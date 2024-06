«Creo que en la política falto yo»

Este último disco tiene un tono muy íntimo y autobiográfico en todas las canciones.

Es importante usar la música para sacar cosas de tu vida. Lo he hecho desde el primer disco. Lo más disruptivo es que he hecho este álbum con Bull Nene, de productor, le conocí durante la pandemia. Él estaba en Medellín y yo en Barcelona, y es la primera vez que estoy trabajando mano a mano con otra persona. Para mí esto era como una cosa muy diferente porque nunca le pedí opinión a alguien sobre lo que hago.Pero él me insistía ‘vamos a darle una vuelta a esto’, ‘vamos a hacer más canciones’. Hemos hecho infinidad de canciones y él estaba buscando que contara mi historia. Ha sido muy bonito, muy disciplinado. Un trabajo a la par de emocionante y metódico. Hemos hecho muchos campamentos, hemos estado rodeados de muchos productores. Es un guiso a fuego lento.

¿Y eso ha afectado mucho al resultado final de los temas?

Claro. No ha sido como, por ejemplo, Brujas, que la mayoría de los temas los hice sola improvisando, durante un par de meses. Esto es diferente, ni mejor ni peor. Ha llevado mucho tiempo porque es la historia de una crisis y cuenta ese momento en que estás bloqueado, pero tienes que salir a la calle con tu ego y tienes que luchar. Habla de esos momentos de fragilidad y otros en los que te iluminas o encuentras un hueco por el que escaparte y liberarte. El mundo raro es el que yo tenía y lo que pasaba fuera de mí, ya que es un reflejo del mundo.

Algunos críticos dicen que redefine el rap español.

Yo, como rapera, en un primer momento, lo que necesito es que lo que yo cuente sea algo real. Yo entiendo que hay veces que lo que es real te puede gustar más o menos. Pero cuando escribía canciones más banales también era yo pero viviendo a lo loco. Aquí hay temas más intensos ya que se trata el conflicto o la crisis existencial. O temas como buscar una liberación. Y se ha tratado de una manera más elegante y respetuosa y contenida. Estoy rapeando y tratando con mis vísceras, pero es bonito de que vean que hay muchos sonidos diferentes y de que hoy en día el sonido es tan global que hay canciones que te pueden llevar a distintos enfoques. Pero la historia nace desde el dolor y vas al fondo de la raíz y buscas perdonarte para liberarte.

Y eso ha hecho que el álbum sea como una unidad temática.

Yo quería que el oyente entrara en un mundo desde la primera canción y viviera todo conmigo. Había que escoger canciones que aportaran en la justa medida para no repetirse. Para mí es como cuando escuchas un algún de Kendrick Lamar o Kanye West, que cuentan sus historias. Los artistas tenemos que contar nuestras historias. Yo lo necesito porque no gano para psicólogos. Prefiero desahogarme con la música. Poder decir «pude componer esta canción al fin». Para mí la música siempre ha sido terapia. Hay artistas que son maravillosos intérpretes o compositores, pero yo me considero rapera y que he usado todo lo que me ha dado la vida para construir mis canciones.

¿Una música para curar?

Dicen que en chino la palabra música es la misma que palabra. Creo que la música tiene mucho poder, que puede cambiar la vibración de una persona.

¿Cómo será la puesta en escena de estas canciones?

Muy especial y quiero que la gente lo vea casi como una obra de teatro. Vamos a poder ver en vivo casi toda esa película con una compañía de danza de seis bailarines. Estrenamos el 5 de julio en Cádiz. A partir de septiembre empieza la gira por toda España.

¿Será danza flamenca?

Algo más contemporáneo. Es algo muy complicado de explicar porque no es tan comercial.

¿Y los músicos?

No lo sé. Yo siempre voy con dj, y cuando he ido con músicos ha sido desde trío eléctrico hasta una big bands, con muchos formatos.

Parece que la calidad musical está ahora en el sur de España.

Yo creo que, a día de hoy, ha pasado lo que todo el mundo quería que ocurriera. Se ha vuelto la tortilla. El talento canario sale, está arrasando. La cultura está poniéndose en su sitio. Por mucho tiempo Andalucía y la Islas Canarias ha sido visto de forma peyorativa. Yo tengo amigas fuera de España que se han dado cuenta. Estoy muy contenta de todo el talento de Canarias. Y que gente como Judeline, María José Llergo, Quevedo o Saico estén teniendo éxito. Todas estas personas que están haciendo que su música suene por toda España y todo el mundo.

No tiene sentido que todavía se asocia Andalucía con los tópicos flamencos. Un lugar de donde han salido bandas como Los Planetas, Lagartija Nick, Sr Chinarro o Pony Bravo.

Yo digo que somos de la tierra de Machado y Lorca, y que cuando he estado en Canarias, donde tuve la oportunidad de hacer muchas promos cuando escribí mi libro, me topé con una gente tan maravillosa, culta y especial. Pero poco a poco vamos rompiendo esas barreras para que todos podamos disfrutar de la maravilla que es esa tierra de Canarias y Andalucía. Los andaluces somos mezcla porque el califato Omeya estuvo 800 años y ahí se mezcló todo lo bereber con muchas culturas. Y si te ves la sangres tenemos más de africanos que de europeos. Por eso, como estamos tan mezclados, somos más abiertos y risueños, y somos personas como con más empatía. El sentirte más abierto te permite disfrutar más.

¿Qué artistas escucha últimamente?

Me encantan unos canadienses que se llaman De.Ville que hacen una mezcla muy loca con el sonido marroquí. Me gustan mucho las letras que tienen en onda romántica. También Cigarrettes after sex. Y Judeline y su rollo experimental andaluz. Pero yo admiro a artistas como Caetano Veloso. Es alguien que ha hecho tantos discos y tantas canciones, pero ves a la persona al final, al ser humano que está ahí detrás experimentando y mostrándose cada día. Son como fotos, conversaciones que uno tiene todo el rato. Y cuando uno tiene una trayectoria larga se ve la vida. En todo momento he reflejado bien lo vivido.

He leído en algún lado que le gustaría ser presidenta del Gobierno de España.

Eso empezó como una broma, porque siempre estoy diciendo gilipolleces. Pero pienso que una mujer realmente tiene poder cuando llega a la política. Ni los músicos, ni los artistas tienen tanto poder como una persona que está legislando en el congreso. Y hay que ver cuántas mujeres que hay ahí ni siquiera se proclaman feministas. Desde pequeña siempre me ha interesado lo social. Yo vengo de una familia humilde y sé lo que es conseguir una beca para poder estudiar. Creo que la educación debe ser libre, que todo el mundo pueda acceder a los estudios, que la sanidad contemple todos los aspectos para cubrir a todas las personas. Creo que en la política falto yo.

Y más ahora con la amenaza de la ultraderecha.

Sí, parece que hay una parte de la sociedad que no quiere que vayamos hacia adelante. Pero hay que salir y votar. Cuando las cosas se ponen radicales, y un extremo tira del otro, pasan estas cosas. Hay que buscar diálogos para que no sea rojo o verde. No hay consciencia.Creo que nos tomamos todo muy a cachondeo y al final pasa esto que comentas.

¿Algo como despedida?

Más amor y menos dolor.