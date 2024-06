El camino de Conjurer

Es DJ Conjurer, sí, el del gorrito. Su seña de identidad visual viene de su pasión por Run DMC: «Ellos siempre llevaban sus gorros Kangol pero como no conseguía ninguno, me obsesioné con los gorritos pescadores ya que se le parecían, y de repente todos en el barrio me conocían por él y es algo que complemente a la marca, ya que ya estaba en mi esencia». Conjurer (en realidad Cristian González, nacido en 1997 en La Orotava, Tenerife) dice que era casi un bebé cuando en su casa intentaba llegar al tocadiscos para poner música. Con 19 años ya tenía una colección de vinilos cuando un amigo le regaló un segundo plato, y de ahí a darle al turntabilism.

Conocemos mucho al Conjurer DJ pero menos al productor, cuando las dos tareas van casi parejas: «Creo incluso que empecé antes a producir que a ser DJ, pero nunca me lo tomé en serio, siempre fue algo complementario para distraerme, pero con el tiempo veía que artistas me pedían colaboración y sobre el 2021 me lo tomé en serio y di el paso como productor».

Tras muchísimo curro, el resultado se editó esta semana: Salmo 18:30, un extracto de la Biblia que habla del camino de Dios. Es una apabullante colección de música urbana con un listado de colaboradores que deja de piedra. «Cada producción del disco fue un rato compartido con el artista, cuadramos la sesión de estudio, nos reuníamos, nos poníamos al día y después de un par de risas y recuento de batallitas, pues nos poníamos manos a la obra con la canción». En este proceso la procedencia de los cortes fue variada: «A veces nos quedamos con alguna instrumental que tenía olvidada y otras veces la creamos desde cero, según el mood que tuviéramos salía un tipo de canción u otro, y esa es un poco la esencia del disco».

En total son 18 temas con sus 18 colaboraciones. Atentos a la lista: Kali Ninmah, AlenGC, La Pantera, Endyel, Dawaira, OG Gara, Yeriot Perro Flaco, El Extranjero, Juseph, Ray B, Osuna G, Wos Las Palmas, Jader, El Ima, Kenzo, Luisaker, Biggie y Fleeting, casi un quién es quién del sonido urbano canario. Faltan nombres, obvio, problemas de agenda y demás. Aunque se atisba un segundo disco, Conjurer por ahora prefiere darse un respiro: «Ahora mismo es solo un vago pensamiento ya que después de tanto trabajo, lo menos que me apetece es meterme en otro disco, pero no es algo que descarte a largo plazo».

Tras una presentación el miércoles pasado en La Movie la pregunta es a ver cómo lleva este disco al vivo Conjurer. Aquí, claro, tira de su trabajo de DJ: «Por ahora no está en mi pensamiento hacer un directo, pero te puedo adelantar desde ya que cada vez que me suba a la tarima este verano, siempre contaré con alguna sorpresa».

Suscríbete para seguir leyendo