La competición de largometrajes del Festival de Cine comienza hoy

Hoy comienza la competición en la Sección Oficial de largometrajes del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Un total de diez obras -nueve estrenos absolutos en España y uno de ellos en Europa- se juegan su entrada en el palmarés de la vigésima tercera edición de la cita grancanaria. Todas las películas de la competición oficial contarán con presentación en sala de los protagonistas de las producciones que se proyectarán en Cine Yelmo Las Arenas. La primera en ocupar la gran pantalla será la portuguesa Mãos no fogo (Margarida Gil, 2024), que narra cómo una joven estudiante de cine explora las fincas a lo largo del río Duero con el fin de trabajar sobre su tesis acerca de lo real. El primer pase será a las 18:00 horas con presentación en sala de la actriz Carolina Campanela.

Según recoge el catálogo de la edición, entre los diez títulos seleccionados hay una amplia representación de crónicas familiares o de pareja, lo que constituye tanto una radiografía del cine contemporáneo como una consecuencia de uno de los temas tradicionales del cine de autor de siempre, particularmente del europeo.

El primer día de competición en la Sección Oficial de largos también ocupará la pantalla de Cine Yelmo Las Arenas, a las 20:45 horas, Un Prince (Pierre Creton, Francia, 2023), una producción francesa en la que «la familia es menos una herencia genética que una suerte de afinidad sexual y ecológica», asegura el programador del apartado Jaime Pena. La película ahonda en la búsqueda de la sexualidad de un joven estudiante de horticultura. Situación que transcurre en paralelo al hallazgo de los secretos de la botánica.

Le seguirán Paradise (Prasanna Vithanage, Sri Lanka, India, 2023) y Ven a mi casa esta Navidad (Sabrina Campos, Argentina, 2023) mañana a las 18:00 y 20:30 horas, respectivamente. El quinto título que aspira a los más alto del pódium de la cita cinematográfica es Matt and Mara (Kazik Radwanski, Canadá, 2024), que se proyecta el próximo miércoles 24 de abril a las 17:00 horas. Esa misma tarde, a las 18:15 horas, los cines exhibirán una película que no es sobre una familia o una pareja, aunque quizás sí sobre una pareja en formación, en la medida que su punto de partida es el encuentro entre una mujer treintañera en crisis y un fotógrafo sordo que vive en las montañas. Se trata de la cinta japonesa Rei (Tanaka Toshihiko, Japón, 2024), Premio Mejor Película en el Festival Internacional de Rotterdam 2024. El jueves, a las 18.00 horas, le toca el turno al documental Through the Graves the Wind Is Blowing (Travis Wilkerson, EE. UU., 2024), al que le seguirá a las 20.45 eště nejsem, kým chci být (Klára Tasovská, Republica Checa, Eslovaquia, Austria, 2024). Los dos últimos títulos que se juegan su entrada en el palmarés de la vigésima tercera edición de la cita grancanaria son Cu Li Không Bao Giờ Khóc (Phạm Ngọc Lân, Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega, 2024), premio en la categoría de Panorama en el 74.º Festival Internacional de Cine de Berlín, que se emite a las 18.00 horas, y Magyarázat mindenre (Gábor Reisz, Hungría, Eslovaquia, 2023), Premio Mejor Película en la sección Horizons en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia, que cerrará la competición a las 20.15 horas.

Además de la competición, hoy también comienza a celebrarse el 30 aniversario de La Mirada Producciónes con una sesión especial de Canarias Cinema dedicada a una empresa fundamental para el desarrollo del corto en el Archipiélago. Se proyectarán dos títulos icónicos: el cortometraje Ruleta y el largometraje Hombres felices, ambos del escritor, dramaturgo, guionista y director Roberto Santiago. Esta última tendrá lugar a las 2.00 horas y acudirá la actriz Blanca Rodríguez junto a la productora Ana Sánchez Gijón, en Cine Yelmo Las Arenas.