El hilo ante la crisis ecológica

El arte de la hilatura es de una plasticidad encomiable. Julia Martín lo sabe perfectamente y a través de esta técnica lenta y laboriosa ha creado una original exposición titulada ‘El jardín de Mnemea’ que se inaugura hoy jueves, 13 de junio, a las 20.00 horas, en la galería Saro León. La artista tinerfeña refleja, a través de 16 obras, algunos de los ecosistemas marinos y terrestres más importantes y amenazados del planeta.

Los ecosistemas más importantes y amenazados del planeta realizados con fibra textil por la unión de diferentes hilaturas. Eso se encontrarán aquellos que acudan a la exposición El jardín de Mnemea, de la artista tinerfeña Julia Martín, que se inaugura hoy, a las 20.00 horas, en la galería Saro León (calle Villavicencio, 16) y que estará abierta al público hasta el 15 de septiembre. Un total de dieciséis piezas que juntas forman una gran instalación que podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00.

«Mnemea es la musa de la creación», señala la propia artista. «Y esta muestra es el resultado de la selección del trabajo que he realizado en los últimos cinco años en los que he trabajado sólo bajo el concepto de naturaleza generando un imaginario de diferentes ecosistemas», añade. Para la artista el proyecto nace como respuesta estética a la situación medioambiental de crisis ecológica que estamos viviendo estos días.

Dividida en dos partes, la primera, centrada en el mundo marino y formada por ocho obras, está situada nada más entrar. «Me he inspirado, básicamente, en los arrecifes de coral que son el 25 % de la fauna mundial y está en peligro de extinción», asegura Martín. «Se cree que para el 2050 el 90 % habrá desaparecido, y son importantísimos para la vida de otros seres acuáticos. Si los corales mueren no habrá algas, ni peces, ni nosotros porque nos afectará a nivel económico y alimentación».

La segunda parte, situada a la izquierda de la sala, y formada por otras ocho obras, parte de los ecosistemas terrestres, basados en el mundo vegetal. «El suelo también está enfermo», asegura. «Y es un recurso natural no renovable a corto plazo necesario para la ganadería y la agricultura. Pero estamos llevándolo al colapso también por la actividad humana».

Julia Martín lleva 19 años investigando con el textil como material plástico. «Es un material igual de válido como la pintura y la escultura. Lo mejor es su plasticidad, la posibilidad de infinidad de formas para trabajar que van de un agujero a un cosido», añade. La artista emplea diferentes hilaturas, y aunque el textil sea una de las industrias que más contaminan en el mundo, «yo intento ser lo más sostenible posible, no genero ningún residuo porque no tiro nada a la basura, sino que todos los trocitos que me sobran los voy guardando para hacer otras cosas. También intento trabajar, siempre que la economía me lo permita, con materiales ecológicos o reciclados. En este caso hay fibras de algodón y otras que son sintéticas, no es lo mismo un ovillo de acrílico de calidad a uno de lana medina». Esto, a su vez, ayuda a pequeños artesanos como «una señora de La Palma que trae lana de Argentina y trabaja con tintes naturales». De este modo, Martín contribuye a ue exista una economía más sostenible y circular utilizando, a su vez, técnicas textiles como punch needle, crochet, termofijado o latch hooking «que he ido aprendiendo a razón de las necesidades de mi trabajo», y que aparecen mezclando muchos tipos de materiales como la resina polimérica «que se trabaja manualmente y se calienta en un horno».

Cuando el espectador entra a la sala se encuentra, por un lado, corales, anémonas, setas, y laderas, montes o praderas marinas. «Pero el significado lo dejo muy etéreo para que el espectador, dentro de sus vivencias, se pueda hacer una idea propia». Ese mismo espectador percibe, por la otra zona de la galería, «ese suelo como una metáfora de lo que estamos haciendo con la naturaleza, a la que estamos quintando de un sitio para meterla en otro». Aquí destacan esas malas hierbas que luchan por sobrevivir en cualquier huequito en la ciudad. «Me gustaron mucho», señala, «porque son un símbolo de una naturaleza resistente». Algo que también nos llena de esperanza ante tanto pesimismo..