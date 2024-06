Fue Domenico Losurdo un filósofo de izquierdas, nos atrevemos a decir comunista, en estos tiempos tan arriesgados para usar ese calificativo. Murió en 2018 y nos dejó una obra amplia que toca diversos temas concernientes sea a la izquierda en general, sea al comunismo como acto político y ético. Uno de los últimos es este Un mundo sin guerras: la idea de paz, de las promesas del pasado a las tragedias del presente.

Prueba palpable de lo atento que estaba a la realidad y al seguimiento de nuestros días que esa realidad le imponía. Tal y como vienen las cosas, que en 2016 escribiera y publicara este texto, parece profético. Los primeros capítulos están dedicados a la idea de la paz universal, surgida a raíz del triunfo de la Ilustración y la Revolución Francesa.

La Modernidad señalaba al feudalismo, la religión y el despotismo de los reyes como causantes de las guerras, sobre todo en Europa. No se consideraba guerra ni la conquista armada de las Américas y la India ni las entradas en África para la compra de esclavos. Esos actos de violencia se hacían en nombre de la razón y el progreso.

Desde luego que dotar a Losurdo de visión profética es solo una figura literaria. Pero es que si leemos las intervenciones de nuestra ministra de defensa advirtiendo del peligro real de una guerra en Europa y observamos como Dinamarca, Alemania y otras naciones europeas hablan de prolongar el servicio militar o ampliarlo para que incluya a las jóvenes o escuchamos el discurso belicista del mismo Macron, la proximidad de una guerra en Europa es algo plausible.

El gobierno de Sumar y el Psoe, con conocimiento o no, nos aproxima (valga la redundancia) peligrosamente. En el año 2023 destinamos a Defensa 26.208,43 millones de euros (el 2,06% del PIB) y no 14.453,8 (el 1,13% del PIB) como se aprobó en los presupuestos. Ahora se destinan, sin debate parlamentario, 1.129 millones más. Losurdo nos recuerda que Napoleón decía que sin dinero no hay guerras. El dinero arma, calza, viste y alimenta al soldado.

Y toda la Europa de la OTAN marcha por la misma senda, el del incremento progresivo de los gastos militares, llamados con el eufemismo de defensa. Cambiemos el nombre, han pensado, que nadie se dará cuenta de que es lo mismo. Sobre esto de los cambios de nombre a la función de las fuerzas armadas deberían echar un vistazo al documentado libro La Guerra. Teoría para comprender los conflictos del siglo XXI del militar Federico Aznar. Llámense Defensa o Seguridad, el objetivo es el mismo, destruir o aniquilar, si lo prefieren, al adversario.

Lo cierto es que el mundo vive en guerra permanente. Después de la segunda guerra mundial, fueron las guerras de liberación nacional, muchas de ellas camufladas, escondidas a los ojos de los ciudadanos occidentales. El anunciado fin de la historia cuando la caída del muro de Berlín o la era del fin de las guerras que iban a acabar con todas las guerras proclamada en diferentes ocasiones por los Bush, se ha traducido en decenas de conflictos, sangrientos y crueles que cubren prácticamente todos los continentes.

Desde la carnicería en el Congo (un millón de muertos y quinientas mil mujeres violadas) por los recursos materiales a los horrores del genocidio palestino cometido por Israel; una ola de sangre y fuego golpea el mundo.

Los conflictos de Latinoamérica, las guerras de Siria, Yemen, el ISIS, la lucha del pueblo kurdo y el saharaui. Muertes acumuladas que desmienten los triunfalismos citados antes. Ni la historia ha terminado ni las guerras de Irak (y Afganistán) han sido las últimas guerras. De la ideología que pretende esconder estas barbaridades a través del tiempo, nos habla Losurdo y conviene que estemos atentos a lo que dice para que no caigamos en las trampas que justifican la muerte, sobre todo la ajena.

Esas trampas que van a la ilusión de la modernidad de que las guerras obedecen a los espurios intereses de la religión, el feudalismo y el despotismo real, a la esperanza de los fisiócratas y teóricos iniciales del capitalismo, Adam Smith y compañía que fiaban en el triunfo del comercio, el fin de las guerras. Según ellos, la necesidad del comercio acabará con la guerra; no habría nada más perjudicial para el comercio que la guerra y viceversa.

Vanas ilusiones que recorren el diecinueve y el veinte, sumergiendo el mundo en despiadadas confrontaciones como la guerra del opio, por la que Inglaterra, en nombre de la libertad de comercio, impone a China el consumo de la droga, la guerra de Crimea, la invasión de México por los EEUU, la propia guerra civil de estos, la guerra de México contra la intervención extranjera, etc., etc., etc. Un siglo, el XIX, sumergido en sangre y codicia. Codicia que mueve a Occidente en nombre del progreso a justificar las mayores barbaries. Progreso siempre vinculado a la libertad de comercio, por cierto.

Y por supuesto ese progreso implica que el adversario es un bárbaro, un salvaje, infrahumano, al margen de la humanidad y como alimaña debe ser tratado. Así la limpieza étnica que se llevó en las praderas norteamericanas y en la pampa argentina se hermanan con las barbaridades en India, África, Asia. Occidente lleva la civilización y no otro será el discurso que aplicaran nazis y japoneses. La lucha por las materias primas, petróleo, oro, coltan, uranio, quedan escondidas. Se lucha por la civilización y el progreso. Nadie quiere controlar el agua potable ni las cosechas de arroz ni los mercados agrícolas.

Esas serían las visiones paranoicas de la izquierda que es incapaz de ver el mal encarnado en los rivales de occidente. Losurdo intenta armarnos ideológicamente contra tanta falacia belicista. Nos recuerda que si bien Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, lo importante no está en esa continuación sino en lo anterior. En la política, y que esta, si centra en los intereses de la humanidad y no en los de la codicia del sistema capitalista, puede impedir su continuación en las guerras, aunque, como el mismo Clausewitz reconoció que la única guerra bella era la que hacía un pueblo por su libertad.

Para prevenirnos, hacernos pensar, nos recuerda la instrucción que dio Hitler a sus seguidores para el caso de Checoslovaquia y Yugoslavia: proteger a los separatistas de ambos países, potenciarlos, amedrentar a sus gobiernos. Y como las democracias se estuvieron calladas e incluso fueron cómplices en esa política como ahora han callado con el golpe de estado rusofobo de Kiev en 2014, la limpieza étnica de ese gobierno ucraniano contra la población de origen ruso y la exaltación de símbolos y políticas nazis del gobierno de Kiev.

Lo que ha traído la guerra actual en la que dos sátrapas se enfrentan para beneficio de la industria militar europea. Los gestos y actos de Sánchez y sus homólogos europeos se hacen también en nombre de la libertad y el progreso, no lo olviden.