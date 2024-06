La eterna controversia

Reflexionar, especialmente en los aciagos tiempos que atraviesa actualmente el viejo continente tras los resultados de los comicios de la pasada semana, es uno de los ejercicios más apropiados para mantener en forma nuestra capacidad crítica y nuestro propio marco mental ante lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo cuando se trata de conservar en perfecto estado de revista la voluntad decidida de establecernos en el lugar adecuado y en el momento preciso cuando nos enfrentamos a la tesitura de tener que apartar el polvo de la verdad de la paja de la manipulación en temas que vienen lastrados por el ruido ensordecedor que siempre acompaña cualquier asunto marcado por la bronca política o por la controversia moral e intelectual ante cualquier debate de signos inequívocamente ideológicos.

Creemos que guardando estas premisas a todos nos iría muchísimo mejor en la vida; las desavenencias tomarían otra dirección y proclamaríamos el entendimiento más allá de cualquier tentación de tintes maniqueos. Y éste, además, es un año en el que, precisamente, se conmemoran, entre otras muchas efemérides, los setenta años de un estreno cinematográfico especialmente controvertido, tanto por sus innegables connotaciones artísticas, que nadie en su sano juicio sería capaz de ignorar, como por el peculiar escándalo que provocó el planteamiento de un argumento en el que se detectaban referencias inequívocas con uno de los casos de persecución política más trascendentales y vergonzantes de la historia estadounidense del pasado siglo y que cubrió de desazón, dolor e ignominia a no pocas de las más insignes personalidades del Hollywood clásico.

Han corrido ríos de tinta, y continúan corriendo, desde que se produjera el estreno de La ley del silencio (On the Waterfront, 1954), un sólido, amargo y desgarrador melodrama de hondas raíces sociales, escrito por el prestigioso guionista Budd Schulberg, a partir de su propia novela, y dirigido con pulso firme, como suele suceder habitualmente en su cine, por el gran Elia Kazan, autor de piezas del calado dramático de Pánico en las calles (Panic in the Streets, 1950), Esplendor en la hierba (Splendor in the Grass, 1961), Rio salvaje (Wilde River, 1960), América, América (America, America, 1963), Baby Doll (Baby Doll, 1956) o Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951), con la participación de un espléndido elenco de megaestrellas encabezado por Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, Rod Steiger, Martin Balsam y Lee J. Cobb, o sea un trabajo cinematográfico de primerísimo nivel.

La película, que fue galardonada con 8 Oscar, incluyendo el del Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actor, así como con el León de Plata al Mejor Actor en la Mostra de Venecia, contó asimismo con una soberbia banda sonora a cargo de Leonard Bernstein y con una admirable dirección de fotografía asumida por el ruso exiliado Boris Kaufman –hermano menor del cineasta soviético Dziga Vertov– que colaboró, entre otros, en los trabajos franceses del legendario Jean Vigo y en las producciones más izquierdistas de su época.

El verdadero conflicto no surgiría, por tanto, por los muchos méritos artísticos que reunía esta mítica cinta, sino más bien por el turbio asunto que se abordaba en el guion de Schulberg, centrado en una crítica abierta a la corrupción y la tiranía existentes en el sindicato de estibadores del puerto de Nueva York.

Por su parte, Marlon Brando, protagonista del filme, interpreta a Terry Malloy, un exboxeador profesional vilmente instrumentalizado por los gerifaltes del sindicato de estibadores; Eva Marie Saint, la hermana de un líder sindicalista asesinado; Lee J. Cobb, el implacable jefe del clan; Karl Malden, un sacerdote honesto que lucha por la pacificación entre los trabajadores, mientras Rod Steiger encarnaba al hermano mayor de Brando, cómplice de los métodos gansteriles empleados por esta organización para conseguir sus fines.

Realizado en plena era maccartysta, el filme constituye, a pesar, insisto, de su incuestionable excelencia artística, una clara apología de la delación, en la que Kazan no oculta en ningún momento su intento de autojustificar sus polémicas declaraciones ante el Comité de Actividades Antiamericanas, donde acusó a algunos de sus compañeros de profesión de pertenecer o de haber militado en el pasado junto a las filas del Partido Comunista Norteamericano, formación política que se convertiría en una de las principales dianas de la inquina reaccionaria que alimentaba el perfil paranoico del senador Joseph Raymond McCarthy en su infatigable cruzada contra las figuras más representativas de la izquierda, instaladas en todas las ramas de la gran industria del espectáculo.

La división de posturas que generó este incómodo suceso en la industria del entretenimiento hace siete décadas aún persiste en nuestros días, sobre todo entre ciertas posiciones maximalistas que propiciaron, en su día, una actitud de acoso y derribo contra el autor de El compromiso (The Arrangement, 1969) y de Los visitantes (The Visitors, 1972), en su intento por condenarlo a un ostracismo profesional que felizmente no llegaría a cristalizar ya que su estigmatización moral por un acto, sin duda reprobable, jamás podrá salpicar la memoria de una de las filmografías más lúcidas, plausibles y coherentes de la historia del cine.

