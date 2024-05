El Centro de Artes Plásticas inaugura una exposición colectiva de ‘mail art’

El Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario inaugura el día 22 de mayo, a las 19.30 horas, la exposición colectiva de arte postal, Cartas desde la isla, con obras de más de un centenar de creadores y creadoras de distintos ámbitos geográficos, edades y grados de profesionalización, que se articula como una iniciativa cohesionadora que solidifica su dimensión alrededor de la idea de la democratización del arte.

La propuesta, que surge del encuentro de los artistas cubanos Amilkar Feria y Leiko García acaecido el pasado año en el marco del Taller de Grabado sobre arte postal (mail art) que tuvo lugar en el citado espacio que mantiene abierto en la zona de Tafira Alta la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, contempla ahora la exhibición de buena parte de los proyectos surgidos al amparo de dicho taller que se desarrolló con una voluntad de explorar nuevas vertientes gráficas y modalidades con el compromiso con las artes gráficas como medio de socialización e intercambio.

Según señala la artista Ana de la Puente, responsable del Taller de Grabado del Cabildo, «la modalidad creativa del mail art, por su naturaleza interactiva, ha favorecido en esta ocasión la generación de un diálogo visual colectivo en torno al fenómeno de la insularidad, entendida como concepto que trasciende su mero significado geográfico. A lo largo de los últimos catorce meses, más de cien artistas de diferentes procedencias han respondido con entusiasmo a esta iniciativa conformando la muestra que ahora presentamos».

La muestra colectiva Cartas desde la isla se articula alrededor de cinco conceptos que definen su propósito: mostrarse como un proyecto sin fronteras, de libre participación, de carácter no comercial, no selectivo y que contempla en no retorno a sus autores de su obra. En la amplia nómina de su cartel participan más de un centenar de artistas de diferentes geografías -entre los que figuran escritores y escritoras-, que han concebido con absoluta libertad la idea de la isla más allá de sus propios ámbitos geográficos, concibiéndola desde sus aristas psicológicas, sociales, filosóficas, culturales, ecológicas, etcétera. La creatividad ha encontrado en este proyecto canales no sólo a nivel plástico, sino también literario, siendo algunos poetas y escritores cómplices y propiciadores de algunas piezas.

Los creadores son de geografía variada, tanto atendiendo a la procedencia de las obras que han llegado de países como Cuba, España, Irlanda, Brasil, Países Bajos, Mauritania, China, EE.UU o Italia, como a las edades y grado de profesionalización y amateurismo de los artistas, entre los que figuran alumnos con diversidad funcional de un Aula Enclave de un instituto de Schamann o de un CEIP de Móstoles, entre otros centros docentes.