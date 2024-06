«La poesía son preguntas que lanzamos y que no siempre tienen respuesta, pero la poesía, sobre todo, establece un diálogo». Así lo manifestó la poeta y dibujante lanzaroteña Juli Mesa, autora del poemario Soo (La Bella Varsovia, 2023), I Premio Ana Santos Payán, que presentó por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria ayer al abrigo de la 36º Feria del Libro de la ciudad.

Acompañada por la también poeta y docente Beatriz Morales, Mesa deshiló la memoria de sus versos cosidos tierra adentro en el paisaje de Soo, su pueblo materno en el interior de Lanzarote, donde las palabras iluminan los cuerpos agotados de trabajar el campo, pero también los cuerpos en transición que ocupan su espacio, anudando el lenguaje a las raíces del primer habla y nombrando la ternura de los cuidados en tierra de mujeres. «Tantas palabras para llenar los misterios de los que tenemos al lado», recoge uno de los poemas de Soo.

El club de poetas vivos que enmarca esta programación de la feria capitalina enhebra un diálogo donde riman los nombres y lenguajes, como la poesía de Juli Mesa y la del poeta Mario Obrero, quien presentó su cuarta obra, Tiempos mágicos, al cuidado del mismo sello editorial, una jornada antes. «Todo tiene tantas palabras / tanto dice en sus arrugas / habla todo y murmulla tanto / también lo que no sabe», reza uno de los poemas de esta fiesta del lenguaje, bordada con poetas coétaneos y de cabecera.

El club de los poetas vivos / N. N.

El resto de la jornada, en línea con el marco global de la cita librera, siguió celebrando la poesía de raíz canaria en los versos de José Miguel Junco Ezquerra, quien presentó En el decir de una pupila abierta (La Discreta, 2023), una compilación de poemas de 20 años de vuelo desde 1993. Y también en la poesía del tinerfeño Rafael-José Díaz, orfebre del lenguaje, que trajo bajo el brazo La montaña de barro (El sastre de Apollinaire, 2023), su primer poemario escrito en prosa: «Hubo, al principio, una imagen que lo desencadenó todo: no diré ahora mismo cuál fue, la guardaré en los huecos que separan las palabras —y, aunque soplar en ellos no bastará para aventarla, quién sabe si no ganaría este texto en transparencia si, en vez de leerlo saltando de palabra en palabra, se escondiera el lector en los escondrijos que las separan y las unen». Asiduos de la cita como Santiago Gil o Antonio López Ortega completaron una jornada donde la narrativa también rinde homenaje a la lírica.

Arriba, el escritor grancanario Santiago Gil durante la presentación de ‘Días de guayedra’, junto a Antonio López Ortega, en la carpa Alexis Ravelo. Junto a estas líneas, la poeta y dibujante lanzaroteña Juli Mesa, en la presentación del poemario ‘Soo’, acompañada por Beatriz Morales, en la carpa Dolores-Campos Herrero. Ambos protagonizaron la cuarta jornada de la 36º Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. |