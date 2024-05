El Cuyás incorpora la sala Cuarterías en el marco de su 25º aniversario

El teatro Cuyás incorpora a su infraestructura una nueva sala polivalente de nombre Cuarterías que se utilizará para la creación de obras artísticas, ensayos de compañías, formación de actores o residencia artística, entre otros. Es una de las apuestas más importantes de la consejería de Cultura del Cabildo grancanario para esta temporada 2024 /25 y un espacio que servirá para que las compañías que pasen por el recinto de la Calle Viera y Clavijo puedan trabajar en sus producciones con comodidad cuando no esté disponible el escenario principal.

La sala, que se inauguró ayer, concidiendo con el 25º aniversario del Teatro Cuyás, se ubica en la trasera del número 19 bis de la calle Domingo J. Navarro con acceso por esta misma calle y desde el patio principal. Tiene 400 metros cuadrados, una estructura trapezoidal y unas dimensiones de 14 x 14 metros. Dicha parcela era un conjunto de infraviviendas construido por el arquitecto Fernando Navarro hacia 1896. Del inmueble original se mantienen la fachada origianl, así como el estrecho pasillo interior que distribuía las antiguas cuarterías. Precisamente, el presidente del Cabildo Grancanario, Antonio Morales, y la consejera de Cultura, Guacimara Medina, acudieron ayer a la inauguración, acompañados de miembros del patronato y numerosas personalidades entre las que se econtraban el consejero de Obras Públicas e Infraestructura, Augusto Hidalgo; el consejero de Empleo, Juan Díaz o la consejera Insular de Vox, idaira Olsen. También estuvieron presentes el director artístico del teatro Cuyás Gonzalo Ubani, así como su gerente, Manuel Pineda, además del porfesor de baile Anatol Yanowsky. Todos realizaron un recorrido por sus dependencias que incluyen un despacho, una sala técnica y una de ensayos. La visita sorprendió a todos con una exposición fotográfica sobre cómo se realizaron las obras de construcción del espacio que anteriormente era un solar en ruinas.

Posteriormente, en la misma sala, Guacimara Medina recordó que «Cuarterías es un espacio que ver no solo con la cuestión artística, sino también con otros servicios importantes y necesarios para mejorar lo que siempre ha sido un teatro de referencia en Canarias y en la península». Para Medina el recinto escénico de la calle Viera y Clavijo es «un teatro de referencia también para los que en su día conocieron el cine Cuyás y que han ido desarrollando en un mismo espacio diferentes ofertas culturales que se mantienen hoy en día con la excelencia necesaria». Seguidamente, Antonio Morales señaló que con estas nuevas instalaciones el Cuyás «se consolida así como el corazón teatral de la isla» gracias a «una actuación que no sólo se centra en los equipamientos, sino que también incluye el apoyo a la creación y formación escénica moderna». Seguidamente, la actriz Alicia Ramos interpretó a la polifacética Josefina de la Torre con una pieza breve, extraída y adaptada del montaje teatral Donde no habita el olvido, de Romina R. Medina.

El Teatro Cuyás se estrenó como recinto para las artes escénicas y la música un 14 de mayo de 1999. El espectáculo inaugural tuvo de protagonista a Paco Rabal con el recital lírico Queridos Poetas. Este antiguo inmueble que recibía el nombre de Cuarterías, ahora rehabilitado, era una edificación encajonada entre el muro que cierra el patio del Teatro Cuyás y las edificaciones contiguas en las calles Domingo J. Navarro y Viera y Clavijo. Este pasillo interior era parte del popularmente conocido en la época como el Callejón de la Vica, una serpenteante vía que en el siglo XIX atravesaba las huertas que se levantaban en la actual calle Primero de Mayo hasta llegar a Triana. A partir de ahora, Teatros del Cabildo cuenta con cuatro espacios diferentes dedicados a las artes escénicas: el Teatro Cuyás, la Sala Josefina de La Torre, la Sala Insular de Teatro y ahora la sala Cuarterías. La obra de remodelación se inició en 2022 y han sido dos años de trabajo hasta completar el proyecto.

La demolición fue compleja por el estado en que encontraba la estructura, y al tocar uno de los muros se produjo el desplome. Se hizo un relleno con todo el material de escombro, y hubo que implementar diversas soluciones técnicas desde la constructora para salvar los problemas de humedad al comenzar con la cimentación. Entre otras medidas de contención, se mantuvo el suelo de cerámica bajo el suelo de madera como elemento impermeabilizante del nuevo espacio. Con todo ello, el coste del proyecto Cuarterías ronda los 400.000 euros.