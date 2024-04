"Es el talento actual del cine fantástico": un día con Ana Lily Amirpour en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Vivir un día con la cineasta Ana Lily Amirpour desde que te levantas hasta que te acuestas. Llegado el mediodía, almorzar cine y devorar su ópera prima, Una chica vuelve a casa sola de noche (2014). De segundo, comerte con los ojos sus cortometrajes uno tras otro. Entre sesiones darte el placer de una pausa con un cortado. El postre es el viaje a casa con una superluna de ficción en el firmamento. Ya no sabes si lo que ocurre es verdad o es que traspasaste la pantalla y eres un personaje de una de sus últimas películas, Mona Lisa y la luna de sangre (2021).

Para fortuna de los que pudieron vivirlo, ocurrió de verdad. El ciclo del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ‘Pero llámame Lily’, escribió el punto y final del primer pase, con las proyecciones de El gabinete de curiosidades: La apariencia (2022) y La muerte os sienta tan bien (1992), siendo esta última parte de los filmes selección de la autora. Sin embargo, si no ha podido asistir a alguno de los pases, aún tiene la oportunidad de asistir a las segundas proyecciones sin coloquios de Amirpour. Las nuevas sesiones se distribuyen entre los próximos cuatro días, hasta el final del festival.

Harta de que le hagan preguntas cliché sobre qué significa para ella producir cine de género como mujer guionista, directora y actriz de origen iraní y estadounidense, Ana Lily Amirpour dibuja una ficción "de lo mejor del género fantástico actual". Una chica vuelve a casa sola de noche (2014) es la creación debut que llevó a la autora a estar en el radar de los grandes festivales internacionales. Fue premiada en el Festival de Sitges, en su 'Sección oficial largometrajes a concurso', con una mención especial del jurado. Este "western de terror iraní" —como lo califica la crítica— una estética inspirada Sin City: ciudad del pecado (2005), un cortometraje homónimo creado por Amirpour.

Sheila Vand en ‘Una chica vuelve a casa sola de noche’. / lp/dlp

A través de un guion escrito originalmente en persa y que después fue traducido al inglés, una vampira camina sin miedo para buscar sangre por las calles de la ciudad iraní de Bad City. Explica la autora —que también interpreta en la película— cómo "la imagen de alguien montado en monopatín y un chal sobre la cabeza" le pareció llamativa y fundamentó a su protagonista, interpretada por Sheila Vand, en esta . Esta es la premisa que se proyecta en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Una propuesta diferente que podrá disfrutarse mañana por última vez en la sala 7 del Yelmo Cines Las Arenas, a las 20.15 horas.

Sin duda, este es un cine que rompe moldes, donde la narrativa no lo es todo y la estética tiende la mano para perderse en la imaginación de la directora. De entre todo su currículum fílmico, quizás Mona Lisa y la luna de sangre (2021) sea la "película más buenista de su carrera", tal y como comenta el programador del festival, Jesus Palacios. El largometraje se aleja del habitual terror y crea un cóctel a base de un etalonaje colorido, cargado de brillos de neón y una actuación sublime de Kate Hudson como madre desastre.

La actriz Jeon Jong-seo en ‘Mona Lisa y la luna de sangre’ / lp/dlp

Mona Lisa Lee, el personaje protagonista de esta trama de aventuras, se enfrenta a la vida nocturna de Nueva Orleans después de huir de un psiquiátrico. Aunque el personaje esconde la telequinesis como un as bajo la manga. Una historia excéntrica, narrada cinematográficamente mediante lentes cóncavas que deforman los extremos del plano. Los efectos de telequinesis están filmados con travellings compensados —también denominados retrozoom o efecto vértigo—.

Cortometrajes, idilio de una noche

"Los cortometrajes son una herramienta maravillosa para los cineastas. A menudo hago una especie de analogía del cine con el sexo. Para mí, los cotrometrajes son rollos de una noche. Son muy satisfactorios, pero te los intentas quitar de encima rápido", introdujo la cineasta. Después de una sesión intensa de Mona Lisa y la luna de sangre (2021) El público salía de la sala 4 para hacer una breve pausa, de apenas media hora para embarcarse en la siguiente aventura de Mondo Lily: un pase exclusivo para el visionado de los cortometrajes de la autora. Muchos de estos, imposibles de disfrutar en Internet y menos aún en pantalla grande.

Anochecía y el proyector cinematográfico volvió a echar a rodar para verse toda la trayectoria en cortos de la autora. Todo un desfile, pasando ante los ojos del espectador con Six and a Half (2009), Ana Lily Amirpour Likes This (2010), True Love (2010), Pashmaloo (Hairy) (2011), A Little Suicide (2012) y Ride It Out (2020). La relación de aspecto de la pantalla cambiaba sin descanso, dejando de manifiesto la diferente naturaleza de todas las piezas. Desde una cinta de autoficción donde Ana Lily muestra sus pensamientos más intrusivos delante de la cámara, hasta otro cortometraje premiado por la Berlinale que empatiza con una cucaracha suicida. Un universo siempre nocturno y oscuro, solo alumbrado por lunas que enloquecen a los personajes de la trama.