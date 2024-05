Luis Sansó, músico de Cupido: "No tengo método, produzco por divertimento"

Pasó de volar de Gran Canaria a Madrid para estudiar un grado en Comunicación Audiovisual, a tocar sobre amoríos un 14 de febrero en el Wizink Center y hacer crowd surfing en conciertos. Es la historia de Luis Sansó, también conocido con su aka, Luichi Boy, voz y guitarra en la banda Cupido durante el día y productor musical que cocina la música de nombres reputados dentro del panorama del género alternativo en español, como son Natalia Lacunza, Javiera Amena, Pol Granch y Russian Red.

Esa psiquedelia que se gestó en Solo Astra la hereda en el grupo Cupido con un poco de frenadol recetado para aliviar los síntomas del sonido más underground. El legado sonoro del grupo es consecuencia natural de heredar al completo el conjunto de músicos originales. En concreto, el binomio de Luichi, el músico grancanario Toni Díaz. A veces guitarra y otras en el teclado del conjunto pop, él es el principal motivo que empujó a Luis Sansón a dar el paso de irse a Madrid y con el que forjó una amistad inseparable desde el colegio.

Luis Sansó y Toni Díaz / lp/dlp

"Me he vuelto un romántico"

"Me he vuelto un romántico. Escucho todo el día a Carla Morrison". Luichi Boy también produce para él mismo, en canciones como Yo por ti, tú por mi con Alicia te quiero, conservando ese sonido de estética bedroom pop que protagonizan temáticas de amor y el desamor. Y en esta línea de dramas románticos, el músico es reponsable del nuevo idilio de la cantante indie Russian Red con la música, tras una década apartada de ella.

Lourdes Hernández fue la cantante indie de moda hasta que en 2014 decidió volcarse en su carrera como actriz. A caballo entre Los Ángeles y Madrid, la artista acabó volviendo a su ciudad y reecontrándose con su música en un álbum reaparición titulado Volverme a enamorar (Sonido Muchacho, 2024), en el que Luis Sansó metió mano como productor y compositor. Ambos músicos se conocieron en algún escondite recóndito de Madrid, donde está ubicada la casa de la directora artística Carmen Main.

Luis Sansó / lp/dlp

"Era una quedada donde nos juntamos varios músicos y a mí me convencieron para subir a tocar con Russian Red, que necesitaba un guitarrista porque tenía las uñas muy largas", . La canción era Solo en ti de Enrique Iglesias, todo fluyó "con tanta química" que continuaron colaborando y crearon This is not a love song, el resultado de este encuentro. En principio no iban para álbum, pero el proceso acabó pidiendo un disco largo.

Ingrediente necesario de espontaneidad

Llegados a un punto en la entrevista, surge esa pregunta estereotípica, inevitable casi, que surge a la desesperada por intentar conocer qué ocurre dentro del estudio: "¿cómo implanta su sello en los trabajos de colaboración". "Lo veo como un divertimento, como un juego", responde. El mismo componente de espontaneidad que acabó juntando a Solo Astra con un cantante de trap como Pimp Flaco, una rara avis. Porque "lo extraño mola".

Ahora acompaña a Russian Red de gira, al tiempo que produce "un trabajito nuevo para Cupido", sobre el que no da más detalles. "Trabajo con perfiles variados, está todo mezclado. Antes los géneros estaban polarizados y ahora no hay miedo a mezclar", concluye.