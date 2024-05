Ricky Martin y Martin Garrix, uno de los mejores DJs del mundo darán un concierto en Canarias: fechas, horarios, precios

El aclamado DJ neerlandés Martin Garrix, reconocido por ser elegido cuatro veces como el mejor DJ del mundo, se presentará en el Isla Bonita Love Festival el próximo 27 de julio, en lo que será su única actuación en Canarias este verano. El evento, que tendrá lugar en el puerto de Tazacorte en La Palma, promete ser uno de los más destacados de la temporada musical en las islas.

Con solo 27 años, Martin Garrix ya ha sido cabeza de lista en la prestigiosa DJ Mag, alcanzando el primer puesto en los años 2016, 2017, 2018 y 2022. Además de sus éxitos globales como "The Name of Love" y "Animals", Garrix ha actuado en grandes eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 y festivales como Coachella y Tomorrowland.

Más allá de su carrera como DJ, Garrix ha expandido su influencia en la industria musical fundando su propio sello discográfico, STMPD RCRDS, y un complejo de estudios en Ámsterdam, donde también se dedica a mentorizar a artistas emergentes. Sus colaboraciones con estrellas como Dua Lipa, Bono (U2), Khalid y Macklemore destacan su versatilidad y conexión con diversos géneros musicales.

Este año, el Isla Bonita Love Festival no solo destacará por la presencia de Martin Garrix sino también por la de otro grande de la música, Ricky Martin. El cantante puertorriqueño confirmó en redes sociales que su participación en el festival será una parada exclusiva de su tour por las Islas.

El cartel del festival se completa con artistas como Chanel, la banda K!ngdom y el DJ local Orribo, asegurando una diversa oferta musical para el público asistente. La organización promete anunciar más artistas próximamente, consolidando aún más el evento como una cita imperdible del verano.

Las entradas para el festival ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma tomaticket.es, invitando a los amantes de la música de todas partes a no perderse este espectacular encuentro de talentos en La Palma.