El talento soul del grancanario Nauci Gold, galardonado en los Premios Nacionales de la Música y las Artes-Pop Eye

Nauci Gold habla con la humildad y la modestia patente en el tono voz del artista emergente que acaba de recibir su primer reconocimiento. Más orgullo si cabe, tratándose en este caso de un galardón del calibre de los Premios Nacionales de la Música y las Artes.

El cantante de soul puso rumbo a Valencia el pasado 25 de mayo para vivir una velada de ensueño como uno de los talentos destacados de los Premios Fam Cultura Pop Eye en la categoría de Mejor Artista de Música Negra.

En el teatro neofuturista Palau de les Arts, Nauci Gold compartió espacio con grandes de la cultura en el país, como el grupo Nebulossa, que representó a España en el festival de Eurovisión, el cantautor Joan Manuel Serrat, el cineasta José Antonio Bayona, o el músico Chimo Bayo. De estos dos últimos, además, obteniendo palabras de reconocimiento a esos ritmos enmarcados en el nu-soul étnico que compone como hijo de la música contemporánea.

Nauci Gold en los Premios Nacionales de la Música y las Artes-Pop Eye / @agutierrezfotografias

En un potaje bien cocinado de sonidos, se mezcla el bagaje cultural de las Islas, el te con los orígenes afroamericanos del género soul o el Rhythm and Blues (R&B). De esta herencia variopinta es responsable las influencias adquiridas durante su paso por Londres, Los Ángeles o Barcelona, donde se desarrolló profesionalmente. Los sintetizadores y la percusión sintética estallan en un cóctel de sonidos tribales.

Reconocimiento de grandes

"No soy consciente de hasta dónde llega lo que estoy haciendo. Por eso, que se te acerquen Chimo Bayo, el hermano de José Antonio, Carlos Bayona, o Juan Soto Ibassa, para decirme lo mucho que les gusta lo que hago, es como: ¡Guau!", cuenta sobre el evento. Personas a las que el músico admiraba y que pudo conocer como la guitarrista del grupo Dover, Amparo Llanos. "No hace falta tener miles de números para llegar a gente diferente", sintetiza después de haber vivido una velada que recordará para el resto de su vida.

Aunque este premio se materializó a finales de mayo, el proceso desde la nominación hasta la deliberación del jurado y la posterior gala fue "muy largo". Al artista lo nominaron en 2022, durante su incursión profesional por latitudes mexicanas. Coincindió que uno de los organizadores del evento pudo estar en su concierto, quedando maravillado de su estilo y proponiéndole para los Premios Nacionales de la Música y las Artes-Pop Eye. "La nominación llegó en agosto del año pasado y el premio me lo han dado el mes pasado", matiza.

Nueva música en septiembre

Si no conocen al cantante Nauzet Reyes (Las Palmas de Gran Canaria, 1988), merece la pena tenerlo siempre presente en el radar. En el primer semestre de este año arrancaba con el rescate en acústico de Crowns, uno de los primeros temas con los que el artista sorprendía después de su primer EP debut, Roots. Para el segundo semestre, Nauci Gold promete nueva música en un álbum largo. "Tengo pensadas nueve o diez canciones, pero quién sabe", expresa abierto al acontecer del proceso creativo.

Estos dos últimos años el artista se mantuvo ejecutando bolos por todo el país. La falta de tiempo propició una sequía de estrenos que Nauci Gold promete acabar con la publicación de este nuevo trabajo que aún permanece sin fecha exacta en el calendario. El cantante de soul grancanario adelanta que "desde marzo he estado escribiendo a tope. Ahora en septiembre, si todo sale bien, presento lo nuevo en el Teatro Víctor Jará, en Vecindario".

En anteriores ocasiones había optado por producir y grabar su música de forma casera, aunque asegura que para este nuevo trabajo Reyes apunta a estudios musicales de Londres y París. Uno de los productores de los afrobeats del cantante Burna Boy, es uno de los profesionales que resuenan con fuerza para el álbum de Nauci Gold.

Viaje a México

En su viaje a México se programaron cuatro conciertos bien acogidos por el público mexicano. "Me pareció maravillosa esta experiencia porque la gente no me conocía y venía al bolo. Se está perdiendo en España este comportamiento del público", concluye.