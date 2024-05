Sergio Dalma: «No hay fórmulas ni trucos; solo constancia y mucha ilusión»

Se lo preguntarán en todos los lugares que visita pero creo que no me equivoco si digo que Canarias es un lugar en el que se debe sentir muy a gusto.

Pues sí. Desde que arranqué con mi carrera en el año 1989, ya fue de los puntos de referencia tanto en las firmas de discos, en la promoción. Y efectivamente luego, y a través de los Premios Dial, se ha convertido en un lugar especial. Es una tierra donde te sientes a gusto y donde, en general, siempre me siento bien recibido. Cuando sabes que tienes concierto allí, pues te produce muchísima ilusión porque tengo ahí muchos amigos y, a la vez, también genera responsabilidad y nervios.

Sonríe porque estás en la foto, el álbum que trae debajo del brazo, es el número 22 de su carrera. En este momento de cambios de formatos y fórmulas de consumo en el mundo de la música, usted sigue apostando por el disco como carta de presentación.

Evidentemente, la industria discográfica musical ha cambiado porque la sociedad también ha cambiado. Cada vez que tengo que preparar un nuevo trabajo sigo pensándolo como una idea global de obra, de trabajo, no como canciones independientes. Mi forma de trabajar es esta. Lo que ha cambiado es que me acompaño de gente más joven: productores nuevos y autores nuevos. Eso, quieras o no, refresca tu estilo y va consiguiendo una evolución.

En este disco en concreto se ha rodeado, nada más y nada menos, que de seis productores. Entre ellos está el canario Pablo Cebrián.

A priori, siempre dices que puede ser una locura trabajar con uno o dos productores. Pero tengo que reconocer que la idea de trabajar con tantos productores vino un poco debido a los temas. Conforme iba llegando cada canción, iba marcando el estilo que buscaba. Fluyó todo muy rápido, me entendí rápidamente con ellos y tengo que reconocer que el conjugar a productores veteranos como es el caso de Pablo Cebrián con gente joven. Es muy divertido recuperar ese sonido de los años ochenta en algunos temas con productores y gente joven. Es una mezcla explosiva.

Esta gira le lleva por más de 20 ciudades...

Es una gira bastante larga; va a durar hasta marzo del año que viene y luego iremos a América. Tengo muchas ganas. Cuando el músico está de gira, está feliz. Es maravilloso poder hacer sonreír a la gente. Estamos en un momento muy delicado a nivel social porque recibimos impactos muy negativos. La música es una buena escapatoria para todo eso y creo que es muy bueno conseguir que el público de distraiga de todo lo negativo durante el concierto. Esa es además la idea global que hay detrás de este álbum: uno puede caer pero la música sigue siendo una buena herramienta para subirte el ánimo.

Además estos conciertos tienen un formato distinto, más cercano. ¿No es cierto?

Cada vez me gusta más trabajar en auditorios y en teatros. La gente presta más atención y los silencios que se producen dentro de un show tienen mayor relevancia. Cada vez disfruto más en los conciertos así.

En sus conciertos en Canarias desgranará las canciones de este nuevo disco pero hay otros temas que no puede dejar de cantar...

No, y no quiero dejar nunca de cantarla., no quiero dejar nunca de cantar porque he crecido con ellas. Habrá una parte donde nos centramos mucho en este último trabajo porque creo que hay que darle prioridad. Luego, efectivamente, haremos un repaso por esos 35 años. Intentaremos que haya momentos para la nostalgia, para la emoción y momentos donde darán ganas de saltar y de bailar.

¿Le preguntan mucho sobre la clave para mantenerse tanto tiempo en la brecha?

(Risas). Desde luego no hay una fórmulas, no hay un trucos: pero sí que hay constancia e ilusión. Hay que intentar conocer cada vez más a tu público para sorprenderlo y, por supuesto, seguir aprendiendo de la gente de la que te rodeas.