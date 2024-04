‘La noche + freak’ sitúa a tres jóvenes mujeres en un mundo «oscuro y aterrador»

La sesión favorita de los espectadores, La noche + freak, regresa con esta 24º edición -ya que tiene una más que el propio festival- al terror en su más pura esencia con la inclusión de tres filmes que giran alrededor de mujeres adolescentes «que se ven envueltas en situaciones extremas, en un entorno aterrador y en un mundo oscuro». Así lo señaló el programador de estas jornadas, Jesús Palacios, durante la presentación de los tres largos y tres cortos que se proyectarán en la sala cinco de Yelmo Cines de Las Arenas, por primera vez durante tres jornadas consecutivas, y que tendrán lugar hoy a las 22.00 horas, mañana a las 22.15 y el sábado a las 22.00.

Palacios, que presentará los títulos durante las tres sesiones, confesó que «esta coincidencia temática no ha sido algo premeditada, pero sí es cierto que en cada sesión veremos a estas jóvenes mujeres en apuros, en un mundo loco y siniestro, dos de ellas en un entorno vampírico».

Jornadas

El experto precisó, además, que este año todo el Festival está siendo muy freak, con la sección dedicada a Lily Armipour, «porque cualquiera de sus películas podría haber estado en estas jornadas». Pero también con el ciclo dedicado a Toshiro Mifune, «con películas como Sol Rojo», y con la proyección de, según él, la mejor película de terror de 2023, Cuando acecha la maldad, del cineasta argentino Demian Rugna.

El periodista reconoció que «he intentado que estén las líneas más transversales y marginales del cine fantástico actual, lejos de lo que se ofrece en el cine comercial y las plataformas». Pero, añadió que «cada vez resulta más complicado encontrar títulos originales, con toda esta oferta y la proliferación de los festivales on-line, pero también programar se convierte en una labor más satisfactoria».

Sea como fuera, Palacios ha conseguido que haya una conexión entre todos los títulos al ser filmes diferentes que no caen en el frikismo más convencional. La primera cita, de hoy jueves, incluye Rainer, a vicious dog in a skull valley (Bertrand Mandico, Francia, 2023) y El día es largo y oscuro (Julio Hernández Cordón, México, Colombia, 2024), que se estrena en Europa en el marco del Festival. La pieza de Mandico es un corto de 26 minutos que nos presenta a una mujer capaz de pactar con un demonio para conseguir hacer realidad su sueño y que es «una versión femenina de Conan el Bárbaro y una locura del cine dentro del cine, que parte del rodaje de su largometraje Connan».

Vampírico

El largo de Julio Hernández Cordón, por su parte, muestra la importancia actual del cine latinoamericano, con «una concepción del mito vampírico singular con un texto poético, con una protagonista siempre al borde del suicidio» y un tratamiento hiperrealista que incluye además «un erotismo muy peculiar».

La segunda entrega de mañana incluye Periquitos (Alex Rey, España, 2024) y Faces of Anne (Kongdej Jaturanrasamee, Rasiguet Sookkarn, Tailandia, 2022). El corto de animación de Rey, que Palacios incluye por tercera vez en el festival, al considerarlo «un descubrimiento particular», explica por qué Miyazaki no abandonó definitivamente el cine para hacer El chico y la garza. Por otro lado, el filme Faces of Anna sigue la tradición del terror asiáticos en «una de las propuestas más originales que hemos visto en los últimos tiempos, que eludió el radar de festivales especializados». El programador comentó que este título «oscila entre el terror, la ciencia ficción y el thriller psicológico» con muchos giros de guión donde una joven despierta en un hospital donde las demás mujeres son ella misma y van desapareciendo.

La tercera entrega, este sábado, incluye La Vedova Nera (fiume, Julian McKinnon, 2023, Francia) y Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Ariane Louis-Seize, Canadá, 2023). El corto La Vedova Nera «tiene un tono muy cinéfilo, con una música impactante y con una mirada perversa que recuerda a ese cine giallo».

Y el filme de Ariane Louis-Seize, que se encuadra en la también extraordinaria filmografía canadiense de horror, tiene como centro a Sasha, una vampira joven que no quiere matar. Para Palacios es «el plato fuerte» de toda esta programación, con un tono «de comedia agridulce» y quizás «una de las propuestas más inteligentes, brillantes y divertidas de los últimos años. En cierto modo entronca con las películas vampíricas de los años ochenta, pero con una personalidad propia muy acusada». Palacios reflexionó sobre la oferta freak en las plataformas actuales comentando que «todo tiene su lado bueno y su lado malo, ya que si bien ayudan a que muchos cineastas freaks puedan filmar cosas interesantes, también es cierto que la oferta es tan amplia, y hay tanto bombardeo, que muchas de estas películas se pierden», ya que la plataforma promociona los productos estándar y las otras producciones freaks pasan más desapercibidas».