Neo Pinto, el canario que cantará con Marc Anthony en el arranque de su gira

Neo Pinto, el cantante y compositor de Granadilla de Abona (Tenerife), será el encargado de telonear al artista de origen puertorriqueño Marc Anthony en el concierto de arranque de su gira en España, que llevará por nombre Historia Tour. Será, concretamente, el próximo 6 de junio en el anexo del Estadio de Gran Canaria a partir de las 21.00 horas.

Pinto celebró esta semana el haber logrado llamar la atención de la productora del encuentro para servir de antesala a una de las actuaciones más esperadas de este verano en el Archipiélago. «Es una noticia que me hace muy feliz porque, desde que comencé mi carrera, Marc Anthony ha sido todo un referente, un ídolo», reconoció el artista, que cuenta además con más de una década de trabajo a sus espaldas.

La selección de Pinto llegó después de enviar varios vídeos con la propuesta artística del tinerfeño. Su estilo encajó a la perfección en el espectáculo del responsable de canciones tan populares como Valió la pena o Tu amor me hace bien.

«Siempre le he admirado», continuó explicando el también compositor, cuyo nombre real es Ramón. «Creo que, junto con Ricky Martin, es de esos artistas a los que siempre he deseado emular en cuanto al desarrollo de mi carrera. Esa admiración hace que me sienta muy feliz de poder pisar el mismo escenario que él. Es una experiencia que sin duda quiero vivir».

Pinto celebró esta semana el haber logrado llamar la atención de la productora

Para abrir el espectáculo, el tinerfeño tiene previsto interpretar algunos de sus temas más recientes, como el titulado Con amor «que está gustando mucho también en países de Latinoamérica». «Mi estilo siempre ha ido de la mano del pop latino pero últimamente me he acercado más a la salsa, que siempre ha formado parte de mi carrera de una manera u otra. Quiero que esa música centre mi espectáculo de esa noche», adelantó.

No es la primera vez que la voz de Pinto sirve para dar la bienvenida a una gran estrella. Ya actuó junto a Ricky Martin en Gran Canaria.

Pese a que el estudio es el espacio donde más cómodo se siente, reconoce que es sobre el escenario donde realmente consigue esa conexión con su público. «Me encanta el estudio, componer y crear sonidos; hacer música nueva es algo que me entusiasma porque sacar algo de la nada que luego pueda conectar con la gente me genera mucha adrenalina», detalló. No obstante, nada se compara con el «contacto de tú a tú con la gente. Creo que es de las otras cosas que más disfruto y de las partes de la profesión en las que más tiempo invierto también. Procuro prepararme para ese momento en directo, tanto a nivel vocal como en la puesta en escena».