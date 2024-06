Julien Toyer, editor general de Reuters: «Contamos historias humanas, eso es algo que la IA no puede sustituir»

«Contamos historias humanas, eso es algo que la Inteligencia Artificial (IA) no puede sustituir». Esta ha sido una de las conclusiones ofrecidas por el editor general de la agencia de información Reuters, Julien Toyer, en el marco de la mesa redonda La IA como herramienta para los informativos: retos y desafíos que ha tenido lugar hoy en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria como parte de la programación de la XVI Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, encuentro que se ha celebrado a lo largo de dos días en la capital y que ha contado con la presencia de 21 televisiones de Latinoamérica y el Caribe.

El director de informativos de Mediaset, Francisco Moreno, la subdirectora de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital en RTVE, Carmen Pérez y la jefa del área digital de A3 Noticias, Mónica Prado, han estado junto a Toyer en esta conversación que ha sido moderada por la periodista de Televisión Canaria, Pilar Rumeu y en la que se han abordado diferentes cuestiones que afectan a los medios de comunicación -en especial a la televisión- de cara a encajar en las redacciones una herramienta como la IA.

¿Es una amenaza o una oportunidad? Rumeu lanzó al aire la pregunta que siempre se pone sobre la mesa cuando la IA aparece en el debate público. ¿Quitará puestos de trabajo? ¿Sustituirá a las personas? Para responder a esta primera cuestión, Moreno se remontó atrás en el tiempo: «La Primera Revolución Industrial sustituyó la fuerza humana por la máquina y todos vimos que era mejor. Ahora le toca a las profesiones intelectuales», reflexionó el director de informativos de Mediaset. «Recuerdo el día que entré en una redacción de RTVE en 1987 y lo que había eran máquinas de escribir. Me tocó implementar el primer sistema de redacción automático y recuerdo a todos los redactores diciendo que eso era una burrada, que era más fácil hacer las cosas con la máquina de escribir», rememoró.

El progreso y los avances tecnológicos siempre han encontrado reticencias al principio, tal y como apuntaba Prado: «A veces cuesta cambiar los procesos, antes le decías a un realizador de montar un vídeo en el móvil y se le rompían los esquemas». Todos los cambios asustan y muchos pueden parecer amenazas al comienzo -ese miedo a lo desconocido tan inherente al ser humano-, porque, como apuntaba Pérez en respuesta a Rumeu, «la IA es una amenaza para el que no la conozca y ahora tenemos una gran oportunidad para sacarle partido y mejorar el trabajo que hacemos».

¿La IA como sustituto?

«No nos va a sustituir», apuntó Toyer, que además hizo alusión a la importancia de no olvidar a las audiencias, de no perder el objetivo de hacer buen periodismo en pos de anticipar cuáles pueden ser los cambios que traiga la IA.

«Sostengo que uno de los oficios del futuro será el de escritor de imágenes para que las genere la IA (...). Habrá despidos, habrá una transformación, habrá oficios que se queden anticuados y que tengan que actualizarse», reflexionó a su vez Moreno, para el que la clave no está en lo que pueda hacer o no una máquina, sino en el buen trabajo del periodista. «A mí me gustaría que la IA no terminara haciendo el trabajo mejor que yo, pero eso depende de cómo haga yo mi trabajo como periodista. El periodismo tiene un problema y es que a nosotros nos tocaba recabar hechos y presentarlos tras contrastarlos de la manera más brillante posible. Ahora, con la polarización, primero partimos de una opinión y luego buscamos los hechos que la confirman. El problema sería que viniera una máquina de IA e hiciera el trabajo como se tiene que hacer, quedándose en los hechos sin darles opinión, y que el periodista no sea capaz de hacer eso», puntualizó.

En la misma línea, Toyer apuntó que, al final, «todo se nutre de datos que dan los humanos: si no estás en Gaza, en Ucrania o en Wisconsin, las historias no se generan, sobre todo las partes humanas» y que lo importante es que los periodistas se enfoquen en «sus competencias». «Hay cosas que no van a cambiar, como acercarse a la gente y hacer preguntas o desplazarse para hacer un reportaje», declaró el editor global de Reuters.

Las redes sociales

Con respecto a los nuevos formatos que ofrecen las redes sociales -que como puntualizaba Moreno «son un soporte y no un medio de comunicación»- todos coincidieron también en la importancia de estar ahí para atraer a las audiencias más jóvenes. «O les ofrecemos la información dónde están, o no se informarán», sentenció Prado refiriéndose a los adolescentes. Para ello, la IA puede ser un gran aliado: «Estamos ante la oportunidad de que la IA nos permita hacer un producto 360º que llegue más lejos», añadió la jefa del área digital de A3 Noticias.

Y, por si quedaba algún atisbo de preocupación de cara a la amenaza que puede suponer la Inteligencia Artificial, Moreno cerró con una reflexión y un augurio para los próximos tiempos: «Pensando que aquí hay cuatro inteligencias humanas, no creo que en el futuro haya cuatro Inteligencias Artificiales generando este debate», concluyó.