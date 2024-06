'1.000 cosas' de Lola Índigo corona la primera jornada del Boombastic

Siete Palmas vuelve a ser testigo, un año más, de la inauguración del verano bajo la panza de burro. Aun así -y a pesar del viento-, la promesa de sol, playa, diversión, música, vacaciones y risas se hizo tangible ayer durante la primera jornada de Boombastic Gran Canaria, el festival de música urbana que durante la tarde de ayer abrió sus puertas para recibir a 15.000 bombis -así es como se conoce a los asistentes del festival- por día con todas las entradas vendidas. Un sold out que llegó a las puertas de que el festival, que gira por distintas ciudades de España, comenzara.

Al comienzo del festival, la cola de adolescentes daba la vuelta al Estadio de Gran Canaria mientras los bares de sus alrededores se abarrotaban de jóvenes apurando sus cervezas y sus copas: la tarde noche estaba apunto de comenzar, con los conciertos de Wos Las Palmas, Linton o Lit Killah. Pero el volumen de la jornada comenzó a subir cuando el rapero puertorriqueño Dei V hizo su aparición en el escenario Negrita y el público gritó al unísono.

Entre ellos, la pareja de amigos integrada por Daniela H. y Ione L., que se agolpaban en primera línea pero del escenario contrario: Dei V era su cantante más esperado del festival, pero debido a la afluencia de gente en el otro escenario, prefirieron ver el concierto en la pantalla del stage de Iberia Express.

Alejandro R., que bailaba al ritmo del rap del puertorriqueño, se dejaba llevar por la música pero su preferencia estaba clara: «Yo vengo solo y exclusivamente por Rels B, es mi cantante favorito. Este festival está muy bien, trae los mejores artistas del territorio español a Canarias», declaró el fan del cantante canario al que le toca actuar en la jornada de mañana.

Primera jornada de Boombastic / Juan Carlos Castro

Cuando el concierto de Dei V llegó a su fin, pequeñas gotas empezaron a caer en Siete Palmas y la gente comenzó a moverse en avalancha: llegó el momento del cambio de escenario para ver al canario Lucho RK. Así es el formato festivalero: requiere apurar cada segundo entre concierto y concierto para cambiar lo más rápido posible de escenario y coger la mejor posición en el siguiente show.

«En este show no tenía pensado hablar mucho, pero este es un tema que no me gusta cantar en directo, pero lo he modificado para que podamos cantarlo», dijo Lucho RK en uno de sus primeros temas al comienzo de su espectáculo. Entre el pío-pío y frases como «que se sienta la presión isleña», su espectáculo fue pasando jaleado por los gritos de los fans que sacaban en el cantante una sonrisa de satisfacción y orgullo. La canción Cosas locas 2.0 -su versión del mítico tema de Danny Romero- desató la energía de todos los asistentes de esta primera jornada de Boombastic. «Señores, tristemente me están diciendo que me cortan el show. Hay un par de sorpresas que no voy a poder dar, pero no pasa nada. A ver quién sabe esta. Quiero a todo el mundo cantando», dijo el canario mientras su tema F4F comenzó a sonar.

A pesar del apretado horario hubo tiempo para alguna sorpresa: camisetas que se tiraron al público durante la canción Ojoscristal y los dos últimos temas que dedicó a sus fans, su versión particular del Ella no sigue modas de Juan Magán y Luluna. «Corta, corta, corta, que esta es la última, quiero que se la goce todo el mundo conmigo. ¿Qué quieren que cante?» Y Luluna, elegida a gritos por los fans, cerró un espectáculo en el que al cantante le faltó tiempo para cantar sus canciones.

La noche prosiguió con los bombis haciendo cola en el puesto de Druni, de JD o de los food trucks que llenaban el recinto. Los siguientes conciertos también prometían saltos, gritos jóvenes y baile. «Yo vengo por la atmósfera, se nota que estamos en ambiente veraniego y que estamos a las puertas de todos los festivales de verano», declaró un sonriente Carlos C. que había pillado la entrada en el último momento y se mostraba contento con su adquisición. Mientras el joven hablaba, hizo acto de presencia sobre el escenario Negrita el puertorriqueño Alejo. Con ritmos parecidos a los de Dei V o Lucho RK, también puso al público a mover los brazos en el aire fresco que inundó el recinto tras la caída del sol.

La esperada Lola

«De Lola Índigo dicen que aunque no te guste su música, da mucho espectáculo», declaró María F., que con su grupo de amigos esperaba con ganas la actuación de Yandel. «Es el reguetonero más conocido de los que vienen aquí». Lola Índigo dio el espectáculo de la noche con sus elaborados y preparados bailes -a diferencia de muchos de sus compañeros masculinos- y temas como 1.000 cosas o La Reina, que recientemente ha visto la luz en las plataformas musicales.

Al cierre de esta edición, todavía estaba pendiente de subirse al escenario Boombastic el rapero Soge Culebra. Durante la jornada de hoy se subirán a los tres escenarios del festival artistas como Rels B, Nicki Nicole, Recycled J, Maikel Delacalle o Naiara. El verano ya está aquí y la ciudad lo sabe.