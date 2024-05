Los secretos de la improvisación en el Guiniguada

Mousikê vuelve esta semana con tres destacadas masterclasses que tendrán lugar los días 16, 17 y 18 en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y que estarán a cargo del músico e improvisador Julián Sánchez Carballo, uno de los trompetistas más prolíficos y creativos de España dentro de la escena del jazz y la libre improvisación.

En esta ocasión, la primera de ellas este jueves día 16, que se realiza en colaboración con el Teatro Guiniguada como viene siendo habitual, cambia su ubicación al Aula de Piedra de la ULPGC en la calle Juan de Quesada número 30, «con la intencionalidad de ramificar el proyecto, generar tejido colaborativo institucional entre administraciones públicas culturales y llegar al mayor público potencial posible, este año vamos a colaborar entre instituciones públicas, en este caso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria donde se realizará» según señalan desde la dirección del Teatro. Igualmente se mantiene el horario de 17.00 a 19.00 horas y su carácter gratuito, aunque será imprescindible la inscripción previa en https://entradas.ulpgc.es/es/events/jueves-de-master-class-julian-sanchez-carballo-trompeta.

En el caso de la isla de Tenerife, serán dos masterclasses con entrada libre hasta completar aforos: el viernes día 17, de 19:00 a 21:00 horas, en el Auditorio San Isidro SIEC de Granadila de Abona, en colaboración con la concejalía de Cultura y Fiestas del municipio. Y el sábado día 18, de 11.00 a 13.00 horas, en colaboración con el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, su tercera masterclass tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música Guillermo González de San Cristóbal de La Laguna con acceso por la calle trasera de la escuela y entrada libre hasta completar aforo.

Tres ocasiones para acercarse a este ‘maestro de maestros’ para ampliar conocimientos de forma totalmente práctica. Masterclasses en las que bajo el epígrafe «Práctica de Improvisación Musical, Escucha e Interacción», dirigidas a personas de cualquier nivel y disciplina artística, «el mundo de los sonidos nos servirá de guía y motivo para interactuar entre los participantes, y el profesor usará una simbología bastante sencilla para conducir o dirigir el discurso improvisatorio a modo de juego. Además, se podrán introducir algunos fragmentos musicales sobre los que improvisar».

Julián lleva vinculado con la docencia 20 años, en la rama del Jazz y la improvisación en general. Ha sido profesor en numerosos seminarios importantes de Jazz como Sedajazz, Alhaurín de la Torre, Avinyó, Priego de Córdoba y NájeraJazz de Antequera; profesor de trompeta y combo en la Escuela Superior del Liceo de Catalunya y Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia. También de trompeta, Armonía, combo e improvisación en el Camm “Maestro Puyana” de Málaga y ha impartido cursos oficiales de improvisación para profesores del CEP en Andalucía, en el Conservatorio Superior de Jaén y en las Universidades de Almería y Granada. También ha sido profesor de improvisación y trompeta del PRIMA, programa de inclusión social a través de la música y las artes, del estado de Paraíba en Brasil. Actualmente es profesor en la Escuela de Música del Clasijazz de Almería y director de la Big Band de la UAL (Universidad de Almería).

No menos prolífica es la trayectoria artística de Sánchez Carballo. Natural de Huétor Vega (Granada), empezó con la música desde muy pequeño en el seno familiar. Es considerado por la crítica especializada como un músico prolífico y de gran creatividad. En 2001 se mudó a Barcelona donde obtuvo el título superior de Trompeta Jazz por la ESMUC. Desde entonces ha vivido en New York, Cádiz, Málaga y, recientemente, en João Pessoa, Nordeste de Brasil. Ha tocado y grabado con grandes maestros del jazz, del flamenco y la música brasileña destacando a Perico Sambeat, Chano Domínguez, Jorge Rossy, Miguel Poveda, Jorge Pardo, David Defries, Paul Stocker, David Murray, Quinteto de Paraíba, Spok Frevo, Nailor Proveta, Yamandú Costa, Horacio Fumero o Baldo Martínez, entre otros, tocando en importantes festivales, salas y escenarios de renombre internacional. En el campo de la Big Band ha actuado con grandes solistas, directores y arreglistas como Maria Schneider, Mike Gibbs, Miho Hazama, Darcy James, Iriberê Zwarg, Jesús Santandreu, Sergi Vergés, Lluís Vidal, y solistas como Lee Konitz, Adbu Salim y Perico Sambeat, entre otros muchos.

En lo que a su discografía se refiere, posee numerosos trabajos de música autoral: Aires Vol.1, Vol.2 (con curteto de cuerdas) y Vol.3, todos junto al pianista y gran aliado Javier Galiana; Sindicato Ornette, Free Art Ensemble, FAT, con grandes músicos de la escena de la improvisación libre y el free jazz; New Quartet, Tumbando a Monk, La Canalla, y One Two Free Fall; y su último precioso trabajo a octeto llamado Brazulada.

Las masterclasses son una producción de Mousikê que desde el año 2010 viene desarrollando, de forma ininterrumpida, numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical que, comenzando su actividad en La Laguna, actualmente consigue trasladar dichas acciones al resto del Archipiélago con su proyecto 'Entre Islas'. La consolidación de su acción pedagógica también ha sido reconocida internacionalmente cuando, hace ya más cuatro años, entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón en donde, también, Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Debido a la necesidad implícita en el arte y en la formación en general de ampliar conocimientos continuamente, la Asociación Mousikê busca alternativas a las limitaciones de nuestra insularidad. Con absoluta confianza en el gremio musical canario actual, además de acciones locales, Mousikê se adentra en un movimiento social y global encontrando en las redes sociales el instrumento perfecto para ello. Tal es así que solo su canal de YouTube cuenta con más de 14.700 suscriptores en el mundo y aglutina más de 1.100.000 visualizaciones con más de 200.000 horas de visualización en las más de doscientas cincuenta masterclasses íntegras y gratuitas impartidas por artistas de trayectoria local, nacional e internacional que han venido desarrollándose en estos catorce años y que, a día de hoy, continúan disponibles en el mencionado canal.

Además de las mencionadas colaboraciones, estas masterclasses cuentan con la del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.