizar lo que antes era una tragedia familiar». «La mujer volcán es un título que nos llena de orgullo porque nos permite presumir de los orígenes de un icono, de un modelo de lucha y de superación».

Antonelli rompió todos los techos de cristal de las mujeres trans. Este libro es «un relato incandescente», el fuego parece dirigirlo, de una vida plagada de lucha que recorre los caminos del abandono, el deseo, la libertad y el poder. En las páginas hay hambre, amor, conquistas y maltrato; enemigos declarados y amistades infinitas. La niña Carla Delgado cerró hace unos años el círculo vital reconciliándose con su pueblo. La mujer volcán, Carla Antonelli, vuelve a contarlo en la isla volcán, Tenerife.