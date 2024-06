Mario Méndez: «La moda siempre ha dado vida a los personajes en la ópera»

¿Cómo y cuándo nace su proyecto Fashion Opera?

Fasion Opera nació durante en el confinamiento, ese apartado de la historia donde el mundo se paró y tantos artistas, entre otras profesiones, tuvimos que armarnos de creatividad y valor para seguir adelante. Junto con mi socia, Vanessa Cera, y su proyecto Ópera Urbana, ideamos encuentros en lugares no convencionales para llevar la ópera a públicos diferentes: catas de vinos a ciegas, flashmob en diferentes empresas, óperas en discotecas y fue en uno de estos eventos donde surgió la idea de organizar una Fashion Opera. Yo llevaba tiempo colaborando con diseñadores para que me vistieran en eventos y recitales y, tras la reacción de una señora que me comentó ese día: «pensaba que eras un modelo invitado, pero cuando abrí los ojos y te vi como cantante de ópera, aluciné», nació la idea. A partir de ese momento, empezamos a buscar equipo, escribir guión y hacer realidad el proyecto. En ese momento me di cuenta de que mi vida iba a cambiar, que mi corazón y mi mente se sentían plenos en el camino de la dirección y la creación y, gracias al apoyo de muchas personas que me han acompañado a lo largo de mi carrera como artista, todo fue construyéndose muy bien.

¿Quiénes están detrás de este proyecto?

Pues somos muchas personas porque, sin apoyo, no se puede hacer nada. Emprender hoy en día es una tarea muy complicada y, gracias a dios, mi carrera me ha permitido hacer muchos amigos que apuestan por estas iniciativas: como comenté antes, mi socia Vanessa Cera, soprano y directora de Opera Urbana, está conmigo desde el principio. También la Casa de Canarias en Madrid y su presidente, Roberto Miño, un amigo al que quiero muchísimo y del que me atrevería a decir que es de las personalidades canarias que más promueven nuestra cultura alrededor del mundo. Él nos dejó su espacio para realizar el estreno, que fue el mes de noviembre del año pasado, con un gran éxito. Luego, Nacho Fresno, reconocido periodista y director adjunto de la revista Shangay que, desde que vio el proyecto, se enamoró y no ha dejado de apoyarnos en su difusión; mi querida Nardy Barrios, de Charter 100, a la que quiero y admiro muchísimo; la consejera de cultura del Cabildo, Guacimara Medina, una persona maravillosa que apuesta por nuestra cultura, nuestros artistas y proyectos que hagan evolucionar la industria; la firma canaria Diazar y sus maravillosos diseñadores; una de las firmas más distintivas de España, Ángel Schlesser, y un largo etcétera de empresas y diseñadores nacionales e internacionales que están apoyándonos en este maravilloso universo que hemos creado.

¿Qué relación diría que tienen ópera y moda?

¡Pues toda! No entendemos la época mozartiana sin esas maravillosas pelucas con prendas llamativas y coloridas, esos volantes y mucho color en el repertorio español o la fantasía del barroco... La moda siempre ha dado vida a los personajes en la ópera, porque al final es la parte visual que hace que, junto a lo sublime de la música, el público no olvide de esa experiencia que viven y entren en las historias. Le diría incluso que son las dos grandes expresiones artísticas que han determinado el desarrollo del mundo a lo largo de la historia, porque al final forman parte de lo social, lo político, lo económico y tienen un gran público que las apoyan siglos atrás.

¿En qué consiste este espectáculo?

Pues, como su propio nombre indica, es una pasarela de moda escenificada donde a través de la ópera y la alta costura, contamos historias que están, de hecho, muy a la orden del día: empoderamiento de la mujer, guerras, relaciones entre padres e hijos, aventuras de los millennials... Y es que todo ello puede explicarse a través de la ópera sin ningún problema, porque trata todas esas historias y creo que fusionándolo con otros géneros, estilos y sectores puede atraer público del presente. Contamos con cuatro cantantes de ópera, dos modelos actores y una influencer presentadora que hará de narradora omnisciente durante todo el espectáculo.

Pero, en concreto, ¿qué etapas históricas recorre?

Pasamos por las cuatro épocas más importantes de la historia de la música, del barroco al contemporáneo español, y todo ello con música en directo. Lo novedoso es que todos los artistas participamos sin distinciones y bajo los códigos de una pasarela de moda. Solo le digo que llamé hasta a un preparador de modelos para que nos preparara a todos... En esta segunda edición, mañana, en los espacios Jorge Juan 137 (antigua carpintería de Madrid), se sumaron muchas empresas del mundo moda, música y gastronomía, hemos ideado una feria con 17 stands que llenarán dos salas de arte unidas con un escenario, con actuaciones de artistas. Esto será desde las doce hasta las siete de la tarde, lo digo porque así animo a todos los canarios en Madrid a venir . La pasarela, que es el espectáculo central, será de 20.00 a 21.15 horas con un cóctel para compartir con todos los asistentes después.

¿Cómo ha recibido el público su propuesta hasta ahora?

Pues fue impresionante, porque tanto personas mayores como jóvenes, empresarios de diferentes sectores, se quedaron maravillados y decían cosas como: «esto se puede llevar a cualquier sitio, teatro o no, lo tiene todo y la verdad es que no me he aburrido nada escuchando ópera...». Ya solo el hecho de que digan eso de la ópera es todo un logro, porque al final es la obsesión de nuestro sector, atraer público joven. Estoy convencido de que la única manera de lograr esto último es coproducir, innovar, no tener miedo a explorar y añadir cosas nuevas. Lo normativo ya no tiene cabida en este momento.

¿Con qué firmas de moda cuentan y en qué repertorio musical se apoyan?

Tenemos de lo bueno, lo mejor: la firma Jasanzo, que está creando para el musical The Book of Mormon en Madrid, Netflix, etcétera; Emilio Salinas y sus espectaculares diseños que acompañan a grandes actrices que han ganado Goyas, reconocidos artistas de todos los ámbitos, entre ellas la gran Ainhoa Arteta; la firma Ángel Schlesser, miembro fundador de la Asociación de Creadores Moda España; Gustavo Ardón, cuyos diseños están por todas las grandes pasarelas Europeas; Deiver Luengo y muchos más.

¿Hay alguna marca canaria?

¡Por supuesto! Tenemos una cantera de diseñadores brutales: la firma Diazar, la marca canaria Boira y su diseñador Alejandro Haro, así como la diseñadora de calzado, también canaria, Zaira Rodso y muchos más que estarán en nuestra gira.

¿En qué va a consistir la gira en Gran Canaria de Fashion Opera y cuándo comienza?

Aún no puedo adelantar mucho porque estamos ultimándola, pero puedo adelantar que se va a hacer en lugares donde nunca se ha hecho nada parecido: salas muy conocidas, espacios al aire libre y, cómo no, teatros. Será en 2025 y todo se irá publicando a su debido tiempo.