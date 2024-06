Belice, guitarras poderosas para vencer al trap

El grupo grancanario Belice acaba de publicar su primer álbum largo, ‘Todas las flores’, un trabajo refrescante que reivindica un indie-pop de los noventa cercano a Arctic Monkeys o Kings of Leon.

Lo que hasta hace poco era una promesa en la nueva escena musical canaria se ha convertido en una contundente realidad. El grupo de indie-pop teldense Belice publicó el pasado 30 de mayo su primer álbum largo, Todas las flores, que consolida las ideas que habían en su debut de 2020, el Ep Historia del planeta. Un nuevo y refrescante proyecto musical del Archpiélago que dará de hablar, cimentado en un sonido de guitarras sólidas que tienen como referencias a gente tan exquisita como Arctic Monkeys, Kings of Leon, Rufus T firefly o Vetusta Morla.

El batería, Aitor Déniz, recuerda cómo comenzó todo. «El grupo nació en 2020 durante la pandemia», explica. «El cantante, Mingo Suárez y yo, que teníamos los mismos gustos, empezamos con conversaciones para formar un proyecto juntos», añade. «Él me enseñó unos temas que tenía grabados que me atrajeron mucho y le propuse hacer una banda propia con temas originales». Ocurrió durante la pandemia. «Luego fuimos llamando a otros amigos que nos gustaba mucho como tocaban y calaron con nosotros en nuestro estilo». Ese primer trabajo se lo autoprodujeron en dos casas que tenían entre Tufia y El Calero.

Industria

«Empezamos a tener mucho feedback con la gente de la industria y nos pegamos todo el 2022 tocando en festivales como el Cero» donde compartieron cartel con Kase O, Rufus T firefly y Leon Benavente entre otros. En 2023 el grupo decidió parar de dar conciertos para componer este nuevo disco que acaba de salir en 2024, autoproducido por ellos mismos, pero grabado en los estudios Neo music box de Aranda de Duero, donde han pasado grupos importantes de la escena nacional como Izal o Arde Bogotá, con el productor José Caballero.

El nombre del grupo «corto, directo y estéticamente ra perfecto», explica, además era una canción del grupo Love of Lesbian que les encanta. Todos ellos tienen experiencias previas a Belice.

Domingo Suárez Carreño Mingo (voz y guitarra) empezó su andadura musical en 2010 con la banda Curso Incompleto, con la cual estuvo en diversos escenarios de la islas, llegando a grabar un Ep en Blind Records en Barcelona. Aitor Déniz (batería) empieza su carrera profesional con la banda Mentes Extremas, donde participó en la grabación de su segundo álbum así como en varios conciertos en las islas y península y en dos giras internacionales en México. También fundó la banda Animal Roots, ganando varios Primer premio en el concurso Lo más crujiente de Munchitos 2019 y tocando ese mismo año en el Womad de las Palmas de Gran Canaria.

Alejandro Velázquez Arroyo (bajo) empezó su andadura en bandas como The Birkins o The Good Company, participando en la plataforma girando por salas (GPS), así como en varios festivales tanto en la península como en Canarias. También ha trabajado como músico freelance durante más de 15 años. Álvaro Ramírez (guitarra) militó en varias bandas de metal de la isla como Shattered Fears y Unsung participando en varios concursos locales y tocando por diferentes salas y festivales representativos del género. Gidkly Rodríguez (teclista) fue miembro de la banda Chateau Rouge que ganó el galardón al Artista Emergente en los Premios Canarios de la Música en 2018. Actualmente, es el guitarrista de la banda grancanaria de rock sureño Red Beard. Y, finalmente, Vicente Ballester (guitarra y teclados), militó en bandas como Seis Dimensiones, Survive at dawn o Chateau Rouge, actuando en el festival Womad de Las Palmas y del Reino Unido.

El resultado de la suma de estos seis experimentados músicos es Belice, una banda de «un indie-pop de guitarras potentes, con un sonido contundente y sólido, y con unas melodías que intentamos que puedan llegar a cualquier oído», aclara el batería. Las letras del grupo, que las compone Domingo, están muy enfocadas hacia «estados emocionales que uno puede ir sientiendo a lo largo de la vid» como «el amor, la euforia, la ansiedad». Tras dos singles, con sus respectivos videoclips, titulados Nueva tierra y Perfecto manifiesto, que se pueden escuchar en la página de youtube de la banda, acaban de sacar un tercero titulado Todas las flores y cuyo video lo realizaron en una sesión de fotos que tuvieron hace unos meses.

Aitor Déniz es consciente del momento en que vivimos. «Hay que aceptar que el reggaeton ha ganado la partida y es la música más popular, pero no deja de haber festivales importantes del país sobre el indie y el rock, por lo que no creo que, para nada, esté muerto» afirma. «Es un estilo que tiene otro tipo de público: mucho más maduro, más adulto que viene de otra cultura y que sigue siendo un mercado superpotente».