The Studio WTF, el santuario de los creativos en Gran Canaria

El cineasta Quentin Tarantino estableció la máxima de que "tu trabajo no es crear una visión, sino poseerla". A esa consigna le siguió una subderivada afirmativa aún más valiosa que dice que "tu trabajo es contratar a artistas con talento que entienda esa visión". Ese padrenuestro, a priori tan simple, cala hondo en el sentimiento de desamparo de aquellos profesionales canarios que hicieron carrera fuera de las Islas, y cuando volvieron a su hogar se acogieron al "hazlo tú mismo" para dignificar su trabajo.

The Studio WTF / lp/dlp

El hueco que abren el diseñador Javier Viera (@makerfly) y la fotógrafa y publicista Laura Ortiz (@ouchlaura) se materializa en un proyecto de título anglosajón: The Studio WTF. El centro de producción artística está pilotado por estas dos mentes creativas que piensan en clave "outside the box" [en español, de manera rompedora] y reclutan talento de la tierra. Solo hay que echarle un vistazo al extenso currículum que maneja el estudio, a pesar de que este comenzó a funcionar hace escasamente un año. Artistas de renombre como Quevedo, Rels B o el grupo Cupido, eligen este santuario de creativos de la capital grancanaria para encaminar sus proyectos profesionales.

Javier Viera y Laura Ortiz / lp/dlp

Laura Ortiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1992) y Javier Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1988) formaron su vínculo en los circuitos culturales del Archipiélago. Asiduos a eventos en las Islas como Lava Circular o Veintinueve Trece, ambos comparten un espíritu renovador, visiones similares y personalidades complementarias.

Años atrás, dibujaban desde su casa de la capital grancanaria cómo sería este espacio, levantado con sus propias manos. Actualmente, admiten estar "cumpliendo su sueño", pero todo empezó en un pequeño rincón de su hogar, decorado para hacer las veces de estudio casero. Ahí empezaron diseñando el producto audiovisual de músicos y marcas.

Una de las primeras artistas en ponerse en las manos de la dupla fue la cantante de Trinidad y Tobago radicada en Reino Unido, Janiq, con la que trabajaron en su primer EP. "Teníamos a un equipo de 12 personas todo el día en casa. Las habitaciones estaban llenas de las pelucas que se usaban en los vídeos y nuestra gata estaba muy estresada", bromean. Sin embargo, el desacople del espacio de trabajo fuera del hogar se dio como un proceso lento. Las restricciones pandémicas en el sector audiovisual tan solo fueron el aliciente para salirse de los circuitos laborales de la Península y establecerse de nuevo en Gran Canaria.

La pareja, los nuevos 'Bonnie and Clyde de las artes visuales', están bien montados desde que en enero de 2023 adquirieran el local. En cuanto a su formación, Ortiz estudió un grado en Publicidad en Madrid y más tarde se especializó como copywriter, la figura del publicista encargada de la redacción de textos para marketing empresarial. Aunque posteriormente se orientó como fotógrafa freelance en Madrid, especialmente dentro del ámbito de la industria musical.

Por su parte, Javier Viera se formó en Gráfica Publicitaria dentro de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, para posteriormente completar su formación en Barcelona. Allí, además de trabajar como diseñador freelance, cofundó su primer estudio en 2012. Este año, gracias a 'aflojar' horarios en el espacio creativo, los directores de The Studio WTF participaron en uno de los encuentros que se celebra el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) en ‘Ático tertulias. El rincón de la palabra’, logrando un lleno en la terraza del edificio.

Profesionales canarios

Son dos ejemplos de canarios que trabajan desde la sombra y que no suele frecuentar el escaparate institucional de las Islas, pero que hacen mucho ruido como profesionales del sector audiovisual desde su espacio en la calle la Guaira. Con dos líneas de negocio claramente definidas, The studio, se proyecta y funciona como agencia de comunicación y diseño, mientras que WTF se presenta como una infraestructura que opera como centro de producción artística, accesible para los y las creadoras de la Isla.

Ni siquiera son un centro de producción al uso, sus dos CEO, esas dos personas jóvenes del Archipiélago que hicieron carrera fuera de él, buscan transformar el paisaje audiovisual canario. Su gran apuesta es crear comunidad, comprometiéndose como un espacio donde la colaboración, la experimentación y la creatividad no solo sean posibles, sino que sean el motor de su actividad.

