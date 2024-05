‘In the shadow of the Cypress’ y ‘Remember us’ ganan Animayo 2024

Los cortometrajes In the shadow of the Cypress, de los iraníes Hossein Molayemi y Shirin Sohani, y Remember Us, del guatemalteco Pablo León, coronan el palmarés del festival Animayo 2024 como las dos películas ganadoras que obtienen dos pases directos a la preselección de los Premios Óscar.

La reciente edición número 19 de Animayo, que culminó a comienzos de este mes en la capital grancanaria, falló un conjunto de 18 premios y dos menciones especiales que integran su Palmarés Oficial 2024, cuyo anuncio supone el inicio de la carrera hacia los Premios Óscar para dos de sus ganadores, así como el pistoletazo de salida para Animayo Itinerante, un recorrido alrededor del mundo por ciudades y países como Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Fuerteventura, India, Bruselas, Italia, Praga, Chicago, Belgrado, Colombia, República Checa, Dinamarca, Korea, Méjico o Portugal.

Distinguido con el Gran Premio del Jurado Internacional, el título In the shadow of the Cypress, que firma el dúo iraní, es un corto realizado en técnica 2D de 19.33 minutos de duración en los que se busca visibilizar las secuelas del estrés post-traumático y las complicadas relaciones familiares que comporta el sufrir las consecuencias psicológicas de la guerra.

Un premio otorgado de forma unánime por el jurado internacional, presidido este año por el prestigioso director de animación John Musker, que elogió la calidad de In the shadow of the Cypress al considerarla una obra donde destaca la escenografía, el uso de la luz, el guion y la historia de forma tal que incluso se alzó con el Premio Mejor 2D.

También de forma unánime, Animayo pone en la carrera de los Premios Óscar a una segunda pieza, la ganadora del Mejor Cortometraje de Nacionalidad Hispanohablante – Animación con Ñ, que este año recae en Remember Us. Con guion y dirección del guatemalteco Pablo León en técnica 2D, es una producción entre Colombia y Estados Unidos que, además, cuenta con la producción ejecutiva del salvadoreño Jonathan Rivas. Durante sus 13.36 minutos de duración seguimos a un periodista que documenta las experiencias de tres personas diferentes que vivieron la trágica Guerra Civil salvadoreña de 12 años de duración en la década de 1980, explorando temas de pérdida de la niñez, violencia contra las mujeres y la población indígena, y recuperando un sentido de esperanza para el futuro que se extiende a lo largo de tres generaciones. El jurado de Animación con Ñ valoró no solo el carácter visual de la obra sino también la implicación del director en mostrar un tema delicado y difícil como es el de la Guerra Civil que El Salvador vivió durante toda la década de los años 80 del siglo pasado, que significó la muerte de más de 75,000 personas y más de 15,000 desaparecidos. Decidió premiar el relato de una historia viva que necesita no ser olvidada de la mano de un equipo artístico mayoritariamente hispanohablante y dejar su huella para que la Historia no se pierda y se quede en el olvido.

Para su 19 edición, el Festival Animayo visionó 2.309 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual procedentes de más de 80 países de todo el mundo.