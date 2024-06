Said Muti: "Estas nuevas canciones se han venido fraguando muy a fuego lento"

Publica su nuevo álbum cuatro años después del anterior, Habitación 828. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo?

Habitación 828 salió en diciembre de 2019, pero luego llegó la pandemia y toda esta vorágine que nos hemos tenido que comer. Por eso estas canciones se han venido fraguando muy a fuego lento y en un proceso en el que no he querido anticiparme a nada. A finales del 2022 quise parar las máquinas y llevarlo por otro rumbo porque había algo que no me estaba gustando. Y luego lo retomé en abril del 2023. Tuve que seleccionar entre más de treinta canciones. Los discos son etapas en la vida que uno deja atrás.

¿Y qué novedades incluye con respecto a los anteriores?

Hemos trabajado el lado latino con una ranchera pura y dura titulada Accidentes planeados y otras dos que tiran de la música latina. Tenía la espinilla de no haber nunca trabajado las canciones desde esa perspectiva. Hay nuevas cosas relacionadas con la electrónica y he vuelto un poco a la canción más cruda de cuando era más joven. Con esta moda de sacar singles sueltos la construcción d e los discos ha desaparecido. Pero yo siempre he ido en contra de eso, Pink Floyd hacían un disco para que hubiera una unidad.

Sin embargo, los tres singles que han aparecido se mantienen en su estilo de rock clásico.

Tu puñal en la espalda es un rock más normativo. Pero es jugar con varios géneros y salir de tu zona de confort. No estar haciendo siempre lo mismo, sino trabajar y arriesgar porque el riesgo para mí tiene un valor.

Sus letras siguen siendo muy sencillas aunque aborden temas a veces complejos.

Coger una imagen compleja y hacerla sencilla es, para mí, lo más complicado. Es muy fácil llenarlo todo de adjetivos. Pero lo importante es que el lenguaje esté claro. Vengo de la herencia de los cancionistas de siempre. La canción que yo considero buena es la que te hace sentir algo, que te saca del lado en el que estás y te lleva a otro, o intensifica lo que estás sintiendo.

¿Puede vivir exclusivamente de la música?

La música es como una montaña rusa. Hay momentos en los que se está mejor o peor. Tocó el omento de encerrarse, de tocar en la oscuridad y ahora llegó el momento de la luz. Pero hay que saber vivir en los dos mundos. En ese lado maravilloso, lleno de purpurina y en el de encerrarse, valorarse y hacer borrón y cuenta nueva. Aunque es cierto que durante un tiempo el lado oscuro se hizo mucho más amplio.

¿Puede sobrevivir el rock en la era del reguetón?

Lo urbano ha copado el 95 % de lo que los jóvenes escuchan, pero hay muchos que necesitan escuchar un instrumento, gente tocando. Y cuando van a un concierto lo que buscan es que haya gente que te transmita algo. Los festivales de Europa son de bandas, de gente que quiere ir a esa misa. Yo creo que el rock se quedará algo parecido a la música clásica, para ese tipo de personas que sepan valorarlo, que abonen por disfrutarlo y siempre va a haber una industria que se mueve alrededor de él. Sucederá como en la clásica: comprarte un abono anual para ver una temporada.

¿El rock sigue siendo un mundo lleno de peligros?

El rock es un mundo que me ha brindado buenísimos amigos. Durante mucho tiempo se ha banalizado sobre sexo, drogas y rock and roll. Pero yo ahora mismo conozco a más rockeros veganos que alcohólicos o drogadictos.

Tiene prevista una listening party dos días antes de que se publique el disco.

El miércoles 12 de junio he preparado una quedada con amigos y profesionales para comentar el disco. La idea básica es escuchar el álbum y comentarlo y obtener impresiones a dos días que salga. Es una forma de acercarlo a mucha más gente con un evento social.