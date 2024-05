La poeta Teresa Gubern presenta 'la Canariedad' en el Re-Read de Las Palmas de Gran Canaria

El verso es constante. El verso salva. Al poema se puede acudir una y otra vez para aliviar las inquietudes del alma. Ya sea a su lectura, en ese beberse las palabras como si fueran un bálsamo, o a su escritura, en ese «digerir» la realidad que perturba o atormenta, proceso del que habla la poeta canaria Teresa Gubern que acaba de publicar el poemario la Canariedad con la editorial Talón de Aquiles.

¿Cómo asumir que los paisajes de la infancia, esos que acompañan la ternura y la inocencia de los primeros años de vida, ya no van a volver? ¿Cómo aceptar la pérdida de las visiones y los olores que daban tanta felicidad? La facilidad de dejar los ojos perderse entre barrancos y cardones, de correr en libertad como si la adultez no pudiera nunca llegar. Hasta que llegas a una cueva y aparece el miedo.

tiene miedo de no tener nombres de tener muchos nombres/ de no saber sus nombres/ tiene miedo de ser cueva húmeda y humedeciéndose el miedo/ de ser la cueva soñada dentro de la casa de otro. El poema cueva es uno de los que se incluye en la Canariedad, obra que Gubern estará presentando en el Re-Read de Las Palmas de Gran Canaria el próximo jueves 23 de mayo y en el Café D'Espacio el próximo jueves 6 de junio.

levantaré las baldosas que cubren este piso/ quitaré el cemento que asfixia/ escarbaré hasta llegar a la tierra mojada/ para enterrar mi cuerpo en esta geografía. La poeta canaria, que estudió Medioambiente, comienza a escribir esta obra al «ver de primera mano todas las consecuencias de la crisis climática y de cómo tratamos mal a la Isla, a la que llenamos de cemento», relata. Así lo plasma en el poema geología, en el que también hace alusión a la historia de los ancestros, al picón y a la olivina.

Tras siete años viviendo fuera del Archipiélago, Gubern volvió a la isla que la vio nacer y se dio cuenta de que su alrededor había cambiado: «Todo surge tras vivir mucho tiempo fuera y volver me di cuenta de que las cosas están cambiando, que no van a volver a ser como en mi infancia. En el poemario están presentes los cardones, la naturaleza, Valsequillo, que es mi pueblo, la calma que transmiten estos paisajes...», cuenta. Y también está presente una reflexión que atraviesa la obra: «No solo es el turismo masivo el que hace que todo desaparezca, también somos nosotros, el sistema capitalista, las ciudades qué crecen sin cuidado», sentencia Gubern.

Llegar a la gente

Además de para «digerir» la realidad, el poema es también una pequeña píldora con un mensaje potente que llega con rapidez al cerebro del otro y permite comprender.

En palabras de Gubern, «es la forma más rápida de llegar a la gente, igual que a través del cine, de un cuadro… Hay conceptos que no entendemos pero, si lo leo en un poema chiquitito, lo empiezo a comprender. Hay gente muy aislada de la naturaleza, de lo necesario que es vivir con ella y no contra ella, gente que lee el poema y dice: 'Tienes razón, hace 10 años que no veo llover como lo hacía en mi infancia'», relata la poeta canaria. Y añade con pesar: «Los paisajes que teníamos en la infancia nunca van a volver. Hay una crisis climática global que nos afecta a todos».

Referentes

Gubern se fue a vivir sola cuando tenía 16 años, época en la que poemas como los de Federico García Lorca y los de la poeta afgana Rupi Kaur le servían para «entender cosas que no entendía», tanto a su alrededor como en su cabeza. «Cada época tiene su referente, así que no tengo referentes fijos. La mayoría de poemas están inspirados en otras poetas, sobre todo poetas canarias. Es también un homenaje para ellas».

Entre los nombres de estas poetas menciona el de Tayri Muñiz, autora del poemario Revolución adentro. Conocer a otras almas que vibran al ritmo de un verso es también parte de la magia de la poesía: «Hay mucha gente que está escribiendo con mucho talento en Canarias, veo muchos eventos, no me da la vida para seguir todo… Noto que hay mucho más interés en transmitir y compartir, estoy viendo mucho compañerismo… Publicar este primer poemario también me permite conocer a gente, ir haciendo redes… Conocí a Tayri Muñiz en un premio y me encanta. Creo que en Canarias está habiendo un boom», asegura Gubern.

Actualmente, la poeta trabaja en el Servicio insular de prevención y atención a víctimas de violencia de género, moviéndose entre institutos y colegios, trabajo que disfruta por su vertiente social y feminista. Y la poesía, como un anhelo infinito, siempre está presente: «Ojalá tener más tiempo fuera de mi trabajo para poder vivir este proceso con más calma y dedicarle más tiempo. Es difícil cuando tienes un trabajo de 40 horas a la semana», concluye.