Los días de Guayedra

He aquí una novela que encierra demasiadas cosas para que la despachemos con una simple lectura. Está dividida en dos partes claramente diferenciadas. La primera la constituyen tres voces, tres testimonios sobre un cuarto personaje que adivinamos se convertirá en el anacoreta que nombra una de las testigos. Dos de las voces rememoran también la magia de Las Nieves y Agaete desde la infancia a la primera juventud. La tercera lo hará ya como adulta. Es una magia de forasteros, o mejor, de extraños.

Los protagonistas son por un lado dos muchachos que vienen por las fiestas y en verano y una, que por ser la hija del médico, venido de fuera por más señas, no pertenece en realidad al pueblo. Siempre dispondrá de esa doble condición que le da el vivir en él pero a la vez pertenecer a un estrato que la diferencia claramente del resto.

Es una añoranza de un tiempo supuestamente virgen, especialmente para los que no viven ni las miserias ni los problemas de los de abajo. Idílica visión de una playa de cayados y unas barcas que salen a faenar ante un horizonte límpido la más de las veces, con el Teide, Tenerife y las luces de los camiones por la avenida Tres de Mayo. Horizonte que el nuevo muelle, el del ferri, ha destruido, anulado. Gil describe esa pérdida de la inocencia de un pueblo, convertido, como el resto de las islas, al negocio del turismo, cosificado en mercancía de calles blancas, empinadas y estrechas, con esa doble condición que el mar y la montaña, el azul y el verde, confieren al paisaje insular.

Incluso las personas no son las mismas y el modo de vida han cambiado: …entonces estaban todas las puertas abiertas y yo entraba en casa de mis amigas como si lo hiciera en mi propia casa (…) entrabas en cada zaguán y siempre salías con algo, o comías algo, o te contaban algo (…) y en la mayoría de esas casa se vivía sin lujos, pero con esa felicidad de los días que pasan sosegadamente.

La droga, el afán de enriquecerse, el individualismo mercantilista, acabarán con ese sosiego. Esta pérdida no se debe al azar ni al orden natural de las cosas. Se produce por la especulación, la codicia y la corrupción. Y el autor se encarga de recordárnoslo varias veces: (…) «se niegan a que estas islas sigan estando en manos de mediocres y corruptos. (…) toda esa legión de políticos y gestores corruptos durante decenas de años».

El personaje del financiero de Milwaukee es el definido por Luckas en su teoría de la novela como el conformista. Acepta el mundo tal y como es y procura adaptarse a lo que le ha tocado. Su felicidad se construye no tanto en la renuncia sino en la integración, la asunción de que las cosas son como son. Su discurso introspectivo se ajusta a esa categorización del filósofo húngaro.

Así como Nieves, una de los escasos personajes con nombre, corresponde al tercer tipo de esas caracterizaciones: aquél que sin aceitar el mundo tal y como, reconoce las dificultades de cambiarlo y prefiere las acciones limitadas y concretas, reales, pragmáticas, antes que asumir el papel de Quijote y caminar hacia el fracaso o la locura. Este último camino es el tomado por el anacoreta.

Los testigos, a la par que van describiendo su carácter y forma de ser, van refiriéndonos su imposibilidad de aceptar las cosas como son, su vivaz deseo de cambiar el mundo, su fracaso en la tarea y la asunción de ese fracaso que lo lleva a recogerse en la mítica plata, en comunión con la naturaleza, a aislarse.

Este aislamiento, que Gil señala como típico de algunos isleños y heredado de los primeros aborígenes que llegaron a olvidar las artes de la navegación para mantener incólume su aislamiento, se ve reforzado con la presencia del niño autista, quien solo puede comunicarse con el anacoreta. Ambos están aislados del mundo real. La naturaleza es solo parte de ese mundo, renunciar a la sociedad, construir el aislamiento, es renunciar a ser parte de la humanidad. Somos humanos en tanto nos relacionamos con otros humanos.

Precisamente por eso los protagonistas viajan, unas veces por estudio, otras por trabajo, fuera de las islas. Rompen el aislamiento como si quisieran confirmar lo dicho por José Antonio Younis en su prólogo a la última edición de Psicología del hombre canario, del maestro Manuel Alemán: …uno llega a preguntarse si realmente la historia de Canarias no es la historia interminable de una globalización endémica que ha particularizado nuestro devenir histórico…

La segunda parte de la novela es un largo monologo interior del último Guanarteme, Temisor Semidan, cristianizado como Fernando Guanarteme. Monologo desarrollado en la misma playa de Guayedra, el espacio que conservó fuera de la autoridad del rey cristiano. Una detallada reflexión sobre el devenir del pueblo aborigen, con referencias a personajes históricos como Gumidafe, Abenchara o Bentagoche. El destinatario es la sacerdotisa, adivina, Atidamana. Fernando recuerda su juventud, los hechos de armas en la lucha contra los conquistadores, su aceptación de la derrota y su negociación para conservar el territorio desde Guayedra a la Aldea para los suyos.

Nótese que fue para los suyos, los de su estirpe, los elegidos de su clan, no para el resto del pueblo aborigen. No hay que olvidar que la sociedad de Gran Canaria era una sociedad de clases, con el estamento de los nobles claramente diferenciado del resto del pueblo, los siervos o vasallos. El Guanarteme no hace otra cosa que obedecer a esa lógica de las clases sociales. Hoy en día esa lógica sigue imperando. Nuestra imaginería representa a Guanartemes y Guayarminas, ignorando al resto de la población aborigen.

También reseña las traiciones e incumplimientos de los cristianos y la oferta que le hacen de participar en la conquista de la isla de enfrente, isla donde morirá envenado según le había profetizado la misma Atidamana. Esa misma oferta de aliarse con los conquistadores será repetida por Cortés y los que le siguieron cuando lleguen a las Indias Occidentales.

Estas 50 páginas son la justificación de lo que antes había enunciado el autor como parte de la identidad canaria: la esquizofrenia resultante de ser hijos de los victimarios y sus víctimas. De pertenecer a los dos mundos, al dominado y al dominador. En estos tiempos en el que la identidad canaria vuelve a ser cuestionada o investigada, esta comunidad imaginada por Santiago Gil, imaginada como todas las identidades nos recordaba Benedict Anderson, goza de plena vigencia.

No en vano esta novela es entre otras cosas una reflexión sobre nosotros mismos, los canarios, cuyos antepasados aborígenes fueron las primeras víctimas de la globalización impuesta por occidente. Después vendrían América, Asia y África… y la historia continua.