María Hanneman, la precoz pianista con la que todo el mundo alucina

Con apenas 18 años, la pianista mexicana María Hanneman se ha convertido en una de las intérpretes más prometedoras del momento. El viernes 6 de junio, junto a un ensemble de la Orquesta Sinfónica del Atlántico que dirigirá la maestra Isabel Costes, protagoniza el concierto Gershwin in blue que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Alfreedo Kraus de la capital grancanaria, a las 20.00 horas. Es la primera vez que Hanneman actúa en Canarias.

El citado espectáculo, incluido en la iniciativa Sinfónicos en Miniatura que lleva celebrándose desde el año 2015 en distintas islas, ofrece al público un repertorio conformado por las celebérrimas obras del músico, compositor y pianista estadounidense, Gerorge Gershwin, Porgy and Bess Fantasy, Rhapsody in blue y An american in Paris.

María Hanneman se dedica profesionalmente desde los siete años a crecer al lado de su piano. Con su perseverancia y su precoz talento ya se ha paseado por las carteleras de reputados escenarios como el del Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres o el Mozarteum de Salzburgo, y fue invitada hace tres años por el tenor Javier Camarena para participar en tres conciertos de su gira Tiempo de Cantar.

La pianista mexicana María Hanneman. / LP

“Desde muy chiquita me gustaba mucho la música. Recuerdo que a los tres años tuve mi primer acercamiento a la música clásica gracias a un peluche que reproducía ‘Piano Sonata No. 16’ de Mozart. Con esa edad me regalaron un piano de juguete en dónde yo sacaba de oído todas las canciones que cantábamos en el parvulario. Estudié con el método Suzuki y como me gustaba tanto el instrumento, a los cuatro pedí a mis papás que me inscribieran en con la maestra de música de la escuela. A los nueve años entré en el Conservatorio Nacional de Música. Desde ese momento supe que esto iba a ser para toda la vida”, señala la pianista, embajadora de la Fundación Sempiterno que ayuda a cambiar la vida de comunidades que viven en pobreza extrema en Oaxaca.

Cuando se le pregunta por sus referentes confiesa que tiene muchos. “Algunos que ya no están, como Horowitz, Rubinstein, el recién fallecido Maurizio Pollini o Glenn Gould”, a los que suma a “Sokolov, András Schieff, Martha Argerich, Daniel Barenboim o Yuja Wang. También hay varios que no son pianistas, pero a los que también admiro mucho como el tenor Javier Camarena, Gustavo Dudamel y, por supuesto, la joven María Dueñas”, explica María Hanneman, que ya ha tocado con más de ocho orquestas diferentes de dos continentes.

Empoderar a las músicas

Los logros alcanzados por esta intérprete desafían las expectativas y rompe barreras en el escenario de la música clásica internacional. “Intento tener los pies bien firmes en la tierra, porque al final de cuentas sigo siendo estudiante, sigo aprendiendo y sigo conociendo a muchos grandes artistas de los que sigo aprendiendo y recibiendo consejos, pero estoy muy feliz y agradecida con todo lo que he obtenido”, dice la mexicana que reconoce escuchar mucho jazz y pop, “y música en español como la de Lila Downs, Café Tacvba o Jessie & Joy, y a cantantes como Justin Bieber, Shawn Mendes, Elvis, Harry Styles o Billie Eilish”.

Sobre el repertorio que interpretará en la Sala de Cámara del Alfredo Kraus avanza que “es la primera vez que toco algo que no es cien por cien música clásica. Se trata de piezas que yo ya he escuchado y que me gustan mucho. Creo que el público que acuda al recital va a describir un lado de mí que ni yo me conocía, realmente estoy encantada con interpretar estas grandes obras”, confiesa. “Me han hablado maravillas del hermoso auditorio de la isla en el que estaré dirigida por la batuta de la maestra Isabel Costes, que es súper admirada en México, y rodeada además de grandes músicos. Para mí es un verdadero honor que me haya invitado. Me encantaría conocer a todo el mundo en Canarias”, añade.

Hanneman cuenta con canales en plataformas de streaming como Spotify y YouTube, donde comparte videos en los que presenta a reconocidas figuras de su ámbito mediante breves entrevistas que ella misma realiza. Además, posee en su Instagram nada más y nada menos que más de 55.000 seguidores.

“No importa la edad, el género o de dónde vengas, siempre es posible alcanzar tus sueños e inspirar a otros a que también los persigan. Todo esto se lo debo a mis maestros y a mis padres, que me han ayudado a lo largo de mi carrera”, reconoce la pianista, que actualmente vive en España junto a sus padres.

En México se ha convertido en un referente que ha inspirado a otras mujeres a perseguir sus sueños, empoderándolas. “La música tiene un poder único para unir a las personas y generar un cambio social. Como músicos, tenemos la responsabilidad de usar nuestra plataforma para abogar por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuántas mujeres artistas con muchísimo talento no son reconocidas o ni siquiera nombradas? Ganarse un lugar en la escena musical clásica dominada por los hombres es sumamente difícil porque existen diferencias e injusticias por las que hay que seguir luchando para romper brechas. Por ejemplo, me han dejado con la mano extendida para saludar primero a mi compañero hombre y me han preguntado qué va a pasar cuando tenga novio, si dejaré la música por tener una relación”, concluye con un lamento la pianista mexicana.