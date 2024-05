José María Pou interpreta en El padre «a un hombre que se resiste a perder la dignidad». Así lo señaló el propio actor durante la presentación de este título de Floria Zeller que se representará en el teatro Cuyás hoy viernes y mañana sábado a partir de las 19.30 horas.

Se trata de la segunda parte de una ‘trilogía sobre la familia’ del escritor, guionista y director francés Florian Zeller, que completan La madre, que protagonizará Aitana Sánchez Gijón la semana que viene también en este escenario y El hijo. Con un elenco que incluye también a Cecilia Solaguren, Elvira Cuadrupani, Jorge Kent, Alberto Iglesias y Laura Grube, El padre gira sobre la figura de Andrés, un hombre de 76 seis años, culto, socarrón y terco, que está perdiendo la memoria, pero se niega a aceptar ninguna ayuda y a ninguno de los cuidadores que su hija, Ana, intenta contratar. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, Andrés empieza a dudar de sus seres queridos, de su mente e incluso de su propia vivencia de la realidad.

Doscientas representaciones

Pou, que presentó la obra con la presencia de la consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, y el director del Cuyás, Gonzalo Ubani, y que llega a la capital grancanaria tras haberla interpretado doscientas veces, en catalán y en castellano, recordó que hay otra versión de hace doce años, protagonizada por Héctor Alterio, y otra en el cine que interpreta Anthony Hopkins, pero las experiencias que se sienten sobre un escenario «son radicalmente distintas», dijo, «porque aquí hay un intercambio de emociones». Pero hay otra diferencia fundamental con estos precedentes, ya que ambos utilizaban un entorno realista, y esta versión, que dirige Josep María Mestres, es un montaje «mucho más conceptual», porque intenta meter al espectador en el cerebro del protagonista con unas estructuras móviles que se van deshaciendo que recuerdan a esas cadenas del ADN como moléculas. Desde su punto de vista, el gran acierto de Zeller es que, «a los diez minutos de haber empezado, el espectador se sorprende y lo vive en primera persona».

También reconoció que «es un personaje completamente diferente a los que he hecho hasta ahora», ya que Falstaff (Erresuma, Kingdom, Reino), Cicerón (Viejo amigo Cicerón), el Capitán Ahab (Moby Dick) u otros títulos que ha traído al Cuyás hasta ahora eran «todos épicos, heroicos y grandes del teatro universal», pero con el personaje de Andrés en El padre sucede lo contrario, es «un hombre corriente, encerrado en su casa que viste en pijama y zapatillas con las alarmas que saltan en el cuerpo a una determinada edad».

El actor catalán reconoció que la versión que finalmente hizo Hécctor Alterio se la habían propuesto a él primeramente, y en varias ocasiones a vuelto a lo largo de su vida, «pero hace un año y medio los productores insistieron en que me lo leyera otra vez» y eso hizo, pero ahora «a los diez minutos estaba llorando». El motivo es que «habíamos pasado la pandemia que abrió una herida grande y nos hizo extremadamente sensibles con las personas mayores». Ahora, en vísperas de cumplir los 80 años, no solo le ha llegado su momento, sino que tras lo sucedido con las residencias y el cuidado a los mayores «el público necesita verla porque le va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas, y a cerrar heridas», señaló. También dijo que «es de los personajes que he ensayado menos tiempo porque he pasado esa etapa de fragilidad, al verse afectado por un episodio de vértigo que le impedía estar al cien por cien en escena.

«Estaba en un estado de salud muy delicado, pero al mismo tiempo que iba memorizando el texto estaba muerto de miedo, estaba en un estado de excitación, y ensayé la función y creé el personaje a partir de mis miedos personales y ese estado fue el que me ayudó a entenderlo». La obra presenta el problema de un hombre que de repente comienza a notar que el mundo desaparece a su alrededor, cómo si alguien se lo estuviera borrando poco a poco. Y lo hace a tal punto que, a su entender, «el efecto de una representación teatral, sea cual sea, ayuda al público».

También destacó que la obra afecta, más que a la persona mayor que empieza a tener alzheimer, a un colectivo mucho más amplio que son los cuidadores, gente que tiene bajo su responsabilidad a algún familiar enfermo o de avanzada edad, y que es el 80 % del público que acude a sus representaciones. Ejemplo de ello son algunas de las anécdotas vividas cuando, al acabar una función, el público ha aguardado su salida para saludar al actor, pero, especialmente, para mostrar aprecio a su personaje de manera inusualmente efusiva hasta ahora.