"Versatil" es la palabra que mejor define al espacio. Es por eso que el perfil del consumidor en el estudio varía desde la grabación del próximo videoclip del rapero Yung Beef, una clínica de urología o el rebranding a un estudio de diseño ubicado en Barcelona.

Nada más cruzar por la puerta y bajar los tres escalones que ajustan el desnivel que da a la calle, Javier Viera recibe al personal y diluye el saludo con un dato: "antes este techo no era de esta altura". Narra cómo este taller de fabricación de arte diáfano se mantuvo clausurado y abandonado durante ocho años. Entonces ahí estaban la sede de la empresa constructora Jusán Canarias. El ambiente de oficina le acaba dando el toque al espacio, totalmente repensado y reformado por los nuevos dueños creativos.

El estudio creativo está vivo, porque se autofinancia a sí mismo a través de los ingresos de los nuevos proyectos. Algunos como la editorial para la marca Libérrimo, el proyecto de La Casa Inteligente en el Museo Elder o el trabajo artístico con los vecinos de la Ciudad Alta 'Schamann Documenta', se llevaron a cabo con el centro aún en obras. "Esto se ha sacado adelante trabajando de lunes a domingo", afirma Javier Viera.

El espacio está bien equipado: una pequeña cocina, sala de reuniones, ciclorama, estudio de producción musical, e incluso una nueva zona de carpintería para fabricar estructuras modulares que se pueden usar para las sesiones de fotografía, grabaciones de vídeos o spots publicitarios. Actividades responsables de que se hayan empotrado grandes cristalera, orientadas a dejar pasar la luz. "Cuando diseñamos el centro, pensamos en que debía estar orientado a poder grabarse desde todos los espacios", señalan.

No obstante, en la línea con su filosofía de colaborar con otros proyectos canarios y crear comunidad, otra de las vías de explotación económica se da mediante la cesión a terceros. Alquilar el estudio durante ocho horas cuesta 400 euros, un "precio democratizado" en comparación a negocios similares en Canarias, defienden los dueños.

Equipo en crecimiento

La comunidad del estudio crece y se nutre a sí misma. El artista visual y filmmaker Javier Tilouni, la diseñadora gráfica junior Zayra Suárez, David Álcarez, encargado de postproducción, la responsable de producción Mariana Souto, el director de fotografía Dominick Esuah, el programador de eventos Alex López, el especialista en efectos visuales Joaquín Martínez, la encargada de la dirección artística Carla García, y por último, como encargada de llevar las redes sociales está Albi Z. La gestión del equipo se evalúa acorde a las necesidades de cada trabajo, para evitar "el encasillamiento" en un mismo rol. "Según la visión de cada uno, se puede hacer mejor match con el cliente", apunta Ortiz.

Antes que nada, se trata de un espacio creativo donde las ideas fluyen en conjunto. Sosteniéndose este mandato como base, después se ofrecen servicios de diseño y publicidad. "No somos simples ejecutores. Nos gusta la parte de conceptualizar y aportar visión a un proyecto", afirman ambos.

Repensar referentes

Esa creatividad de la que se nutren ambos se estimula gracias al imaginario de Canarias. Los volcanes, el patrón que dejan las olas en la arena cuando lamen la orilla, son algunos ejemplos. "Tenemos una fuente de inspiración enorme que nos rodea", apostilla Viera sentado en la sala de reuniones. Encima de él, uno de sus antiguos trabajos de fotografía macro, Ecosistemas generativos (2020), una exploración del paisaje canario mediante la tecnología. Esgrimen el pensamiento naturista de César Manrique, y su "las formas de la lava volcánica no las he visto ni en la galería del MoMa", forma parte de su filosofía como artistas.

Otro de sus proyectos, Tecno Indigenismo-Anexo 01 versa sobre estas mismas preocupaciones. Se trata de una exploración paisajística con el artista Andrés Berastegui (@berasteguiandres) atravesando la isla de El Hierro gracias a sus senderos, y extrayendo sonidos e imágenes de la naturaleza para crear piezas audiovisuales.

En esta revisión y búsqueda de nuevos referentes, queda claro que no hace falta irse lejos para buscar figuras de inspiración. Y en paralelo, que existe un futuro brillante para los creadores del Archipiélago, fuera de los códigos mainstream de las grandes empresas productoras dentro de la industria cultural.