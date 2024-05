El vuelo de un supergrupo canario

Cinco de los músicos más importantes de la escena musical canaria han dado vida a un supergrupo llamado Rabiche, cuyo su primer álbum de título homónimo se publica en un nuevo sello discográfico llamado Lambada Records. Diego Hernández, José Antonio Fajardo, Jorge Hernández, Manuel Campos y Carlos Pérez interpretarán estas canciones en directo el próximo 1 de junio, a las 20.30 horas, en la sala Arequipa 6.

¿Qué puede ocurrir cuando se juntan algunos de los músicos más interesantes de la escena alternativa de Canarias para grabar un disco en común? Pues que el resultado tiene que ser algo único y especial. Y así sucede con el primer trabajo del combo Rabiche, una banda surgida de la unión de cinco músicos de las Islas con dilatadas trayectorias a sus espaldas y numerosos proyectos paralelos, que acaba de publicar un primer álbum de título homónimo.

Se trata además del primer proyecto de la tienda de discos y bar-cafetería Lambada, situada en la calle Joaquín Costa nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, como sello discográfico, y en el que también participan RunRun y Hey Boy Hey Girl de Tenerife. El grupo ofrecerá estas canciones en un directo el próximo 1 de junio en la sala Arequipa 6, a partir de las 20.30 horas. Dicho trabajo, grabado originalmente en una casa de campo en Aguamansa, Tenerife, entre los días 22 y 25 de julio de 2022, tiene el aporte especial que cada integrante ha mostrado en sus respectivas carreras personales.

Así, el tinerfeño Diego Hernández (voz, guitarras, banjo, lapsteel) cuenta con una dilatada carrera en solitario unida a proyectos como Keiko, Sociedad Liberada y The Conqueror. Por su parte, el majorero José Antonio Fajardo (voz y guitarras), sigue siendo uno de los nombres imprescindible de la escena insular como Fajardo, a lo que habría de añadir los discos del grupo Conjunto Podenco, o sus trabajos con Dragón y colaboraciones en la banda San Borondón. El tinerfeño Jorge Hernández (bajo, guitarras, coros) milita actualmente en Blue Rondo, pero ha sido miembro de Isolina, The Conqueror y Mentos y actúa como músico acompañante de Claudia Basterra. Manuel Campos (piano, teclados, sinte, xilófono) viene desde Madrid y es parte de la banda Rosvita y ha colaborado también con Fajardo. Y Carlos Pérez (batería, percusión) es también miembro de The Conqueror y ha trabajado en el ámbito del jazz con numerosos artistas como Kike Perdomo. La grabación ha corrido a cargo de Julio Armas y Javier Ortiz se ha encargado de las mezcla y el master aportando piano acústico, Rhodes y Juno 106, grabándolos en el Estudio Brazil el 4 de febrero de 2023. Miguel G. Morales es el autor de las fotografía y Alejandro González del diseño y la maquetación.

El disco incluye remixes dub de las canciones originales a cargo de Julio Armas y el grupo, por el momento, han subido a escenarios destacables como el de Boreal, FEX o Lava Circular. El nombre de Rabiche hace alusión a uno de las dos especies de aves endémicas de las Islas. Y no se me ocurre mejor nombre ya que su sonido, muy elegante y preciosista, cimentado en una suerte de folk rock, slowcore y postrock, hace volar literalmente al oyente por pasajes bucólicos. El propietario de Lambada, Jordan Santiso, señala cómo fue el inicio de esta aventura. «Antes de abrir este negocio tenía previsto crear un sello discográfico, pero la supedité a que este inicio funcionara, pero era un objetivo que tenía claro antes de abrir como parte del concepto de Lambada desde el principio».

El vuelo de un supergrupo canario / La Provincia

Todo surgió cuando «escuché una demo que me pasó José Antonio Fajardo de lo que habían grabado en Aguamansa». Y sabiendo los músicos que eran «le dije que había que editarlo». En su opinión el disco incluye las ideas que tenía cada uno «de folk rock con tintes de americana y blues medio sureño, que se nota mucho en la guitarra de Diego». Todo ello unido a algo de slowcore y de ese rock desestructurado de la mano de Fajardo. Santiso subraya que publicar un disco lleva un proceso arduo de grabar las demos, realizar el diseño gráfico, etc. «Nosotros participamos económicamente en la fase final junto al master y la edición física, digital». Precisamente, a finales de este mes Lambada records publicará el primer single de otra banda de Las Palmas llamada Alizulh, que «son dos chicos que hacen una electrónica experimental tirando a pop» y del que saldrá un álbum y un diez pulgadas de cuatro remixes con cuatros djs.

Lambada también participa en una asociación musical llamada Tormento Colectivo que organiza el Fanfalate en El Sebadal en un local en la calle Tormento donde juntan a varios músicos para un directo.

José Antonio Fajardo, por su parte, recuerda que «al primero que le conté lo de hacer este proyecto fue a Diego». El músico tinerfeño aporta cuatro temas y Fajardo otros cuatro «que no acababan de encajar por motivos técnicos en mi repertorio», mientras que Jorge «compuso otro muy inspirado que incorporamos».

Fajardo reconoce que «cuando canta Diego se vea más a su estilo y cuando canto yo el mío, pero dándoles un contexto diferente». De hecho, hay dos temas que ha grabado Diego Hernández en otras versiones propias. El músico majorero subraya que «todo esto era una obsesión adolescente que yo tenía con esos discos que se habían grabado en casas en el campo y adquirían unas connotaciones especiales» como el Vivalaguerra de Standstill o los de The Band. «Yo quería vivir esa experiencia y los compañeros de viaje perfecto eran estos músicos. «Desde que conocí a Diego quería hacer algo con él. Él trajo a Jorge y a Carlos y yo traje a Manuel Campos al que admiro como persona y músico. Y la convivencia fue estupenda, y en apenas cuatro días grabamos nueve temas y dio tiempo a hacer algunos overdubs, a regrabar cosas». Cada tema lleva al oyente a un lado diferente entre slowcore, post-rock o folk rock. Pero para Fajardo cada canción tiene una pincelada estilística. «Aunque estén esas huellas, hay otros como Quinquel o Universo fatal que me lleva a un punto más latino. Los cinco músicos venimos de bagajes muy diferentes que se enriquece: Carlos de la percusión brasileña, Jorge del rock de los noventa, Diego del blues y la psicodelia norteamericana y yo de la parte mas poprockera. Pero al final, de muchos estilos, suena a Rabiche». Y sentencia: «No hacemos ningún ejercicio de estilo, y si más adelante queremos hacer surf lo haremos sin problema».