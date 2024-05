Delia Santana, Aarón Gómez, Carlos Pedrós y Carmen Cabeza protagonizan una mesa redonda sobre humor en la Feria del Libro

Delia Santana leía de pequeña a Rompetechos y a Zipi y Zape. «Me hicieron muy feliz» recuerda en la mesa redonda sobre humor que ha tenido lugar esta tarde en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. La carpa Alexis Ravelo ubicada en el Parque San Telmo se ha llenado de carcajadas y ojos atentos para escuchar a la humorista y actriz canaria a la que también acompañaban Carmen Cabeza, Aarón Gómez y Carlos Pedrós en una mesa redonda conducida por Marcos Rodríguez.

«En la adolescencia fui muy de comedia ligera con Bridget Jones. A veces quiero escribir un Bridget Jones canario, porque las semejanzas son demasiado cercanas». Entre risas -la suya propia y la del público-, Santana continúa recordando sus lecturas de adolescencia. «Hay una gran cantidad de libros que te pueden cambiar el humor, como Los años extraordinarios de Rodrigo Cortés, con su humor absurdo e hilarante, un libro que parece improvisado, como cuando haces juegos de improvisación con el público».

Cambiar el estado de ánimo

«¿Qué se entiende por cambiar el humor?», es la pregunta que se hace Aarón Gómez, que de niño era más de Mortadelo y Filemón o Quino. «Si entendemos cambiar el humor por cambiar el estado de ánimo, yo creo que cualquier buena obra artística, sea de la disciplina que sea, debe conseguir cambiarte el humor», apunta el humorista.

Gómez, para el que la comedia es su profesión, prefiere usar la literatura para desconectar. Aunque admite haberse reído mucho con Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza o algún libro del autor británico Terry Pratchett, prefiere dedicar su tiempo de lectura a géneros como la ciencia ficción o la fantasía, «porque me lleva a lugares donde normalmente no estoy» y le ayuda a desconectar del mundo y conectar con la obra artística sin analizarla.

Por su parte, Carlos Pedrós, integrante de Abubukaka resaltó al autor nacido en Gran Canaria y criado en Barcelona Miguel Noguera, que «no escribe mucho, pero tiene frases muy ingeniosas que condensa en una idea y luego la ilustra con un dibujo». También resalta un libro censurado: El niño Jesús no odia a los mariquitas, que ha sido criticado por Vox. «Me gustaría encontrarlo. Es una sátira, pero Vox lo ha cogido como si fuera un libro de verdad».

Carmen Cabeza también coincide en el planteamiento de Gómez: «No soy de leer mucho humor». Pero, como profesora de Lengua y Literatura, siente de forma constante la llamada de los libros.

«Tuve una época en la que no salía de casa porque me quedaba leyendo. Mi abuela me decía que soltara el libro y saliera a caminar». Para la humorista, lo que le cambia el humor no es el libro en sí, sino su posibilidad: «Simplemente coger un libro que de verdad me guste o saber que me está esperando en la mesita de noche el libro que me tiene embaucada, ya me cambia el humor», concluye.