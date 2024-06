Ya sé que no es nada nuevo escribir que el mundo enfrenta una crisis climática inminente, y que la arquitectura puede desempeñar un papel crucial en la protección de las personas y la preservación de nuestro entorno. Lo que he escrito en estos artículos de muchas maneras diferentes pero no veo que se esté trabajando seriamente en ello, al menos en Canarias, así que con el único afán de intentar ayudar vuelvo a darle vueltas a las cosas que sí están en nuestras manos para que el futuro se posible. Creo que inspirándonos en los principios centrales de Vitrubio: firmeza, utilidad y belleza podemos conseguir un mundo mejor, un mundo más seguro y preparado para los desastres que están por venir.

1.-Firmeza (fortaleza y durabilidad)

Las islas, como microcosmos de nuestro planeta, son más vulnerables que otros territorios continentales y conectados por tierra a los efectos del cambio climático. Por lo tanto aquí, al igual que en infinitas otras islas del planeta, la arquitectura debe ser resistente a los desastres naturales, como huracanes, inundaciones y aumento del nivel del mar. Y no lo es. No tenemos casi ningún edificio preparado para lo que se puede imaginar que puede pasar. No estamos ni preparados para cosas que ya han pasado. Si volviera una riada como la de 2002 en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué pasaría? Salvo limpiar los barrancos, ¿qué más hemos cambiado? No solo hablo de lo público sino también me pregunto ¿qué hemos cambiado en nuestras casas cada uno de nosotros para enfrentarnos mejor a un suceso parecido a aquel? Y lo mismo podemos decir del Delta de 2005 que afectó a todas las islas.

No, no estamos preparados para lo que ya ha ocurrido en el futuro y no estamos en absoluto preparados para lo que nunca ha ocurrido pero que sabemos que puede ocurrir con el calentamiento del planeta, y me pregunto: ¿a qué esperamos?

Arquitectura resiliente: protegiendo nuestro único mundo a través de las islas / LP/DLP

Sería tan fácil simplemente legislar algunas cosas sencillas como la obligatoriedad de diseñar al menos los nuevos edificios con materiales duraderos y técnicas de construcción sostenibles... es algo tan esencial. Y no hablo solo de materiales sostenibles, no; en una isla rodeada de océano, que sube de altura y temperatura año a año, se trata de diseñar para conseguir la antifragilidad, para sortear las sorpresas de la naturaleza y no resistirnos a ellas sino prepararnos para sobrevivirlas de la mejor manera posible, que empieza por no ignorar cómo es la naturaleza en sí misma, sus formas, sus movimientos, etc.

En otros lugares del Pacífico, o incluso en Europa, en Holanda, se prueba con la elevación de estructuras sobre pilotes o plataformas flotantes que pueden proteger contra inundaciones y garantizar la habitabilidad incluso cuando el nivel del mar aumenta. Creo que eso tampoco es suficiente, pero desde luego lo que no podemos es ponerle puertas al mar: si sabemos que el mar aumentará de nivel tenemos que dejarlo pasar, como hacen en Venecia, entre marea y marea.

2.-Utilidad (y adaptabilidad)

Por otro lado, la arquitectura debe ser funcional y adaptable. Las islas enfrentan desafíos únicos, como la escasez de todo tipo de recursos y la limitación del espacio. Los edificios deben cumplir múltiples funciones hoy unas y mañana otras.

Los arquitectos son capaces de diseñar espacios flexibles que puedan transformarse según las necesidades cambiantes si se les pide esa exigencia de calidad por encima de lo estándar, porque ya no vale el estándar actual sino que hay que repensar qué es lo que de verdad necesita cada lugar. Por ejemplo, un edificio podría servir como refugio en caso de desastre y como centro comunitario en tiempos de calma, pero si es un edificio estándar y si no se adapta a la naturaleza de un lugar determinado no servirá para ninguna de las dos cosas

La integración de tecnologías verdes, como paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia, garantiza cierta sostenibilidad y son sistemas que están en marcha pero no son en absoluto suficientes.

3.-Acción en las Islas

Como decía, las islas son las primeras en sentir los impactos del cambio climático, desde la erosión costera hasta la pérdida de biodiversidad, y por eso debemos priorizar su protección y la protección de las personas que viven en territorios insulares.

Crear comunidades resilientes en las islas implica educar a los habitantes sobre cómo tiene que ser su casa, su barrio, su entorno... para que la adaptación al cambio climático sea posible; fomentar la colaboración entre arquitectos, científicos y comunidades locales, y promover políticas que prioricen la sostenibilidad y empiecen a hacer proyectos piloto que puedan resultar luego replicados es importante.

La buena arquitectura, robusta, antifrágil, de calidad, duradera y protectora nunca debe ser temida, porque puede ser un faro de esperanza en estas islas y, además, tener impacto global con nuestro ejemplo y puede ser escalable a otros lugares similares teniendo en cuenta sus particularidades climáticas y geográficas.

En resumen, la arquitectura resiliente, sensible con la naturaleza, puede salvar nuestro único mundo. Al proteger las islas, protegemos a toda la humanidad. Es hora de construir con visión, pasión y responsabilidad hacia un futuro más seguro y sostenible.

dulce xerach pérez

abogada y doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea

