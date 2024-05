Muere la escritora y artista trans Roberta Marrero a los 52 años

La escritora y artista visual grancanaria Roberta Marrero, referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, ha fallecido este viernes 17 de mayo, a los 52 años. Así lo anunciaron desde el sello editorial independiente Contintametienes a través de sus redes sociales: "Sin palabras pero con la necesidad de contaros, desde nuestro máximo respeto y amor, y sobre todo, desde nuestro dolor, que hoy, 17 de mayo de 2024, Roberta Marrero ha decidido marcharse. Pedro Lemebel decía: yo no tengo amigas, tengo amores; Roberta Marrero ha dejado escrito: I love you all". Aquí más tristes y aburridas, pero en el limbo de las poetas ya brilla una nueva súper estrella. Toda la luz del mundo. Tus amores, Víctor e Inés". Su repentina muerte ha coincidido, además, con la efeméride del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Roberta Lucía Marrero Gutiérrez (Las Palmas de Gran Canaria,1972) fue una artista total cuyo universo plástico se inscribía en múltiples líneas de carácter interreferencial, desde la imaginería religiosa al fetichismo, pasando por la cultura pop, el cómic o el cine independiente americano, pero también el travestismo, la identidad y la política. El grueso de su obra gravita sobre temáticas como la muerte, el amor, el deseo, el poder y lo oculto, con un marcado carácter autobiográfico. Además, Marrero también se desenvolvió en ámbitos como el cine y la música como dj, toda vez que destacó como activista referente por la visibilización de los derechos de las personas LGTBIQ+.

En el año 2022, el Gobierno de Canarias le dedicó el Día de Las Escritoras en reconocimiento a "la labor y calidad literaria de una autora cuya obra relata la libertad y solidaridad dentro de la comunidad LGTBIQ+". “Premiarme a mi supone arrojar luz a aquellas personas que hemos creado desde los márgenes y que, hasta hace muy poco, no habían sido reconocidas”, manifestó la artista al recoger su distinción.

En cuanto a su obra literaria, Marrero ha publicado Dictadores (Hidroavión, 2015); El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop (Lunwerg, 2016) y We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+ (Lunwerg, 2018) y Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis (Continta Me tienes, 2022). Por su parte, su obra plástica ha formado parte de exposiciones como David Bowie Is en el museo Victoria&Albert de Londres o Piaf, en la Biblioteca Nacional de París. Su obra describe con gran sensibilidad y compromiso la solidaridad dentro del movimiento LGBTIQ+ en España, pero también indaga en torno al deseo humano y el tabú que convive en todos los grupos sociales.