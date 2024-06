La zona de confort

La zona de interés, la película de Jonathan Glazer, ha suscitado críticas fervorosas; críticas que tienen como soporte sustantivo el que haya presentado el Holocausto judío de una manera original. Esa originalidad radica en el hecho de que, sin mostrar imágenes de aquella hecatombe humana, hace sentir su horror. La película se desarrolla casi íntegramente en la vivienda ocupada por Rudolf Höss, el Comandante de Auschwitz, y su familia. Todos los miembros de la familia hacen en ella una vida normal, ajena por completo a lo que ocurre en el espacio inmediato del Campo.

Glazer construye la casa con imaginación idílica: espléndido jardín, con arriates floridos que cuida la esposa del Comandante; terreno amplio y seguro donde los niños corretean; piscina para recreo de toda la familia e invitados; habitaciones lujosamente amuebladas, etc. Hay sirvientes (los propios reclusos del campo) y abundante comida y bebida. La casa está ubicada contigua al Campo; sólo la separa de él una pared medianera. Las señales de lo que ocurre al otro lado del muro nos la proporcionan algunos ruidos: disparos, gritos, carreras, quejidos etc. Sonidos que están en el ambiente y al parecer no perturban la tranquilidad del hogar. Glazer no enseña el horror que todos conocemos suficientemente; y deja ver bajo un cristal azul la cotidianidad de los Höss. Hay un mundo visto y un mundo imaginado. Entre uno y otro se establece un subrayado en blanco y negro, dicotomía que actúa como altavoz del horror: el contraste que supone la indiferencia que asume la vida diaria de la familia y lo que sabemos que sucede al otro lado del muro divisorio constituye una muestra de inhumanidad difícil de admitir: el espectador no puede sino indignarse ante ella.

En un ejercicio de reflexión crítica ante lo que transcurre en la película cabe una pregunta: ¿fue así, realmente? Rudolf Höss cuenta en su autobiografía que, en efecto, vivía bien en aquella casa: «A mi familia no le faltaba de nada. El menor deseo de mi mujer y mis hijos enseguida quedaba satisfecho. Los niños podían retozar en plena libertad, mi mujer cuidando su pequeño ‘paraíso florido’ y los reclusos hacían lo imposible por complacer a los más pequeños, colmándolos de atenciones.» (..) «En verano chapoteaban en el pequeño estanque del jardín, o en el río Sola. Su mayor alegría era que me bañara con ellos.» Pero aún después de estas complacidas palabras de Höss cabe una pregunta más: ¿era tan placentero vivir allí?

El horror no se veía desde la casa, pero se sentía (el ruido continuo que incluye la banda sonora de la película –¿la actividad de los crematorios?– ya debía ser de por sí insoportable). Pero sobre todo ese horror tenía que olerse: el terrible olor de la carne quemada, que suscitaba las protestas de los vecinos de los pueblos aledaños al Campo ¿no llegaba al jardín, no lo percibían sus moradores? Las consecuencias, o al menos el temor, de las epidemias de tifus, de fiebre amarilla, (y todas las enfermedades derivadas del hacinamiento de los presos, su desnutrición, su falta de higiene, etc.) ¿no se tenían en consideración? Las aguas negras del Campo eran dirigidas (sin depurar) al río Sola; en el Sola y en el Vístula se arrojaban toneladas de ceniza producidas en los crematorios.

Como en el caso de la carne quemada, los vecinos del Campo protestaban por la contaminación de los ríos. ¿Es creíble, como ocurre en la película de Glacer, que la esposa del Comandante se esforzara en ponderar los beneficios de vivir allí, presentando la casa como espacio saludable para criar a sus hijos? La película incluye una secuencia absolutamente tramposa y otra como mínimo tendenciosa: en la primera Höss se sorprende al encontrar en el río un fragmento de mandíbula, y observar la capa de ceniza que se le acerca sobrenadando el agua. Sorpresa inverosímil: él sabía perfectamente que eso hechos se daban allí diario. En la segunda, Höss, desde su despacho, dicta una orden terminante para que los miembros de las SS tengan cuidado extremo en la conservación de los arbustos de lilas que crecen frente a sus barracones; exige que no arranquen sus ramas de cualquier manera. «Son un ornato del Campo –le hace decir Glazer a Höss. ¿Höss, en sus últimas horas como Comandante de Auschwitz, ocupándose de la supervivencia de un mato de lilas? La intención del director es poco sutil: mostrar a un hombre, de la camada verde avant la lettre, capaz de ser sensible al maltrato de un arbusto y de sentir indiferencia glacial ante el asesinato de millones de seres humano. La credibilidad de esta escena está a la altura de la del río. Es otra versión del binomio enfrentador: campo de muerte - casa jardín feliz.

