En Escribir en un país dominado decía Patrick Chamoiseau, reflexionando sobre la escritura y el escritor en la época actual: la edad del presente (…) es la del canto dominante que te deforma el espíritu hasta hacer de ti tu propio carcelero, de tu imaginación tu propia madrastra, de tu imaginario la fuente de un mimetismo estéril: tu época es la de una dominación devenida silenciosa. Y si juzgamos por la inmensa mayoría de la literatura que se publica hoy en día, parece que sus palabras sobre la claudicación ante la moda, el mercado y el discurso políticamente correcto se han encarnado entre nosotros. Por suerte hay autores que, con el ejemplo de su obra, niegan esa realidad y se rebelan contra el pensamiento dominante, rechazando convertirse en sus propios carceleros. Uno de ellos, con una larga obra publicada a sus espaldas, es Alfons Cervera.

La pentalogía Las voces furtivas fue un buen ejemplo de ese desdeñar el discurso aceptado y como desde la recuperación de la memoria colectiva se puede construir otra visión de las cosas, más cercana a nosotros mismos como lectores y a nuestras propias memorias colectivas.

Parece guiarse por aquellos versos de Quevedo: No he de callar por más que con el dedo, /ya tocando la boca ya, ya la frente, /silencio avises o amenaces miedo. Cervera no acepta el silencio sobre el pasado ni el miedo a contarlo que nuestra transición política impuso como discurso dominante. Lo de que aquello pasó, fue una guerra entre hermanos, no vale la pena hurgar en ella, todos fuimos culpables…; frases hechas que se repitieron hasta convertirlas en las de todos.

Cervera se niega a reproducir ese lenguaje establecido e indaga, a través de la memoria, sobre lo que pasó, como pasó, por qué y cómo lo vivieron las personas en ese momento, cómo sobrevivieron y como lo recuerdan. Es la memoria como proceso social, de todos, a lo largo del tiempo y como forma de reconstruir la dignidad frente a la humillación.

Este El boxeador es una especie de colofón de la citada anteriormente, escrita también como esa, desde la memoria colectiva, y por tanto la memoria fragmentada, hecha de retazos que se van entrelazando, pasando de una historia a otra, de un recuerdo a otro de forma que lo que podríamos tomar por cuentos independientes se van combinando a lo largo del libro. Un fragmento de una historia reaparece más adelante, aclarando la historia original y enlazando unas contras con otras construyendo un mosaico de teselas narrativas que nos ayuda a entender que el mundo de los Yesares es nuestro mundo, el de todos, el de los de abajo y como vivieron el espanto no sólo de la guerra sino sobre todo el horror de la victoria franquista que prolongó la guerra no sólo físicamente sino sobre todo anímicamente a través de la persecución de los vencidos, la humillación constante, la represión.

Esta técnica de la memoria fragmentada para construir la memoria colectiva es dominada perfectamente por Cervera. Gracias a ella consigue pasar de los recuerdos de un niño a los de un anciano, sin esfuerzo ninguno para el lector y manteniendo siempre nuestro interés en las historias que va contando y que constituyen una vindicación de la memoria democrática de nuestro país, no solo desde la derrota republicana sino también del exilio que fue tantas veces político como económico.

Pero no se conforma con su dominio de esa técnica ni con el tema para encandilarnos y mantenernos pendientes de sus páginas. Con lirismo que hace contraste con lo áspero de los asuntos tratados nos va llevando línea tras línea de sus historias, haciéndonos disfrutar de la buena literatura, cercana a lo que Benet llamaba el gran estilo y la incertidumbre. La incertidumbre de que hubiese pasado si las cosas hubiesen sido de otra manera, los vencidos no hubiesen sido tales.

Ese dominio de su herramienta, el lenguaje, permite a nuestro autor escribir imágenes tan poderosas como: El sol era como siempre es el sol en los inviernos. Tenía el color tímido de una piel miedosa… Normalmente este tipo de imágenes se escriben al revés. Sería la piel humana la que tuviera el color del sol del invierno. Cervera invierte la frase y con eso consigue que nos detengamos en la lectura el tiempo suficiente para, no solo saborearla, sino asumir la tristeza de los inviernos de la posguerra en Los Yesares. Recuerden que los inviernos de los años cuarenta fueron especialmente duros en España, agravados por la escasez de carbón y la pobreza generalizada.

O esta otra: …le dijo que se iba porque en el pueblo, desde hacía mucho tiempo, sólo se habían quedado a vivir la pereza y los años. Y el miedo, pensó Sunta, el miedo que no se ha ido nunca desde que acabó la guerra. ¿Cuántos canarios no se fueron en esa época, empujados unos por el miedo y otros por la conciencia de que en sus pueblos el caciquismo se reducía a la pereza y los años? Horizonte tenebroso para que los que quisieran tener una vida mejor, más humana, más digna. Con esas dos frases Cervera resume el drama de la emigración y el exilio de la España de la época, que no deja de ser nuestra España.

Los diversos relatos van desde la dignidad del más veloz corredor del valle que decide perder para no dar satisfacción a los vencedores, dispuesto a pagar el precio de las palizas y la cárcel por su desafío, hasta la del profesor que, imposibilitado para dar clases oficiales las imparte en su casa, conversaciones con sus alumnos para transmitirles los conocimientos sobre libertad, justicia y democracia que han sido proscritos.

Es la construcción de la memoria democrática, esa que el neo lenguaje llama memoria histórica, obviando que la historia siempre es memoria y la memoria siempre es historia. Y esa memoria democrática se construye desde la polifonía, la variedad, la discontinuidad. Para que quepan todas las historias, todas las voces, incluso las de las mujeres obligadas a limpiar la iglesia todos los domingos o las casas de los jerarcas del régimen en el pueblo, por el delito de compañerismo con un rojo.

Cervera nos recuerda que el presente se construye sobre el pasado y obviar a este, esconderlo o camuflarlo es parte de la tarea del discurso dominante para que seamos nuestros propios carceleros al perder nuestra identidad.

Para que no perdamos ni pasado, ni memoria ni identidad es por lo que recomendamos encarecidamente la lectura de esta novela o conjunto de cuentos entrelazados del autor valenciano. Un ejercicio no solo memorístico sino, sobre todo, de estimable valor literario, al margen de las modas y de las imposiciones del mercado. Cervera empuja los límites de la literatura más allá de lo convencional y establecido como lo han hecho siempre los grandes autores.