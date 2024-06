Enzo Siffredi: «Producir y ‘pinchar’ son dos trabajos muy diferentes»

Creador y hombre principal de Wired, inspirado e impulsado por el piano de Paolo Conte, la guitarra de Brasens y el underground berlinés, Enzo Sifredi se considera a sí mismo un outsider y un ciudadano del mundo.

Su objetivo no es adaptarse musicalmente a un estereotipo, etiqueta o estilo, sino seguir siendo innovador y experimental, manteniendo precisamente el sonido distintivo que hace tan reconocible a Enzo Siffredi.Con una extensa discografía de más de 200 temas en docenas de sellos, Enzo consiguió un tema House n.1 Sometimes en Defected en 2015, además de recibir apoyo y reconocimiento en todo el mundo, incluida una nominación al WMC. Su himno She Babao ha conseguido más de 5 millones de reproducciones en línea e innumerables apariciones en documentales, programas de televisión y series de todo el mundo, además de ser la banda sonora de la campaña promocional de Adidas para 2022.Desde su remezcla Afro house n.1 de Yeke en 2019; Enzo ha desarrollado un sonido World y Afro en su sello Wired, que es reconocido entre los mejores sellos electrónicos del mundo.