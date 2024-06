Yanely Hernádez: «Profundizar en personas como Mercedes Pinto es un regalo»

La escritora Mercedes Pinto (Santa Cruz de Tenerife, 1889-Ciudad de México, 1976) es la protagonista del primer capítulo de ‘Insulae: Crónica de nuestra historia’, de Televisión Canaria. Protagonizado por la actriz grancanaria Yanely Hernández, este episodio de 50 minutos aborda los momentos más destacados de esta mujer pionera en la lucha por los derechos y libertades de la mujer.

¿Cuando le llega la oportunidad de interpretar a Mercedes Pinto?

Me llega el año pasado cuando desde Las Hormigas Negras me proponen participar en este capítulo con el que se estrena la serie Insulae. Ya conocía la apasionante figura de Mercedes Pinto así que, sumando las garantías de calidad con las que cuenta esta productora, mi sí, quiero fue inmediato.

¿Ha sido una experiencia grata conocer a una mujer como ella?

Profundizar en el conocimiento de una persona de la talla de Mercedes Pinto y poner mi alma de actriz al servicio de su historia ha sido un verdadero regalo. Así que no solo ha sido una experiencia grata; ha sido algo inspirador y edificante.

¿En qué marcó se desarrolla este episodio de la serie que estrena TV Canaria?

El formato de esta serie combina la ficción con la presencia de reconocidos expertos que validan los hechos dramatizados. En este capítulo, además de los conocimientos de Alicia Llarena y Juan Jesús Armas Marcelo entre otros, se suma el testimonio de Alejandra Rojo, nieta de Mercedes Pinto.

¿Cuándo y dónde se grabó?

Grabamos en Agaete, en la isla de Gran Canaria, en enero de 2023 así que imagínese las ganas que tenía de que llegase el estreno para que lo emitiesenn y nuestro trabajo pueda así terminar su maravilloso viaje.

¿Está satisfecha con el resultado?

Sí, la verdad es que estoy satisfecha. A mí me corresponde encarnar a Mercedes en el tramo de su vida en el que ya está tomando forma el icono que conocemos hoy en día, y pienso que las características de este formato subrayan la trascendencia de esta gran mujer

Pasa por un gran momento profesional; la semana pasada estrenaba en Madrid el largometraje La Mujer Dormida. ¿Está contenta con ese trabajo?

Es una semana de estrenos y por lo tanto de alegrías. Esta película la rodé hace un año bajo la atenta y cuidada dirección de Laura Alvea, y tengo muy buen recuerdo del rodaje. Conté además con la complicidad de mi compañera, Almudena Amor, una actriz maravillosa con la que trabajé en un código con mucha verdad, con mucha implicación por ambas partes. No he visto nada del montaje, así que he ido muy ilusionada a la proyección en Madrid.

¿Y qué tal su experiencia en México?

¡Oh, México lindo! Tan lindo como que tengo que volver en julio. Es un país que me está recibiendo con los brazos abiertos y en el que se valora mucho a los artistas. Ahora mismo me encuentro en el punto de cómo combinar las ofertas que estoy recibiendo desde ese otro lado del mundo con los contratos que ya tengo por aquí. Pero con la ayuda de Dios, haciendo encaje de bolillos y acostumbrándome al jetlag, espero poder con todo. ¡Así que palante, güey!