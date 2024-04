El mito de la pareja revienta en las películas ‘Ven a mi casa esta Navidad’ y ‘Paradise’

El crítico de cine Jaime Pena, uno de los integrantes del comité asesor del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria de 2024, ya advertía desde el comienzo de esta 23º edición que, entre los diez títulos seleccionados para competir en la Sección Oficial, desfila «una amplia representación de crónicas familiares o de pareja, hasta siete u ocho películas, lo que, podría argüirse, constituye tanto una radiografía del cine contemporáneo como una consecuencia de uno de los temas tradicionales del cine de autor de siempre, particularmente del europeo».

Así lo puso de manifiesto la doble ración de películas que vivió su puesta de largo ayer en esta sección competitiva de la cita capitalina: Paradise, una reflexión sobre las relaciones de pareja con la que el cineasta esrilanqués Prasanna Vithanage regresó al Festival grancanario 20 años después; y Ven a mi casa esta Navidad, ópera prima de la directora y guionista argentina Sabrina Campos.

Y es que Prasanna Vithanage ya pasó en 2004 por el Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria, donde ganó la Lady Harimaguada de Plata con su trabajo Ira Madiyama. 20 años después, el director esrilanqués regresa a la competición oficial con Paradise.

El cineasta Prasanna Vithanage. / LP

Qué ocurre en el amor

Ambientada en abril de 2022, cuando la ciudadanía de Sri Lanka se echó a la calle para protestar por la mala gestión económica gubernamental, Paradise acerca al espectador a la historia de una pareja india que celebra su aniversario de bodas al país vecino. En las vacaciones estará muy presente el Ramayana —una de las obras más importantes de la India antigua, considerada parte de los textos sagrados—, pero también los asuntos profesionales.

Y es que, a pesar del trasfondo social y turístico de la película que no pasa desapercibido, Vithanage asegura que Paradise «no trata de hablar de los temas económicas de Sri Lanka, sino de la relación entre dos personas, de cómo es necesario entenderse a uno mismo y qué ocurre cuando el amor no es la base de una relación». Al respecto, el director apunta que hizo la película para mirarse a sí mismo «como marido». «Para mí hacer cine le da sentido a mi vida porque puedo expresar sentimientos y, a través de los personajes de mis películas, también yo me conozco mejor», declaró el influyente cineasta del sur de Asia.

Estar soltera sin estar sola

Por su parte, la cineasta argentina Sabrina Campos construyó su primera película a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué una mujer parece incompleta si no tiene pareja a los 40 años? La cineasta trata de responder con Ven a mi casa esta Navidad, comedia dramática que invita a habitar en la piel de una mujer adulta que, por no ser madre ni estar en pareja, vive la presión del mandato social en el seno familiar.

Campos debuta en la dirección con esta película intimista y sensorial, que presentó ayer en el marco del festival grancanario, donde explicó que traza el viaje emocional de una mujer que navega entre la vulnerabilidad y la fortaleza bajo el peso de la mirada ajena. Que se siente juzgada por sus decisiones vitales y por su lugar en el mundo como mujer.

«Un viaje emocional de una mujer de 40 años» que tiene que soportar incómodas preguntas de por qué no es madre, no tiene pareja o es inestable laboralmente. Y siempre, «bajo la atenta mirada de los demás». «Te encasillan», expuso, lo que «hace que cambie la mirada de una sobre sí misma». «Los demás, al verte sola se sienten con libertad de opinar sobre tu vida con comentarios hirientes y duros». «No estoy sola. Estoy soltera, que es diferente», recalcó la cineasta, quien por ello decidió condensar todas estas preguntas en una sola noche a través de este filme.