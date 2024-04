El Festival Vanbonn estrena una ópera multisensorial apta para todas las edades

En la tournée artística del Festival Vanbonn de Teatro y Música Infantil y Juvenil 2024 caben un sinfín de espectáculos distribuidos entre espacios culturales, salas y centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria. En total, 18 funciones destinadas a público escolar y familiar exhiben tres obras de teatro producto de la compañía homónima: la incursión escénica Ludwig. Un viaje musical por Europa con Beethoven, la comedia El sonajero de polichinela y el estreno de la ópera multisensorial Flores: ¿a qué suena la naturaleza?

Con este menú de programación en el que el Festival Vanbonn se "lanza a la piscina", el elenco de Flores: ¿a qué suena la naturaleza? Hace florecer un jardín dentro de los confines de la Casa Museo Pérez Galdós, donde se presentó esta mañana la andadura nueva andadura de la productora. Este trabajo de estreno ofrece un espectáculo apto para toda la familia que abarca los cinco sentidos. Todo ello a ritmo de piano y con el público sentado en una butaca en forma de orquídea, mientras los sonidos de naturaleza y las flores parlantes conquistan la atención de los más pequeños.

Todo empezó en penumbra y mudo, para más tarde cobrar vida a través de la música. El bailarín Sergio Pérez Aguiar, que yacía como orquídea sentado, se deshizo del disfraz para dar movimiento a los sonidos del ambiente. Al unísono, el pianista Nauzet Mederos creaba una melodía emitida desde un piano de cola adornado con strelitzias gigantes. La marionetista Diana Sirumal habló a los presentes en la sala a modo de prólogo escénico, y el cantante Manuel Gómez Ruiz restalló con su poderoso tenor. Este es parte del equipo que presenta la productora Vanbonn, que da el paso este año para crear un festival lúdico con el arte. "Nos valemos de la música en directo, que es lo que caracteriza a Vanbonn", argumentó el director del festival José Carlos Campos, que supone otro de los protagonistas de la pequeña representación con voz, piano y danza en directo que se ha ofrecido como adelanto.

Presentación del Festival Vanbonn / LP/DLP

El apellido del festival no es casualidad. Sus funciones están destinadas al público jóven, y este año se atreven a reducir todavía más el rango de edad con el estreno de su espectáculo Flores: ¿a qué suena la naturaleza? Esta ópera floral inmersiva va dirigida al público más pequeño y comprende todo tipo de edades. "Los espectáculos para bebés son desordenados, pero este es un desorden maravilloso", alegó la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, en la presentación del evento.

El evento nace con la finalidad de acercar la cultura y crear un espacio para disfrutar de distintos espectáculos, exposiciones, charlas y talleres orientados al público familiar y a la comunidad educativa. El Espacio Cultural Jesús Arencibia e Infecar son algunos de los espacios en los que se desarrollarán las actividades. "Nos visitarán por día 1400 escolares", estima su director. Este mismo sábado tendrá lugar la primera función en la Fundación DISA, y agotó ya sus entradas.

Una experiencia de "música barroca temprana" destinada a los más pequeños, tal y como explica el director Carlos Campos, con un diseño de sonido de Roger Quilter, It was a lover and his lass, el texto A vuestro gusto de William Shakespeare, las composiciones de Benjamin Britten,The Ash Grove Tradicional galesa Alessandro Scarlatti, Le Violette de la ópera Pirro e Demetrio con libreto de Adriano Morselli, Robert Schumann Die Lotosblume poema de Heinrich Heine y el músico Edvard Grieg con Pajarillo Piezas líricas Libro III – Opus 43.4 Nadia Boulanger; y Chanson poema de Georges Delaquys.

De izqda a dcha, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo, Augusto Hidalgo y el codirector del festival, codirector del festival, José Campos / LP/DLP

Presupuesto

Festival Vanbonn de Teatro y Música Infantil y Juvenil 2024 está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria con 40.000 euros. El proyecto, que muestra un afán pedagógico, es en palabras del vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, como "una propuesta muy difícil de encontrar que consigue llegar a los más pequeños de la casa con un espectáculo de danza, música, canto, y ópera, que logra mantener su atención para que disfruten y se conviertan en futuros espectadores de la música y de la ópera”. Además, Hidalgo quiso mostrar su optimismo fundamentándose en los buenos números al afirmar que “el festival será todo un éxito y que tendrá continuidad en el futuro”.