Inteligencia Artificial y democracia

Uno de los temas de la Inteligencia Artificial, en términos políticos, es el de su encuentro con lo «woke». Estamos de acuerdo en que la mejor manera de acabar con los violadores es castrarlos y convertirlos en eunucos, pero si eso se hace preventivamente con toda la población, la humanidad se acaba. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la inteligencia, que pervivía en el humano pero ha salido de él y se ha convertido en algo externo al humano y pronto, si no ya, en algo autónomo, tal y como parece que ocurre con la Inteligencia Artificial Generativa, el Machine Learning y pronto con la ASI o Superinteligencia Artificial Generativa. No se puede poner puertas al campo, queremos decir.

Jonas Andrulis, fundador de Aleph Alpha, la empresa europea de AI más importante (una empresa miserable si se la compara a OpenAI, protegida de Microsoft), explica que ahora lo que está de moda es que los modelos de lenguaje de AI sean amigables y «woke», y los periodistas le acusan de que Aleph Alpha permita que su AI provoque con declaraciones racistas y chovinistas. Andrulis, desde un punto de vista matemático, claro, señala que se trata de una tecnología básica que intencionadamente no tiene restricciones, y por tanto es presa fácil para que cualquier palabra afecte a multitud de profesionales del ofendidismo y los delitos de odio. Andrulis explica que con cada ajuste fino para evitar esas expresiones, el modelo sufre en ciertas áreas y pierde habilidades para poder automatizar los procesos. De hecho, OpenAI está capada y hay provocaciones ad absurdum que le hago y se niega a contestar porque, dice, no se lo permiten.

En estadística existen fórmulas paramétricas y no paramétricas para eludir el peso de los datos, o la sustitución de datos faltantes, pero siempre se pueden cometer errores como distorsión de los datos resultantes, distorsión de la variable más frecuente, o sobrerrepresentación del valor más frecuente. Siempre hay herramientas para resolver esto, pero la precisión se tiene cuando los datos no están capados. Someter a los humanos a restricciones y represiones para que la convivencia se haga amigable no es aplicable a una unidad pensante que ha de conocer todo el medioambiente humano y no humano. La carrera global por la supremacía en la era de la Inteligencia Artificial ha comenzado, y los principales actores, en tanto países, son China, Estados Unidos y, si no fuera por la inverecundia de sus gobernantes pijos y corruptos, también Europa.

Una de las discusiones que existen entre los desarrolladores de la AI es si el código abierto es el que se deba poner en manos de la población. Hugging Face, una empresa estadounidense fundada en 2016 por los franceses Clément Delangue, Julien Chaumond y Thomas Wolf, empezó ofreciendo chatbots para adolescentes, pero luego se centró en ser una plataforma para aprendizaje automático, en abierto, lo que es como dar la posibilidad a miles de miles de GPTs, y dispone de una plataforma que permite compartir conjuntos de datos y modelos de aprendizaje automático. Es la democratización, por hablar fino, de los datos y los modelos. El interés de los fundadores es que las tecnologías más poderosas de la historia humana no vayan a acabar en manos de unas pocas corporaciones, porque, como dice Thomas Wolf, en muchas películas este es el comienzo de la distopía, el de una empresa que lo controla todo.

Por lo pronto el panorama europeo podemos definirlo como un sistema de política económica y financiera lleno de complejos y basado en el supuesto de que todo seguirá siendo cómodo, comprando gas barato de Rusia, siendo cuidados por los estadounidenses, y con una China amigable, de forma que desde los años noventa los europeos se han acomodado. Una reacción como la de Andrulis con Aleph Alpha y 500 millones de euros (invertidos por Bosch, Lidl o Kaufland, entre otros) no es nada contra las bestialidades de Estados Unidos donde solo Microsoft pone 10.000 millones, y por eso ocurrió el evento de Sam Altman. A su estilo, Aleph Alpha ha innovado con su AI la ciudad de Heidelberg con asistentes ciudadanos de AI y modelos de lenguaje propio. Los denominados valores europeos, no obstante, frenan la brutalidad con la que la AI se desarrolla en los otros actores del mundo. Están preocupados por la democracia y las elecciones y los bulos (un eufemismo para denominar lo que siempre ha existido desde el nacimiento del lenguaje), mientras en China no tienen ese problema y se encargan de someter a vigilancia a todos los ciudadanos y sus pensamientos y acciones (lo vimos en la epidemia de Covid).

Este año hay elecciones en EEUU, Europa e India y están con los pelos como escarpias (Biden recibía hasta tres veces a la semana, en mayo de 2023, a los asesores sobre AI, dos meses después de la salida de ChatGPT4), y empeñados en intentar hacer que la democracia sea tan veloz como la AI, lo que es como decir que los humanos deben ser tan rápidos como una máquina calculadora o un coche. China es líder en poner la tecnología bajo control del estado y utilizarla como instrumento de poder (así lo explicitó en 2017 en su estrategia Nacional de Inteligencia Artificial), dispone de la mayor cantidad de cámaras de circuito cerrado de televisión todo el mundo, la opinión pública está acostumbrada y le parece bien la intrusión en la privacidad y los software que analizan el comportamiento de los ciudadanos, porque el gobierno ha vendido el argumento de que es para que la sociedad sea más segura y esté protegida contra el terrorismo. En los últimos 10 años la población lo ha aceptado y hay como unos 500 cerebros de AI en otras tantas ciudades, lo que da, además, una experiencia con el big data que multiplica el poder tecnológico para la vigilancia de la policía, la gestión de las ciudades y el transporte, y vende todas esas tecnologías a gobiernos autoritarios con la promesa de un estado sin delincuencia y sin disidencias ¿Y quién ha ayudado a China a ello? En 1990, Microsoft Research Asia, para poder acceder al mercado chino, cuando había paz.

Frenar los peligros de la AI es como pretender que la bomba atómica se quedara en la cabeza de Einstein y Oppenheimer. Disponen ya de ella todos los países que tienen ganas de guerra. Entre tanto, a las AI generativas las mafias ya le piden las fórmulas de moléculas para fabricar armas químicas. El mundo se ha hecho distópico. Hasta se puede contar ya con hardware y software cuántico en la nube, con Azure y otros. Solo hace falta comprar cerebros que dominen los números reales, imaginarios y complejos, y ya se puede hacer magia negra... en sentido figurado.