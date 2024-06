Maratón de música con el Sonora 2024

El Festival Sonora 2024 pone a bailar a la capital grancanaria hoy con un maratón de música en directo en la Plaza de la Música, desde las 20.00 horas y entrada libre, y con un cartel de artistas que se manejan con especial soltura en estilos como el rock, el pop, el soul y el funk.

Cuatro estilos sobre los que pivota esta nueva edición del Festival Sonora 2024 que cuenta con la presencia del músico madrileño Coque Malla, que fuera líder de Los Ronaldos entre 1987 y 1998, y que viene a Gran Canaria con la gira de su último disco de estudio Aunque estemos muertos, la cantante de Nueva Orleans Acantha Lang, una de las voces revelación del nuevo soul emparentada con leyendas del género como Gladys Knight, Aretha Franklin y Nina Simone gracias a su disco de debut Beatiful Dreams y el músico y productor lanzaroteño Ale Acosta, fundador de Fuel Fandango, que recientemente ha lanzado su primer trabajo en solitario con el título de El Porvenir, y que presenta en el festival.

El cartel del Festival Sonora 2024 se completa con el palmarés de la undécima edición del concurso de grupos cuya final se celebró en el Espacio Miller los pasados 16 y 17 de marzo: Nala Rami, proyecto grancanario ganador de Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, que logró además tres de los cuatro Pasaportes Sonora -festival Sonidos Líquidos de Lanzarote, Phe Festival y Festival Boreal de Tenerife; y, por otro lado, los dos artistas que compartieron el segundo premio: la banda de raiz grancanaria Pink Flamingos & The Cherry Lovers, y la formación tinerfeña Bad Bone Stompers.

El Festival Sonora es un evento producido por Salán Producciones con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que forma parte de la programación de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Con varias acciones culturales a lo largo del año, el Festival Sonora es una apuesta por visibilizar el talento musical de las islas y dar proyección a bandas y artistas emergentes de toda Canarias,

La undécima edición de Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, concurso abierto a cualquier propuesta musical, formato y estilo, para bandas o artistas residentes en Canarias, tuvo un récord de participación con 137 propuestas musicales provenientes de todas las Islas.

El cartel del Festival Sonora 2024 tiene a Coque Malla como artista nacional invitado. La presencia del rockero en la Plaza de la Música hoy es uno de los atractivos de un festival donde el rock and roll, el funk y los sonidos de baile tendrá protagonismo desde primera hora.

Legión de fans a ritmo de soul

Por otro lado, el escenario del festival Sonora 2024 recibirá a la ya mencionada cantante Acantha Lang, que es una de las artistas más demandadas en la música soul actual, con una popularidad que se ha cobrado una legión de fans en Internet gracias a su serie Standing On The Shoulders Of... Soul, con más de 10 millones de visitas acumuladas en Instagram, Youtube y TikTok, donde rinde homenaje a las leyendas del soul con animadas reinterpretaciones de clásicos. Su excepcional versión de la canción I Wish I Knew How I Would Feel To Be Free le valió también un reciente anuncio de McDonald’s en Europa, demostrando que es la sustituta vocal perfecta de Nina Simone.

Tras ella, será el turno de Nala Rami, su banda, su saxofón, sus pasos prohibidos y su fantasía de glitter y funk.