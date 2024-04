Rubén Amoretti: «En ‘El matrimonio secreto’ ya se percibe al Mozart más divertido»

¿Qué diferencias fundamentales existen entre hacer una ópera dramática o una bufa como El matrimonio secreto?

Todo es difícil. En una ópera cómic tienes que hacer reír. Y eso ya es un reto por si mismo. Pero la música ya le da muchas indicaciones al cantante. En una ópera seria, en la que el cantante sale en un papel dramático, tiene que desarrollar mucho más el tema del actor. Todo tiene su complejidad. Pero yo creo que es más complicado meterte en la piel de un Scarpia o Mefistófeles ya que tienes que buscar más dentro de ti.

Pero un argumento que trata sobre casamientos de conveniencia y sobre dotes, ¿no puede resultar un poco anticuado?

Bueno, estamos hablando de óperas que se hicieron hace 300 o 400 años, pero que resultan igualmente graciosas que cuando se escribieron porque todavía sucede el tema de los casamientos por intereses según qué familias, aunque hoy en día sean percibidas de distinta manera. Pero la trama es muy divertida. La madre no existe, pero el padre quiere casar a su hija para situarla bien, y no sabe que ha habido un matrimonio secreto, que ya se han casado, y las circunstancias hacen que este conde se enamore de la otra hija. El público no parará de reír.

La trama recuerda un poco a grandes obras maestras de Moliere como El avaro o Tartufo.

Y, como en Moliere, mantiene toda su actualidad. Mucha gente cree que solo existe actualidad en las tragedias. Quizás para que no se vuelvan a reproducir. Pero por qué tiene una ópera que ser de un modo u otro. Yo, como público, cuando voy a ver una obra, lo único que quiero es que se abra el telón y olvidarme de todo lo demás. Y ver algo gracioso, potente o fuerte, sea actual o no. Y no intento contextualizar las cosas. Eso es un error tremendo. Yo sólo vengo a divertirme, vengo a pasármelo bien, y no a analizar por qué se hace o no se hace una obra. La mayoría de estas óperas bufas son obras maestra indiscutible y no hay que juzgarlas tanto.

Se dice que en una ópera bufa, a diferencia de en otra más dramática, el cantante tiene que ser además un buen actor.

Son dos cosas completamente distintas que no podemos comparar. En realidad, la única diferencia que yo veo es que las cómicas están hechas muchas de ellas para un tipo de cantante muy especial. La mayoría de los cantantes que cantan Cimarosa o Mozart no van a cantar después Verdi o Puccini. Y los papeles de tenor y soprano son más limitados. Los bajos si que nos podemos desenvolver en casi todos los repertorios. Pero un cantante de ópera tiene que ser cantante y actor siempre.

No es una ópera belcantista, pero se dice que tiene mucho de este tipo de técnica.

El belcanto empieza un poco más tarde, pero ciertamente, El matrimonio secreto ya tiene ciertos elementos de él. En la historia de la ópera todos los compositores se están empapando de los anteriores. Y si Bellini y Donizetti compusieron de ese modo fue porque hubo óperas y compositores anteriores. Vocalmente es difícil. Todo lo que precede al belcanto es muy preciso y necesita de una gran técnica depurada.

¿Y qué supone El matrimonio secreto en la ópera del XVIII?

Es uno de los más importantes de ese siglo. Tenemos que considerarla como una gran ópera. Es una maravilla cómo está escrita. Muy próximo a lo que la gente conoce de Mozart, de Cosi Fan Tutte o Las bodas de Fígaro. En ella ya se percibe al Mozart más divertido, pero no tanto si te gusta más Verdi o Domizetti. En este caso, la puesta en escena ayuda mucho, la agilidad del director musical también. Yo la hice hace 20 y tantos años interpretando el papel del conde fue muy divertida.

Usted es un caso único en la ópera. Un cantante que comenzó con la tesitura de un tenor y acabó como bajo.

Soy el único caso que hay en 400 y pico años de historia. Es imposible. Un tenor no puede cantar de bajo porque es una cuestión de registros. Eres tenor, bajo o barítono. Otra cosa es que luego puedas cantar bien. Pero todos tenemos un registro dado por nuestras cuerdas vocales. Yo nací tenor y empecé a cantar como tenor. A Ulises e Isabel Rey yo los conocí cantando como tenor en Zurich.

¿Y por qué se produjo este cambio en su tipo de voz?

Porque tuve una enfermedad muy rara llamada acromegalia, un tumor en el cerebro que hace que los hombres, a partir de los 18 años dejamos de producir hormonas de crecimiento. Yo tenía las cuerdas vocales de un tenor, que son pequeñas, pero con el paso de los años se fueron haciendo más grandes. Empecé a tener problemas hasta que tuve que dejar de cantar, pero se conservó la tesitura, pero más hacia abajo. Tras estar cuatro años sin cantar hice el cambio de tenor a bajo sin saber lo que me pasaba. Luego me di cuenta de que todo fue producto de esta enfermedad.

¿Y cómo valoraría a nivel personal esa experiencia única, a nivel mundial, de haber podido ser tenor y bajo a la vez?

He podido cantar en los dos extremos, y los dos han sido igual de gratificantes. Pero es cierto que los roles de tenor son más juveniles, son el mito romántico en la ópera. Los de barítono o bajo son para hombres son mayores, pero la carrera es más larga también.