John Morales: «La mayoría de los dj’s son ahora una sombra de lo que solían ser»

Lo siento; después de leer su currículum sólo se me ocurre dirigirme a usted llamándolo leyenda. ¿Le molesta?

(Risas) Leyenda es una palabra divertida. En absoluto me molesta; lo tomo como una muestra de respeto. Estoy feliz y honrado de haber estado en el negocio de la música durante 50 años pero probablemente no estaré ya aquí cuando realmente me gane ese título... Si eso es algo que ganas...

Empezó a trabajar hace casi 50 años como disjockey en Nueva York y, por tanto, tu trayectoria profesional refleja cómo ha evolucionado la figura del pinchadiscos desde la década de 1970 hasta la actualidad. ¿Ha cambiado mucho la forma de entender el trabajo de los djs entre el público?

Cuando comencé a principios de los 70, el dj era solo un tipo en la esquina de un bar o club pequeño haciendo sonar temas de 45 rp y LP cuts; nunca lo veías ni pensabas en él. Avanzando unos 50 años, nos hemos convertido en unas celebridades al frente y en el centro de la mayoría de los lugares donde actuamos. Ahora todos quieren ser djs para captar la atención pero muchos no saben nada sobre esta profesión y menos aún de la música que pinchan. Es triste decir esto aunque no siempre es así pero lo cierto es que el dj está siendo eliminado gradualmente por algunos personajes acrobáticos parados detrás de las cubiertas y actuando como si realmente estuvieran sobre la pista de baile, no detras de los platos. No quiero parecer un viejo gruñón pero la mayoría de los djs son ahora una sombra de lo que solía ser un dj.

Ha colaborado con estrellas de la música mundial como Tina Turner, Aretha Franklin, The Rolling Stone, Rod Stewart y, entre otros, Spandau Ballet. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas experiencias con artistas tan importantes?

Me hacen esta pregunta a menudo pero la verdad es que en el ambiente del estudio realmente prevalece una atmósfera de trabajo. Pasamos tiempo socializando y charlando pero se trata sobre todo de trabajar en la música para hacer las mejores canciones que podamos a costa del tiempo que pasamos grabando. Tanto antes como ahora, en esas jornadas no hubo ni hay tiempo para tonterías. En cuanto a recuerdos, claro que hay algunos que valdría la pena relatar pero no puedo contarlos (risas).

¿En qué consistió tu trabajo con esos intérpretes y bandas musicales?

Casi todo mi labor junto a ellos fue como ingeniero de remezclas o mezclas. Sí hice algunas grabaciones pero principalmente trabajé en postproducción- De hecho, muchas veces no conocí al artista porque trabajaba en las pistas después de que fueran grabadas.

Sus producciones y mezclas cuentan con millones de reproducciones en YouTube o Spotify. ¿Son las plataformas importantes para los artistas hoy en día?

Supongo que puede serlo. La mayoría de los artistas obtienen en esas plataformas dinero de las visitas y reproducciones pero desde mi manera de entender la profesión no creo que esto sea muy importante ni que en una carrera signifique mucho excepto por el deseo de alardear.

¿Se considera más un músico o un productor?

Me considero un poco ambas cosas pero supongo que si tuviera que elegir sólo una diría que soy más productor que músico.

¿Cuál es tu secreto para seguir siendo uno de los djs más exitosos del mundo?

Amo lo que hago y llevar la música que adoro a las pistas de baile y festivales de todo el mundo me mantiene joven y me llena de energía.

¿Está feliz de actuar de nuevo en el festival Malvasoul que se celebra en Canarias?

Sí. Me encanta Canarias. Ya he pinchado ahí varias veces.

¿Conoce La Laguna?

No, nunca he estado.

¿Qué va a ofrecer al público que acuda a escucharlo en el Malvasoul?

Estoy emocionado de llevar la música que amo a La Laguna y hacer que lo pasen genial y bailen toda la noche.

Y si los festivaleros de Tenerife nos enamoramos de usted ¿podríamos adoptarlo y llevárnoslo a casa?

!Absolutamente!