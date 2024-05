La música de Naife, grupo canario y emergente de rock & roll, debuta en directo: "No queremos ser una banda de local de ensayo"

En un concierto debut, con un repertorio de temas propios, acordes rock & roll en estado puro, Naife inicia su andadura como grupo musical canario al abrigo de los espacios periféricos de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria. "Luego no queremos que nos vengas llorando y diciendo: Me perdí el primer concierto de Naife", advertían como reclamo para un público que agotó entradas el sábado noche en la sala Arequipa 6 de El Sebadal. Naife es el rock que apuñala en vivo, la defensa del género más puro y sin efectos.

Como padrino del colectivo acudió Creepy Horror Punk, que para asistir a la cita tuvo que salir de la cripta y poner pausa al proceso creativo de su próximo elepé. Al final la velada fue todo un éxito: las 60 personas presentes completaron aforo y pudieron vivir en primera persona el bagaje de los cuatro músicos de Naife. "¿Cuántos conciertos han dado ya?", preguntaban incrédulos ante el hecho de que el grupo se fundara en septiembre del año pasado.

Los grupos de rock Naife y Creepy. / lp/dlp

Los integrantes de la banda son el guitarrista y cantante, Fernando Miranda; en el bajo, Carlos 'El Dorado'; como guitarra principal está Borja Viera; y en la batería, Daniel Rietti. Cargaban ya con dilatadas carreras en paralelo antes de lanzarse de cabeza al proyecto. De esa sinergia que brota entre los cuatro nacen, canciones compuestas en estilo rock primitivo, aunque los músicos viven sus musas y miran a referentes de diversos estilos. Fernando Miranda es el más garage y punk. Vive de los sonidos crudos y componer las canciones del grupo. De forma autodidacta, aprendió a tocar la guitarra y crea música "según la siente".

Canciones propias

En total, el conjunto canario dispone de un variado repertorio propio, a pesar de que la fecha de nacimiento de la banda consta de poco más de medio año. Este fin de semana Naife presentó al mundo su sonido en un set list de más de una hora de duración, con temas como Nobody else, A girl like her, Devil y Punky, esta última la que puso fin a la noche debut de la banda.

La idea que tienen sobre la música es mirarla como un juego, "subir a un escenario para bailar y pasarlo bien". Esa espontaneidad se siente también en la disrupción de las bandas organizadas jerárquicamente. No hay líderes y se toman en consideración todas las propuestas por igual. Por el momento, Instagram es la plataforma donde pregonan las maquetas de su música emergente, que fluctúa entre español e inglés. No quieren ser una banda de "local de ensayo", aunque estos meses han pasado unas cuantas horas practicando en "pisar escenarios".

Demasiadas bandas tributo

Sin querer empezar una batalla campal en el panorama musical de Gran Canaria, Fernando Miranda y Borja Viera reivindican la composición propia como valor añadido del proyecto. Es Viera el que puntualiza que hay "bandas tributo de todo tipo", y que estas "son una fórmula fácil para llegar a la esfera pública". "Da la impresión de que el talento se ha terminado", admite. Según el guitarrista de Naife, el fenómeno de bandas homenaje viene alimentado por un público que no se anima a conocer propuestas diferentes, e impulsado por la "apuesta de las instituciones por la música versionada antes que el talento canario".

Próximos conciertos

Stay tuned -o "estense atentos", en español" porque avisan los músicos que este que tuvo lugar hace dos días solo fue el preludio de una buena ristra de conciertos por Gran Canaria. Si te perdiste el concierto debut de Naife, podrás encontrarles de nuevo el día 18 de mayo en el local Tormento Colectivo junto al grupo madrileño Basura, el 31 de mayo en Las Arenas dentro del marco del Big Bang Vintage Festival y el 29 de junio en el encuentro punk Gentuza.

La sala Arequipa 6 de El Sebadal solo es otro ejemplo de cómo las periferias acogen a la contracultura. Este espacio, empleado también entre semana como local de ensayos, se añade al mapa conformado por Tormento Colectivo y Cero Fanzine. "La ciudad misma nos ha echado a los músicos a los polígonos. Un sitio donde podamos tocar sin molestar a nadie", concluye Miranda.