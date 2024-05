El Gobierno dará ayudas a las artes plásticas tras las quejas del sector

El artista multidisciplinar Acaymo S. Cuesta (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) rechaza el modus operandi de las subvenciones públicas. «Los artistas no tienen el poder adquisitivo para funcionar como una compañía de teatro o una productora», una situación por la que clama la consigna de «no somos empresas». Por norma general, un pintor es autónomo y no ejerce su profesión con un retorno económico directo, a diferencia de como sí sucede con la venta de entradas para una función de teatro. Esto no solo afecta a los artistas, sino también a la figura del comisario, trabajadores del montaje de la exposición, diseñadores de catálogo, etc. En muchos casos, las ayudas económicas llegan hasta siete meses después, así que para no paralizar su carrera profesional los artistas optan por autofinanciarse «o pedir préstamos a personas de confianza». | D.M.