Si la casa hubiera estado ubicada a profiláctica distancia del Campo admitiríamos la eficacia de la moraleja: la impasibilidad familiar frente a la tragedia del Holocausto. Pero precisamente la propuesta de la película radica en situarla en la misma linde del Campo, donde realmente estuvo; así el contraste que se pretende subrayar entre ambos mundos se muestra con evidencia aterradora. Pero la moraleja pierde sentido: la casa no puede aislarse del campo. Y en esa inmediación no hay, no puede haber, ningún paraíso feliz. Sólo una casa habitada por un funcionario y su familia. Que tengan abundancia de todo lo material –alimentos, bebidas, diversiones– es una cosa; que el ambiente sea placentero y relajado, otra muy distinta. Se puede ser indiferente a lo que pasa, pero no a las consecuencias de lo que pasa.

En realidad, Rudolf Höss se retrata en su autobiografía como persona agobiada por sus muchas obligaciones para mantener productivo el campo, más allá incluso de la exigencia de sus jefes; pasa poco tiempo en su casa, obsesionado con su trabajo, vigilando la incompetencia de sus subordinados. Inapetente para el sexo según confesión propia (aunque la película incluye una amante –probablemente una prisionera–), la convivencia con su mujer no debió ser muy buena (terminada la guerra Höss se ocultó en una granja; la mujer, para eludir el castigo con que la amenazaban las tropas inglesas, denunció su paradero.) Cabalgar era el único alivio que encontraba para el malestar incluso sicológico que le producían los problemas irresolubles a los que se enfrentaba a diario en el Campo. Sólo retrospectivamente, mientras aguarda ser ahorcado, al evocar sus años al mando de Auschwitz –«el mayor matadero de la historia»– la clasificación es del propio Höss), parece sentir algo de nostalgia por aquella vida familiar: insiste que su patria y su familia fueron «las estrellas que me guiaron.»

La falacia que lleva implícita la película de Glazer la demuestra un personaje, probablemente de actuación apócrifa, que el director introduce en la película: la suegra de Höss, que llega de visita a Auschwitz. Esta señora, tan adicta a la doctrina nazi como su familia, según se desprende de las conversaciones que mantiene con su hija, sólo permanece un día en la casa. La mañana siguiente de su llegada se va, sin despedirse de nadie: ha sido incapaz de aguantar 24 horas en un ambiente donde el humo, la ceniza, los ruidos del crematorio, los gritos, los disparos, etc. debían de ser abrumadores. Este episodio es el que evidencia la realidad de la situación en la casa de Höss. Adaptada al Horror, la familia aguanta, y eso tiene explicación práctica: por una parte, la sujeción al Deber, que daba a Höss autoridad y prestigio; por otra, que en el caos que era ya Alemania en los años 43 y 44, aquel lugar, pese a todo, ofrecía una seguridad y una confortabilidad que ni siquiera Berlín podría proporcionarles.

La película en su planteamiento cotidiano es inverosímil; y como lectura histórica es maniquea: altera la realidad para hacerle decir cosa distinta a lo que dijo; pero tiene una plausible validez contemporánea. Quizás las secuencias referidas no son incongruencias respecto a su temática, sino que están incluidas adrede para desviar su interpretación hacia otro holocausto. Glazer da una pista cuando afirma: «No es una película sobre el pasado. Trata sobre el ahora, y sobre nosotros y nuestras similitudes con los perpetradores, no nuestras similitudes con las víctimas».

En efecto: hoy mismo está sucediendo un nuevo holocausto; no es tan extenso como aquel (entre otras razones porque hay menos palestinos que judíos a los que asesinar), pero su crueldad no es menor: y quien lo perpetra es el estado de Israel; las víctimas, ya lo hemos adelantado, los palestinos; Europa es la zona de confort que representa en la película la casa de Höss; desde ahí se ve con indiferencia lo que ocurre en Palestina. La distancia que nos separa de donde sucede el crimen es efectivamente profiláctica: no nos llega el olor de la carne quemada. Hay alguna débil señal de protesta, dicha para consumo público y sin eficacia real: los judíos belicosos, discípulos aventajados de los nazis, continúan su carnicería. En el comportamiento de ambas etnias, la nazi y la judía, hay una diferencia: los nazis pretendieron ocultar las matanzas; los judíos las exhiben: están seguros de su impunidad: cuentan con el aval de los EE UU.

Con esta consideración, la película es un excelente ejemplo de la maldad y la sinrazón contemporáneas: la indiferencia, el egotismo, los intereses políticos, no son hoy inferiores a como lo eran en los años 1930-1946. Todos culpables, incluso las víctimas. Aunque se podía haber puesto de relieve sin distorsionar la realidad. Y sin que la película fuera tan pretenciosa en sus planteamientos estéticos.

